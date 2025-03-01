ロケットモバイル、アドトラックの走行を開始

株式会社IoTコンサルティング

株式会社IoTコンサルティング（本社：東京都千代田区、代表取締役：金野 太一）は、2025年3月1日（土）より、渋谷・新宿エリアにてロケットモバイルのアドトラックを運行開始いたします。

ロケにゃんが目印のアドトラック

本施策は、ロケットモバイルの認知度向上を目的としており、公式キャラクター「ロケにゃん」を前面に打ち出したデザインが特徴です。

ロケットモバイルは、シンプルでお得なモバイル通信サービスを提供し、多くのユーザーに支持されています。今回のアドトラック走行では、視認性の高いデザインを採用し、渋谷・新宿の主要エリアを巡回することで、より多くの方々にロケットモバイルの魅力を知っていただく機会を創出します。

運行開始日：2025年3月1日（土）

走行エリア：渋谷・新宿エリア

IoTコンサルティングは今後もお客様のニーズに応える革新的なサービスの提供に努めてまいります。

【プロフィール】

株式会社IoTコンサルティング



事業内容：

IoTソリューションサービス、IoT導入にかかるコンサルティング業務、格安モバイルSIMサービス『ロケットモバイル』、ポケット型Wi-Fiサービス『ロケモバWi-Fi』の提供、WEBメディア『正直スマホ』の運営、WEBメディア『iPhone大陸』の運営、WEBメディア『ロケホン』の運営、SES事業・システム開発事業等



弊社の強み：

「４キャリア対応。月額298円(税込328円)・低速無制限で使えるSIMが3~4日以内にお届け」

「100GBの高速通信が可能なポケット型WIFIサービスを業界最安級2,580円(税込2,838円)で提供」



所在地：東京都千代田区外神田5-1-2 末広ビル4階

設立：2015年12月17日

資本金：9,917万5,000円

代表者：金野 太一(こんの たいち)