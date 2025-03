渋谷スクランブルスクエア 初のファッションショーを開催！

渋谷スクランブルスクエア株式会社

「渋谷スクランブルスクエア」(以下、本施設)は、2月27日(木)から3月23日(日)までの期間に「SHIBUYA SCRAMBLE COLLECTION SPRING」(以下、本フェア)と題してシーズンフェアを開催中です。

世界中からファッションやトレンドが集まり、ひとびとが、それを思い思いに楽しむことで、独自の文化や個性的なムーブメントが育まれてきた街、渋谷。本フェアは、この街に溢れるたくさんのファッションやトレンドの中から、一人ひとりが自分らしい“最旬の春”と出会い、その“自分だけの春”の先頭を思いっきり楽しんでほしいという想いを込めて実施しております。



そして、本フェアの一環として、本日3月1日に個性あふれる出演者による、音楽あり、トークあり、ダンスありのオリジナルファッションショーを初開催しました。

本施設12階イベントスペース Scene12で開催されたオリジナルファッションショーには、お笑い芸人のマユリカさんやモデルの佐藤ミケーラ倭子さん、木咲ほのかさんら計8組のゲストが各ショップの春のおすすめアイテムを身に纏い登場し、ランウェイを歩きました。

木咲ほのかさんは、「JOURNAL STANDARD」の春らしい黄色のシャツに白色のジャケットで登場。春気分を上げる、華やかな装いを披露しました。佐藤ミケーラ倭子さんは、「DRESSTERIOR」のデニムに春らしいベージュのアウターを合わせたスタイルで登場。大人らしい春コーデを披露しました。そして、マユリカのお二人は、「KURA CHIKA by PORTER」のバッグを合わせ登場。お二人ともユーモア溢れるウォーキングとポージングを披露しました。今日のコーディネートのポイントとして「普段カバンを主役にするコーディネートはなかなかないので新鮮でした!」と中谷さん、「白と黒のシャツで牛感を、上半身のデニムの青で空、牧場を表現しました」と阪本さん、それぞれこだわりについて語ってくれました。

そして、共同開催の「SCRAMBLE MUSIC SHOW」では、DJ SHOTAさん、ZEN-LA-ROCKさん、長塚健斗(WONK)さんら豪華DJ陣による、ミュージックショーが開催されました。「SCRAMBLE MUSIC SHOW」は、日本のミュージックカルチャーの中心地である渋谷の街らしく、さまざまなものと音楽を組み合わせ、混じり合うことにより生みだされる最旬の音楽イベントで、本施設の開業時より定期的に開催をしております。

中でも、出演が予告されていなかったシークレットゲストとして小室哲哉さんが登場すると会場から大きなどよめきが。渋谷の夜景をバックに30分間にわたり「Get Wild」や「CAN YOU CELEBRATE?」など、今夜だけの特別なパフォーマンスを披露しました。

<トークショー>

■佐藤ミケーラ倭子 さま

Q.今日のファッションのポイントは?

A.「DRESSTERIOR」さんのお洋服を着ているのですが、アウターを着ていてもリボンが見えるのがかわいいです!場所を選ばず、どこにでも来ていけそうなコーディネートで、デニムもラインが綺麗でスタイルがよく見えるのでお気に入りです!

Q.渋谷スクランブルスクエアは来たことありますか?

A.1階のお菓子フロアでよく手土産とかプレゼントを買いによく来ます!絶対に間違いない手土産買えるので!

Q.今年の春に買いたいファッションアイテムはありますか?

A.メンズライクなジャケットが欲しいです!最近は春が短くて、あっという間に夏じゃんという感じですが。

Q.今年の春にしたいことはありますか?

A.ピクニックとサイクリングがしたいな~と思ってます!暖かいのが大好きなので、今日もスキップしながら来ました!(笑)

■マユリカ 中谷さま

Q.今日のファッションのポイントは?

A.普段カラフルな洋服が多いので、モノトーンでシックな感じが休日の散歩コーデみたいでよいですね!「KURA CHIKA by PORTER」さんのカバンを持っているのですが、普段カバンを主役にするコーディネートはなかなかないので新鮮でした!

Q.今年の春ほしいファッションアイテムはありますか?

A.春らしいシャツとかは欲しいですね。あとは、オレンジが好きなのでオレンジのアイテムが欲しいです!

■マユリカ 阪本さま

Q.今日のファッションのポイントは?

A.白と黒のシャツで牛感を、上半身のデニムの青で空、牧場を表現しました(笑)

Q.普段のファッションのこだわりは?

A.シーズンが来る前にまとめて洋服を購入していて、ネットで買うことが多いので、使いやすい無難なものを買うことが多いですね。

Q.今年の春ほしいファッションアイテムはありますか?

A.キャミソールですね(笑)普段着ないので。スニーカーと合わせたりしたいです。

春のファッションの訪れを感じる本イベントは、渋谷スクランブルスクエアの各ショップのコーディネートに身を包んだモデルたちがランウェイを歩く「SHIBUYA SCRAMBLE COLLECTION SPRING」と、「SCRAMBLE MUSIC SHOW」との共同開催となりました。ファッションショーの開始時間になると会場には、今回の特別なショーを楽しみにしていた多くのお客さまや、通りかかった人も吸い寄せられ、大賑わいの様子。

本イベントが始まると、Elli-Roseさんや長塚健斗(WONK)さんら、ファッションムードにピッタリのDJ陣が会場を盛り上げました。「SHIBUYA SCRAMBLE COLLECTION SPRING」が終了した後には、シークレットゲストである小室哲哉さんが登場し、「Get Wild」が流れると会場のボルテージは最高潮に。渋谷の夜景をバックに、「CAN YOU CELEBRATE? 」「WOW WAR TONIGHT」など代表曲を含む特別なライブパフォーマンスを披露しました。

小室さんの興奮冷めやらぬ中、ZEN-LA-ROCKさんが登場し、「EZ DO DANCE」などを披露。本イベントは、渋谷スクランブルスクエアらしい、音楽とファッションの混じり合ったイベントとなり大盛り上がりの中、幕を閉じました。

「SCRAMBLE MUSIC SHOW」は今後も定期的に開催予定です。

▼SCRAMBLE MUSIC SHOWとは

多様な人々を受け入れる街、渋谷。その渋谷に脈々と流れ育まれてきた様々なカルチャーを、渋谷スクランブルスクエアは大切に取り込んでいきたいと考えています。スクランブルミュージックショーでは、音楽を軸にファッション、アート、グルメなど、様々なカルチャーが、スクランブル交差点を行きかう人々のように交じり合うことで、新たな価値を生む様を表現したいと考えています。あらゆるカタチで展開するスクランブルミュージックショーを是非お楽しみください。

https://cms.shibuya-scramble-square.com/sms/

オリジナルファッションショー概要

「SCRAMBLE MUSIC SHOW」とコラボレーションして、本フェア名を冠したオリジナルファッションショー、「SHIBUYA SCRAMBLE COLLECTION SPRING」を実施。音楽あり、ダンスあり、トークありのファッションショーで、参加ショップそれぞれの春を個性豊かに表現します。

【開催日】2025年3月1日(土)

【開催時間】17:00~18:00 ※15:00~17:00/18:00~19:00はミュージックショ―

【開催場所】12階イベントスペース Scene12

【出演】マユリカ、木咲ほのか、佐藤ミケーラ倭子、YOH UENO、

SAKURA&CHINATSU(SIS)、amity miyabi、けんだるえれな、awoi.h

【観覧条件】どなたでも無料でご観覧いただけます

<参加ショップ>※アルファベット順

DRESSTERIOR/JOURNAL STANDARD/KURA CHIKA by PORTER/Le Dome EDIFICE et IENA/PUBLIC TOKYO/STRIDE by JOHNBULL/THE TOKYO

SCRAMBLE MUSIC SHOW概要

「SCRAMBLE MUSIC SHOW」が「SHIBUYA SCRAMBLE COLLECTION SPRING」とコラボレーション。ファッションショーに華を添える豪華なDJとして、DJ SHOTA、Elli-Rose、長塚健斗(WONK)らが登場し会場を盛り上げます。ランウェイではDJ SHOTAがモデルの動きに合わせた音楽演出も行います。

【開催日】2025年3月1日(土)

【開催時間】15:00~17:00/18:00~19:00 ※17:00~18:00はファッションショー

【開催場所】12階イベントスペース Scene12

【公式HP】https://cms.shibuya-scramble-square.com/sms/

【観覧条件】どなたでも無料でご観覧いただけます