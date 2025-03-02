¡ÚCHIKYU³ô¼°²ñ¼Ò¡ÛÀÄ»³¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë¤Æ2026Ç¯¤´Æþ³ØÍÑ¥é¥ó¥É¥»¥ëÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÅ¸¼¨¤¬3/1(ÅÚ)¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
CHIKYU³ô¼°²ñ¼Ò
¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦CHIKYU³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼Èø¸÷°ì¡Ë¤Ï2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê2026Ç¯¤´Æþ³Ø¿·°ìÇ¯À¸¸þ¤±¤ÎÃÏµåNASA¥é¥ó¥É¥»¥ë(R)Á´¾¦ÉÊ¤òÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤¢¤ëÀÄ»³¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¸ø³«¤·¡¢¤´ÃíÊ¸¼õÉÕ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ1Å¹ÊÞ¤ÎCHIKYU¥·¥çー¥ëー¥à¤ÏÆîÀÄ»³¤ÎFROM-1st¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢É½»²Æ»±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡£¤ªµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¥«¥¿¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤Î¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¡Ü¼«¼ÒÄ¾ÈÎÇä¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢»îÃå¤·¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°ìÉô¤Î¼«¼ÒÄ¾ÈÎ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ÏÀÄ»³¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¤·¤«ÇØÉé¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
CHIKYU³ô¼°²ñ¼Ò ÀÄ»³¥·¥çー¥ëー¥à
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5-3-10 FROM-1st 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～17:00
ÄêµÙÆü¡§·î¡¢²Ð¡¢¿å¡Ê½ËÆü¤Ï±Ä¶È¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3400-0300
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
ÃÏ²¼Å´É½»²Æ»±Ø¤ÎA5½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ£µÊ¬
¢¨¤ª¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø
¥·¥çー¥ëー¥à¤ÎÄó·ÈÃó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶áÎÙ¤ËÊ£¿ôÂß¤·Ãó¼Ö¾ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÄ»³¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ëÈÎÇäÎò10Ç¯°Ê¾å¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¿¤ª»ÒÍÍ¤Ï10,000¿Í°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¾ïÃó¡£¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤ªÇº¤ß¡¦¤´ÁêÃÌ¤âÃúÇ«¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÎÁª¤ÓÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ°ì¿Í°ì¿Í¤Î¹ü³Ê¤äÂÎ·Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¤´ÁêÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ò°é¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤ë¿Æ¸æ¤µ¤Þ¤â¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯¤Æ¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¡ÖËèÆü¤ËÍ¥¤·¤¤¡×ÃÏµåNASA¥é¥ó¥É¥»¥ë(R)¤Ï¡¢£¶Ç¯´Ö°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤äµ¡Ç½À¡¢¿§¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥é¥ó³è¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤´²ÈÂ²¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏµåNASA¥é¥ó¥É¥»¥ë(R)
https://chikyubag.com/lp
»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢¼é¤ê¡¢Â¥¤¹¡£¤½¤ì¤¬CHIKYU³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ÖÃÏµåNASA¥é¥ó¥É¥»¥ë(R)¥·¥êー¥º¡×
ÃÏµåNASA¥é¥ó¥É¥»¥ë(R)¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥Ñー¥Õ¥©ー¥à(R)¤È¸À¤ï¤ì¤ëNASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¾×·âµÛ¼ýÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤ª»ÒÍÍ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤è¤êÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Èµ»½ÑÎÏ¤òºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¼Ò¤Ë¤ÏÌµ¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÃ¼²Ê³Ø¤òÄÉµæ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºà¡¦»ñºà¤ò»È¤¤¡¢ÃÏµå¤Ë¤â¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾×·âµÛ¼ýºà¡Ö¥Æ¥ó¥Ñー¥Õ¥©ー¥à(R)¡×
¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡ÛLA-TERRA¡Ê¥é¥Æ¥é¡Ë
https://chikyubag.com/product/4580643026675/
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡ªCHIKYU»Ë¾åºÇ¤â·Ú¤¤¡¢Ìó1,000g¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¿·ÅÐ¾ì
ÃÏµå¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡Ö23.4ÅÙ¤ÎÃÏ¼´¡×¤ò¤«¤Ö¤»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¡£ÃÏµå¤ÈÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£²¦Æ»¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¤Ë²Ã¤¨¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¥ì¥¤¥ó¥Üー¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿3¿§Å¸³«¡£¥«¥Ö¥»¤ÎÃÏ¼´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¸ª¥Ù¥ë¥È¤È¥µ¥¤¥É¤ÎÃÏµå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÈ¿¼ÍÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Å¤¬¤ê¤Ç¤â¸÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤ÊÁÇºà¥¯¥é¥êー¥Î¥¨¥Õ¤ò»ÈÍÑ¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÂÎ¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¤¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉéÃ´¤Î·Ú¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò»î¤·¤¿¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊLA-TERRA¡Ê¥é¥Æ¥é¡Ë
¡Ú¿·¿§¡Û¥ê¥Ù¥ë¥Æ¥¨ー¥ë
https://chikyubag.com/product/4580643026699/
ºòÇ¯¥ê¥êー¥¹¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥ê¥Ù¥ë¥Æ¥¨ー¥ë¤Ë½é¤Î¥¤¥¨¥íー¥«¥éー¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê
¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¥«¥éー¤Î¾®Ä»¤È±©¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬6Ç¯´ÖË°¤¤òÍè¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¥¬ー¥êー¤Ê¥·¥êー¥º¡Ö¥ê¥Ù¥ë¥Æ¥¨ー¥ë¡×¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥íー¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤ä¥ß¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢Áª¤Ö¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê5¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥íー¤Ï¡¢ËèÆü¤òÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ù¥ë¥Æ¥¨ー¥ë¿·¿§¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥íー
¡Ú¿·¿§¡Û¥ê¥Ù¥ë¥Æ¥Ð¥ëー¥ó
https://chikyubag.com/product/4580643026644/
µ¤µå¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Á¥ãー¥à¤¬°ú¤Î©¤Ä¡¢ÃÂÀ¸°ÊÍè½÷¤Î»Ò¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¿Íµ¤ÉÔÆ°¤ÎNo.1¥·¥êー¥º¡¢¥ê¥Ù¥ë¥Æ¥Ð¥ëー¥ó¡£2026Ç¯¤´Æþ³ØÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃ¸¿§¥«¥éー3¿§¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£µ¤µå¤¬Éâ¤«¤ÖÀ²¤ìÅÏ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤ä¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ÎËÄ¤é¤àÇò¤¤¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾®³Ø¹»À¸³è¤«¤éÃåÁÛ¤·¡¢¿·¿§¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ù¥ë¥Æ¥Ð¥ëー¥ó¿·¿§¥é¥¤¥é¥Ã¥¯
¡Ú¿·¿§¡Û¥¹¥Úー¥¹¥é¥ó¥É¥àー¥ó
https://chikyubag.com/product/4580643026682/
µ¡Ç½ËþºÜ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Úー¥¹¥é¥ó¥É¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¥àー¥ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË½÷¤òÌä¤ï¤Ê¤¤À±¶õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤â¤Ò¤ÈÊÊÍß¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤â¤É¤Á¤é¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯À±¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¥¹¥Úー¥¹¥é¥ó¥É¥àー¥ó¿·¿§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡Ú¿·¿§¡ÛMIGHTY¡Ê¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¡Ë
https://chikyubag.com/product/4580643026613/
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤µ¤ÈÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖMIGHTY¡Ê¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Ë¿Íµ¤¿§¥¨¥Ðー¥°¥êー¥ó/¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£CHIKYUºÇÂçÍÆÎÌ¤ÎÂç¥Þ¥Á¤È¿¤Ó¤ë¾®¥Þ¥Á¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢Î¾¼ê¤¬¶õ¤¯¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£CHIKYU¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Ïº£´ü6¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¿·¿§¥¨¥Ðー¥°¥êー¥ó/¥Ö¥é¥¦¥ó
¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Û³ó¹©Ë¼»³ËÜ¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë2026
https://chikyubag.com/kabankobo-x-ikedanasa-brand-detail/
¿¦¿Íµ»¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë
ÉÔ°Õ¤Î¾×·â¤âµÛ¼ý¤Ç¤¤ë²÷Å¬ÁÇºà¡Ö¥Æ¥ó¥Ñー¥Õ¥©ー¥à(R)¡×¤È¿Í¹©Èé³×¤ÎÃÇÌÌ¤Ë¥Ë¥¹¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¡Ö¥³¥ÐÅÉ¤ê¡×¤ò¥é¥ó¥É¥»¥ëºî¤ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ÐÅÉ¤ê¤Ï³ó¶È³¦¤Ç¡ÖÀÚ¤êÌÜ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¹©Ë¡¤Ç¡¢¼ç¤Ë¹âµé¿Â»Î³ó¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢1Æü¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¿ô¤â¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ëÊ¬¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¾åÉÊ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î³ó¹©Ë¼»³ËÜ¥³¥é¥Ü¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ó¹©Ë¼»³ËÜ¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë2026
¡Ú¼«¼ÒÄ¾ÈÎ¸ÂÄê¡Û¥·¥ó¥×¥ë¥¥åー¥Ö
https://chikyubag.com/product/4580643026279/
¼«¼ÒÄ¾ÈÎÇä¡Ê¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢ÀÄ»³¥·¥çー¥ëー¥à¡Ë¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ç¤¹¡£ ¥Æ¥ó¥Ñー¥Õ¥©ー¥à(R)ÅëºÜ¡¦ÁíÆâÄ¥¤ê¡¦¥ß¥é¤¯¤ë¤Ã¥í¥Ã¥¯ÅëºÜ¡¦Á´Êý¸þÈ¿¼Í¡ÄÅù¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Äµ¡Ç½À¤âÈ´·²¤Ê¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥¥åー¥Ö
ÃÏµåNASA¥é¥ó¥É¥»¥ë(R)WWF¥â¥Ç¥ë
https://chikyubag.com/wwf-brand-detail/
¿Í¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
ÃÏµåNASA¥é¥ó¥É¥»¥ë(R)WWF¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶¤È¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ª¿ÈÂÎ¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¡£¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃÏµå´Ä¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ÆÄº¤¯¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ½ÐÍè¤¿¡Ö¥³ー¥É¥ì(R)¡×¤ò¼çÁÇºà¤È¤¹¤ë¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ç¤¹¡£
£×£×£Æ¥â¥Ç¥ë
(³ô)¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¥³¥é¥Ü¥é¥ó¥É¥»¥ë
https://chikyubag.com/syufunotomo/
»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊÔ½¸¼Ô¤¬°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë
CHIKYU³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ëµ»½Ñ¡£¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¤¬¥Þ¥Þ¸þ¤±»¨»ï¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎËÜ¤òºî¤ëÃæ¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¡£¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¥³¥é¥Ü¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¥Þ¥Þ¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò»Ò¤É¤â¤Ë»ý¤¿¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤¦¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¤â¤Î¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³ô¡Ë¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë
2026Ç¯¤´Æþ³ØÍÑÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ë :
https://chikyubag.com/shop/all-school-bags/
CHIKYU¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙ¥é¥ó¥É¥»¥ë¥«¥¿¥í¥°¤´ÀÁµá¡ÊÌµÎÁ¡Ë
https://chikyubag.com/catalog/
2026Ç¯ÅÙ¤´Æþ³Ø¤Î¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¥é¥ó¥É¥»¥ë¥«¥¿¥í¥°¤òÌµÎÁ¤´ÀÁµá¼õÉÕÃæ¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´ÀÁµá¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥é¥ó³è¤ÎÂè°ìÊâ¡¢¤´Æþ³Ø½àÈ÷¤Ë¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2026Ç¯¥«¥¿¥í¥°
CHIKYU³ô¼°²ñ¼Ò
ÃÏµå¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤È´ê¤¤¤ò¤«¤«¤²¡¢1922Ç¯¤Ë¡ÖÃÏµå¥«¥Ð¥óÀ½ºî½ê¡×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÏµå¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¡¢ÎÉ¿´Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¹¤¯³ÆÊýÌÌ¤«¤éÂ¿Âç¤Î¿®ÍÑ¤òÆÀ¡¢º£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏµå¤Ë¤â¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡×¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼Ò°÷°ìÆ±¤µ¤é¤Ë·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢2023Ç¯9·î¤Ëµì¼ÒÌ¾¤ÎÃÓÅÄÃÏµå³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éCHIKYU³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó50Ç¯Á°¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¢¤½¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö»È¤¦¿Í¤È¿´¤¬ÄÌ¤¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤³¤È¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò°é¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î½Å¤µ¤ò·Ú¸º¤¹¤ëNASA¤âºÎÍÑ¤·¤¿¾×·âµÛ¼ý¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏµåNASA¥é¥ó¥É¥»¥ë(R)¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¤È¤·¤Æº£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤³¤È¤È¤·¤ÆSDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤¤¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤âºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë¤«¤éÌ¤Íè¤ÏÁÏ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
- - -
CHIKYU³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖÃÏµåNASA¥é¥ó¥É¥»¥ë(R)¡×
¢£¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://chikyubag.com/
- - -
¢£ÃÏµåNASA¥é¥ó¥É¥»¥ë(R)¤ÎSNS
Instagram¡¡ https://www.instagram.com/chikyu.nasa/
Facebook¡¡ https://www.facebook.com/chikyu.nasa/
Twitter https://twitter.com/chikyunasa