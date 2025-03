ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¡È¥ï¥ó¥ª¥¯°¦¡É¡¢Taka¤Î¡ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ°¦¡É¤¬ÇúÈ¯¡ª¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow¡Ù～ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ßONE OK ROCK¡¦Taka～

株式会社エフエム東京

木村拓哉がパーソナリティをつとめるレギュラー番組『木村拓哉 Flow』(毎週日曜11時30分~11時55分 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局)では、2025年3月9日・16日・23日・30日(日)の4週に渡り、ゲストにONE OK ROCKのボーカルTakaを迎えます。ONE OK ROCKは、日本のみならず海外レーベルとも契約を結びワールドワイドに活躍中。今年、結成20周年を迎えます。

木村とTakaがしっかり腰を据えて話をするのは今回が初めてですが、トークの序盤で、それぞれの生活の中でお互いのLIVE映像やYouTubeを見て高め合っていたことがわかり、歓喜しながら話を弾ませます。終始、互いが惹かれ合うように止まないトークをどうぞお楽しみに!



◆「かっこいいって思ったものをかっこいいって言えなくなったら終わり。僕は(ワンオクを)一方的に

そういう感じで見て、音を聴いていました。」(木村拓哉)

◆「ちいさい時からずっとみていた存在。こんな日が来るとは思っていなかった。感慨深いです。

やっていてよかったです。バンド。」(ONE OK ROCK・Taka)

『木村拓哉 Flow』の2025年3月9日・16日・23日・30日(日)の全4回に、ONE OK ROCKのボーカル・Takaが初登場!かねてより、ONE OK ROCKのLIVE映像を「かなりみている」という木村の“ワンオク愛”に応える念願のトークセッションでしたが、Takaも時には番組の進行役かと思えるほどに木村拓哉に質問攻めをしていきます。木村が一時期、ドラマの役作りで筋トレをするときにONE OK ROCKのLIVE映像をモチベーションにしていたこと、Takaも海外生活の中で木村のYouTubeをチェックしていたこと、Takaが木村拓哉本人になんと呼べばいいか聞く場面など…終始止まらぬ貴重なトークをお聴き逃しなく!そして今年で結成20周年を迎えるONE OK ROCKが2月21日にリリースした2年半ぶり11枚目のアルバム『DETOX(デトックス)』に込めた想いもたっぷり伺います。Takaにとっての「人生の一曲」にも注目です!どうぞお楽しみに!

【番組概要】

◇タイトル: 『木村拓哉 Flow』

◇放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇放送時間: 毎週日曜日 11:30-11:55

◇パーソナリティ: 木村拓哉

◇提供: カーベル、淀川製鋼所、ペットの専門店コジマ

◇内容: 木村拓哉が、親交のある様々な方々をゲストに迎えながら、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの方が持つ内に秘めた魅力や強さに迫る番組。番組タイトルにもなっている「Flow」とは、木村拓哉が愛してやまないサーフィンにまつわる単語で「しなやかに波に乗る」ことを意味します。

◇番組HP: https://www.tfm.co.jp/flow/