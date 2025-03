モエ・エ・シャンドンとファレル・ウィリアムスが贈る バースデーセレブレーションのための限定コレクション

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)の取扱いブランドであるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、バースデーセレブレーションのためにデザインした「モエ・エ・シャンドン × ファレル・ウィリアムス 限定コレクション」を2025年3月3日(月)より発売開始いたします。

モエ・エ・シャンドンとファレル・ウィリアムスのコラボレーションは、オプティミズムや、人とのつながりという共通の価値観をもとに、世界中365日、誰にでも訪れる誕生日を祝う人々のためにデザインした特別なシャンパンボトルを贈ります。

毎日、世界のどこかで2,200万人が誕生日を迎えています。誕生日はその人にとって忘れられない瞬間であり、愛する人の誕生日を祝うことで、感謝と喜びに満ちた特別なひとときが広がります。大切なのは、贈り物そのものではなく、そこに込められた気持ち。そして、華やかなパーティーよりも、共に過ごす人々との繋がり。そんな想いが込められたバースデーセレブレーションにふさわしいモエ・エ・シャンドンをファレル・ウィリアムスと共に作り上げました。誕生日には、心を込めて大切な人へモエ・エ・シャンドンを贈り、特別な日をお祝いしてみてはいかがでしょうか。

ファレル・ウィリアムス コメント

「誕生日で一番大切なのは、一緒に祝う人たち。シャンパンで乾杯できる年齢になったとき、まず手にしたのがモエ・エ・シャンドンでした。それは特別な瞬間を彩るものであり、ひとつの習わしのようなものでした。」

モエ・エ・シャンドンと誕生日の歴史

何世代にもわたり、モエ・エ・シャンドンは、誕生日の乾杯に選ばれるシャンパンとして、王侯貴族や、音楽、スポーツ、映画界などで活躍するアイコン的な人物たちの特別な瞬間を演出してきました。1965年には、伝説的な俳優ポール・ニューマンが40歳の誕生日に、2014年には女優のスカーレット・ヨハンソンが30歳の誕生日を双子の弟ハンターとともに誕生日を祝う際にモエ・エ・シャンドンが華を添えました。また、ロジャー・フェデラーは毎年、家族や友人たちとともにモエ・エ・シャンドンで誕生日を祝っています。これからも、モエ・エ・シャンドンは大切な人と分かち合う大切なひとときを、より特別なセレブレーションへと昇華させる存在であり続けます。

俳優ポール・ニューマン 女優のスカーレット・ヨハンソンと双子の弟ハンター

コラボレーションボトルデザイン

モエ・エ・シャンドンとファレル・ウィリアムスは、誕生日を祝うにふさわしいユニークなボトルをデザインするため、メゾンのアーカイブを探り、現在のボトルのアイコンとなっているタイが、1892年当時はリボンであったことからインスピレーションを受けました。寛大さ、喜び、そしてサプライズを象徴するこのリボンは、限定デザインの重要なエレメントとなりました。ひときわ目を引くこの特別なデザインは、モエ・エ・シャンドンのバースデーセレブレーションに込められた思いを体現しています。

PRODUCT INFORMATION 商品概要

■LIMITED EDITION 限定商品

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル

ファレル ウィリアムス ギフトボックス

発売日 :2025年3月3日(月)

内 容 :モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル 箱付き

希望小売価格:8,950円(税別)/ 9,845円 (税込)

色 :ミッドナイトブルー、ディープレッド、ゴールド

販売先 :全国の一部百貨店 他

モエ ヘネシー公式ヤフー店:https://store.shopping.yahoo.co.jp/moet-hennessy-s1/mc-pw.html

楽天市場 モエ ヘネシー 公認店:https://item.rakuten.co.jp/moet-hennessy-store/mc-pw/

※公式オンラインショップは2025年3月3日(月)12:00より発売

モエ・エ・シャンドンを代表するシャンパン「モエ アンペリアル」のボトルとボックスを、ミッドナイトブルー、ディープレッド、ゴールドの3色でファレル・ウィリアムスがデザイン。パールを連想させる白いドットで、ボックスの側面にはファレル・ウィリアムスの名前が、ボトルのロイヤルシール部分にはイニシャルがサインされています。

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル

ファレル ウィリアムス

発売日 :2025年3月3日(月)

内 容 : モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル

希望小売価格:8,650円(税別)/ 9,515円(税込)

色 :ミッドナイトブルー、ディープレッド、ゴールド

提供先 :全国の料飲店

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアルについて

モエ・エ・シャンドンを代表するブリュット(辛口)シャンパン。1869年の誕生以来、150年以上にわたって世界中の人々から愛され続けています。メゾンのスタイルを最も高い完成度で普遍的に表現した、みずみずしい果実味、魅惑的な味わい、そしてエレガントな熟成が特徴。広大なブドウ畑から、良質なピノ・ノワール、ムニエ、シャルドネを選び抜き、100種類以上を越えるベースワインをブレンドすることで、熟成感と複雑さ、スタイルの一貫性を実現しています。

アッサンブラージュ ピノ・ノワール 30-40%、ムニエ 30-40%、シャルドネ 20-30%

ドザージュ 7.0 g/L

セラーでの熟成期間 24ヶ月

モエ・エ・シャンドン ネクター アンペリアル ロゼ ルミナス

ファレル ウィリアムス

発売日 :2025年3月3日(月)

内 容 :モエ・エ・シャンドン ネクター アンペリアル ロゼ ルミナス

希望小売価格:13,400円(税別)/ 14,740円(税込)

提供先 :全国の料飲店

ネクター アンペリアル ロゼについて

モエ・エ・シャンドンのシャンパンの中でも、特に濃密なフルーツの香りが楽しめます。野イチゴやレッドカラント、イエローピーチ、イチゴジャムといった力強い果実味に加え、ほどよい酸味が織りなす芳醇な味わいが特徴。赤いフルーツやナツメグの香りが広がり、キャラメルのようになめらかでリッチな口当たりが、フルーティーな魅力をさらに引き立てています。本コラボレーション限定で登場するドゥミセック ロゼ シャンパンです。

アッサンブラージュ ピノ・ノワール 45-55%、ムニエ 35-45%、シャルドネ 5-10%

ドサージュ 45.0 g/L

セラーでの熟成期間 18カ月

■THE JEWEL MASTERPIECE ジュエル マスターピース

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル 3L ジェロボアム

フレンチシックを象徴する大胆なデザインが特徴的な「ジュエル マスターピース」は、フランス国内にて手作業で製作された特別なボトル。世界限定30本のシリアルナンバーが刻まれています。ボトルの表面は、特殊なプロセスで鏡面仕上げにしたクロームメッキを施し、アーティストのアストリッド・ドゥ・シャイエ (Astrid de Chaille) が絵の具を使い、89個のエンボスレリーフのパールビーズを手作業で描き、立体感を加えています。さらにボトルネックには、パリの名門刺繍工房アトリエ・バケ・モリニエが製作した7,310個のパール加工ビーズを使用し、300時間にわたる手作業で仕上げた特大の蝶ネクタイが施されています。取り外し可能なこのリボンは、アクセサリーとしてもお楽しみいただけます。「ジュエル マスターピース」は、ミッドナイトブルーに塗られた木製ケースに収められており、アストリッド・ドゥ・シャイエの手により「PHARRELL」の文字が施されています。

ファレル・ウィリアムスについて

ファレル・ウィリアムスは、音楽アーティスト、プロデューサー、ソングライター、慈善活動家、起業家、さらにルイ・ヴィトン メンズウェアのクリエイティブ・ディレクターとしても活躍し、全世界で楽曲の音楽ストリーミング再生回数は合計100億に達しています。2004年、2014年、2019年のプロデューサー・オブ・ザ・イヤーを含むグラミー賞を通算で13回受賞し、2012年には米国作曲家作詞家出版社協会 (ASCAP) のゴールデン・ノート賞を受賞しました。代表作「Happy(ハッピー)」は、映画「怪盗グルーのミニオン危機一髪」のサウンドトラックに収録され、アカデミー賞とゴールデン・グローブ賞にノミネートされるなど、映画音楽としても高く評価されています。また作品賞にノミネートされた映画「ドリーム」(2016年)では、プロデューサーおよび共同作曲者としてアカデミー賞に2度ノミネートされ、ゴールデン・グローブ賞にもノミネートされました。また2019年には、音楽会社の伝説的幹部クラレンス・アヴァントの半生を描いたNetflix作品「ブラック・ゴッドファーザー」のオリジナル曲「Letter to My Godfather」でエミー賞にもノミネートされています。2020年には、ザ・ネプチューンズとしての活動が評価され、ソングライターの殿堂入りを果たしました。

さらに2018年には、ユニバーサルの名作映画「グリンチ」のリメイク版でナレーションを務め、書籍「A Fish Doesn't Know It's Wet」を発表。また、制作パートナーのミミ・ヴァルデスとともにNetflixオリジナルシリーズ「みんなでビックリ大発見!」を発表するなど、映像業界にも幅広く進出しています。直近では、自身の伝記アニメーション映画「PIECE BY PIECE」(フォーカス・フィーチャーズ)が公開されました。この作品はアカデミー賞(R)受賞の映画監督モーガン・ネヴィルが監督を務め、ファレル自身の会社i am OTHERとネヴィルのトレモロ・プロダクションズがレゴ(R)と提携して制作した作品となっています。

ABOUT MOET & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて

世界中で愛され続けるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、1743年の創業以来、セレブレーションや人生の忘れられない瞬間に寄り添い、人々を魅了してきました。モエ・エ・シャンドンは、国王ルイ15世当時のフランス宮廷の御用達ワインとして親しまれ、かのポンパドゥール夫人は、”飲んだあと女性をより美しくしてくれるのはシャンパンだけ”と断言しました。またロシア皇帝アレキサンドル1世、フランス国王シャルル10世などもメゾンを寵愛し、特にナポレオン1世と当時の当主ジャン・レミー・モエとの間には深い友情があり、メゾンを代表するシャンパン「モエ アンペリアル」は、ナポレオン1世への敬意を表し『アンペリアル(皇帝)』と名付けられました。モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、上質なブドウ、長年培ってきたシャンパン造りのノウハウ、そして近代的な設備を活かし、1743年の創業以来3世紀もの間、代々の醸造家が完成させてきたサヴォア・フェール(職人の匠)を受け継いでいます。また、サステナブルプログラム「ナチュラ・ノストラ」を通じてシャンパーニュ地方の生物多様性の保護に努めており、2009年からは慈善活動プログラム「Toast for a Cause」も行っています。代表的なモエ アンペリアルから希少なグラン ヴィンテージ コレクション、また爽やかなアイス アンペリアルや優しい味わいのネクター アンペリアルとそれぞれの個性はどれも親しみやすく、幅広い味わいはあらゆるシーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。

公式サイト :https://www.moet.com/ja-jp

公式LINEアカウント:https://lin.ee/aK9ulUb

Facebook :https://www.facebook.com/moet.jp

Instagram :https://www.instagram.com/moetchandon/