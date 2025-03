プレーオフで選手と入場できる！　【エスコートキッズ募集】

一般社団法人Tリーグ

Tリーグでは、3月22日(土)、23日に行われる、「ノジマTリーグ 2024-2025シーズン プレーオフ」の各試合にて、選手入場時のエスコートキッズを募集いたします。奮って、ご応募ください。



本キャンペーンの当選者は「エスコートキッズ」への参加権利を得ます。観戦チケットは別途、ご自身で準備してください。当選してもチケットを持っていない方は「エスコートキッズ」に参加することはできません。

<ノジマTリーグ 2024-2025シーズン プレーオフ エスコートキッズ>

◆対象試合:

1.3/22(土)12:00(開場10:30)「男子セミファイナル」シーズン2位 vs シーズン3位

2.3/22(土)18:00(開場16:30)「女子セミファイナル」シーズン2位 vs シーズン3位

3.3/23(日)11:30(開場10:00)「男子ファイナル」シーズン1位 vs セミファイナル勝者

4.3/23(日)17:30(開場16:00)「女子ファイナル」シーズン1位 vs セミファイナル勝者



◆会場:国立代々木競技場 第二体育館

〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1-1



◆募集数:各試合12名(合計48名)



◆申し込みページ

https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=nkcyguj86dnejay(https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=nkcyguj86dnejay)



◆条件:小学生以下のお子様



◆申込締切:3/9(日)23:59



◆持ち物:

・室内履き

・服装自由(Tリーグで準備したTシャツを服の上から着ていただきます)



※お申し込みの前に、ご登録のメールアドレスに間違いがないかをご確認いただき、ドメイン設定をご確認ください(「@tleague.jp」及び「@tleague.email」からのメールを受けられる状態か)。メールが届かないと思った時は、迷惑メールフォルダなどもご確認ください。

※当選者には、3/11(火)以降、Tidに登録してあるアドレスに、集合時間、場所等をメールします。

※当選・落選については、マイページで確認することも可能です。

https://tleague.jp/mypage/