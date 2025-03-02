株式会社ナブアシスト様主催のセミナーにて船井総研ロジの経営コンサルタントが「運輸支局・労働基準監督署の監査対策」をテーマに講演しました

船井総研ロジ株式会社

2025年2月18日（火）、株式会社ナブアシスト様主催のセミナーにて、船井総研ロジの経営コンサルタント 玉川 豪史が「運輸支局・労働基準監督署の監査対策」をテーマに講演しました。

■講演概要

講演テーマ：運輸支局・労働基準監督署の監査対策

主催：株式会社ナブアシスト様

日時：2025年2月18日（火）

■講演者情報

船井総研ロジ株式会社

物流ビジネス支援部 評価・賃金チーム

コンサルタント 玉川 豪史

運送会社専門の社会保険労務士・行政書士事務所に勤務後、船井総研ロジに入社。貨物運送事業者専門として、運輸支局・労働基準監督署の監査対応、会社の法務、労務管理の指導などのコンサルティング実績は200社以上。監査の事前準備段階から、監査後の改善措置の実施まで、一貫したサポートが可能。

物流に関する講演・研修は船井総研ロジにお任せください

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過去講演テーマ・実績

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会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、「社員が誇れる物流企業を創る」というミッションのもと、新規荷主獲得、運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。また、全国から350社以上の経営者が集まる、日本最大規模の中堅・中小物流企業の経営プラットフォーム「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」を運営しています。

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ロジスティクスプロバイダー経営研究会について ≫ https://lp.f-logi.com/butsuryu/lps/

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)