「.Ai - Connect, Innovate, Impact.」新コンセプトを発表--AIエージェントカンパニー・Lark公式パートナー「カスタマークラウド」

「.Ai - Connect, Innovate, Impact.」新コンセプトを発表

カスタマークラウド株式会社

AIエージェントサービスで世界の“点”をつなぎ、新たな価値創造へ

国土交通省認定のDXツール「Lark」の公式パートナーであり、100万部を超えるベストセラーとなった組織マネジメント理論「識学」の代理店としても知られるAIエージェントカンパニー、カスタマークラウド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:木下寛士)は、新たなブランドコンセプト「.Ai - Connect, Innovate, Impact.」を発表しました。

この新コンセプトは、スティーブ・ジョブズ氏の「Life is about connecting the dots.(人生とは点をつなぐこと)」という言葉にインスピレーションを受け、AIエージェントサービス「.Ai」を通じて、多くの人々が未来への点をつなぎ、革新を起こし、大きなインパクトを生み出せるよう支援するものです。

私たちが提唱する「.Ai」の「点」は、小さな一歩でありながらも、未来へとつながる大きな可能性を秘めています。この「点」を手にするすべての人々が、テクノロジーの枠を超え、自ら未来を創り出す力を持つことを目指します。

具体的には、世界に散らばる無数の「点」をAIの力でつなぎ(Connect)、新たなアイデアや技術を融合させ(Innovate)、それによって社会や人々に新たな価値や変革を提供します(Impact)。

カスタマークラウド株式会社は今後もAIを通じて人々の可能性を最大化し、未来の創造を支援してまいります。

“.Ai”が目指す世界

“Life is about connecting the dots. You can’t connect them looking forward; you can only connect them looking backward.”

― スティーブ・ジョブス

The .Ai Concept

.Ai のコンセプト──

私たちは “.Ai” という小さな点を、すべての人の手に届く場所に置きたい。

そこから、人々が未来を結び、革新を起こし、大きなインパクトを生み出せるように。

“.Ai - Connect, Innovate, Impact.”

このドットは、終わりではなく 新たな始まり。

Aiの点と重なり合い、未来へと広がっていく。

“.Ai” はただのテクノロジーではない。

私たちはこの小さな点から、

ともに一歩を踏み出し、

誰もが未来を創り出せるようにしたい。

ドットをつなぎ、AIと未来を生み出そう。

The Essence of .Ai: Connect, Innovate, Impact

私たちのビジョンの本質──

.Aiは、AIエージェントサービスを通じて、

世界に散らばる無数の“点”をつなぎ(Connect)、

そこで生まれたアイデアを融合させ(Innovate)、

社会や人々に新たな価値をもたらします(Impact)。

DeNA南場会長のオールインに続き、GMOも全社員向けAI講座

近年、ビジネスシーンにおけるAI活用が急速に進んでいます。DeNAの南場智子会長による「AIへのオールイン」宣言に続き、GMOインターネットグループ(以下、GMO)は2025年3月より、国内の全社員約6,000人を対象とした実践的AI講座を開講することを発表しました。

この背景には、米オープンAIの「ChatGPT」をはじめとする生成AIの普及や、日本企業の生産性向上ニーズの高まりがあります。多くの企業が全社レベルでのAIスキル習得や新規事業創出に向けた動きを一気に加速させています。

GMOの新たな全社員向けAI講座

GMOは2023年から定期的に開催しているAIセミナーに加え、約3カ月間の研修プログラムを提供し、エンジニア以外の職種を含む全社員のAIスキル底上げを図ってきました。



2025年3月には、実務に直結した専門講座を9種類導入し、アプリ開発ソフト「Dify(ディーファイ)」や生成AIを活用した画像作成ソフトなどの活用法を学習する仕組みを構築します。これにより、2024年にはグループ全体で約150万時間の業務時間圧縮と18億円程度のコスト削減を達成するなど、さらなる合理化と新サービスの創出を狙います。

日本企業に迫るAI活用の波

国内のIT大手各社でも同様の動きが広がっています。NTTデータグループは全社員約20万人を対象とした生成AI研修を開始、サイバーエージェントも全社員にAI研修プログラムを提供し、既に約6,200人が受講を完了しています。



一方で、日本企業全体における生成AIの日常業務活用率は管理職で31%、従業員では16%にとどまり、海外主要国に比べて遅れが指摘されています(米ボストン・コンサルティング・グループ調べ)。人手不足が深刻化する日本では、AI活用による生産性向上が待ったなしの課題です。

弊社による無料のAI導入支援事前診断・レポート提供

弊社は創業以来、大手企業から官公庁まで1,000を超えるクライアントに対し、経営分析・事業計画策定・業界調査レポートを手がけてまいりました。

数十万円~数百万円規模のコンサルティングレポートを提供してきた経験から培った独自の分析力を活かし、このたび無料の事前診断とAI活用レポートを特別提供いたします。以下のような課題をお持ちの方は、ぜひご相談ください。

「AI導入の第一歩がわからない」

「自社に本当に効果があるのか不安」

「自社内でAIを活用してどのように業務効率化を図ればいいか知りたい」

弊社が貴社内の業務フローやリソースを分析し、人件費削減と売上向上の両立が期待できる最適なAI戦略をご提案いたします。無料の社内アンケートと分析レポートを活用し、まずは現状把握から着手いただけます。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化と、世界的ユニコーン企業の成長DNAと成功メソッドが詰め込まれた「Lark」などのDXツールの登場により、ビジネスの構造が根本から変わりつつあります。

本セミナーシリーズでは、初心者でも実践しAIを仕事にできる「.Aiカレッジ」での生成AI実践講座と、ユニコーン企業の“成長DNA”を軸にしたDX推進ノウハウを学ぶセミナーの2本立てでお届け。 AIとDXを武器に、新時代のビジネスを切り拓きましょう!

.Aiカレッジ - 生成AIを本気で“仕事”に!初心者歓迎

https://note.com/hiroshikinoshita/m/m37ff705e473a

「生成AIを仕事に取り入れたいけど、どこから始めればいいの?」 そんな方のために、ChatGPTやLark、さらには次世代ブラウザまで幅広く紹介する実践的な講座です。 まずはAIの基礎をしっかり理解し、実際のビジネスシーンに応用するコツをステップバイステップで解説。

副業や独立を目指す方にも役立つ具体例を豊富に取り入れ、AI時代を生き抜く新たなスキルを身につけていただきます。 「副業や独立のためにAIスキルを身につけたい」「DXを進めて業務改革をしたい」そんな方におすすめの講座です!

世界的ユニコーンの成長DNA・DXを学ぶ!LarK×AI講座

https://note.com/hiroshikinoshita/m/m62bf8de714f7

世界的ユニコーン企業が驚異的な成長を遂げた背景には、高度なDX戦略が存在します。 本セミナーでは、その成長DNAと成功メソッドが詰め込まれた次世代ツール「Lark」の実践活用法を中心に、AI活用ノウハウ、AIエージェントの最先端事例もあわせて解説。

コミュニケーションや情報共有を革新し、組織全体の生産性とイノベーションを飛躍的に高めるノウハウを学びます。 AIを仕事に活かす第一歩を踏み出したい方から、経営者やマネージャーまで、DXを本格的に推進したいすべてのビジネスパーソンにおすすめです。

.Aiエージェント

ドットAIエージェントは、24時間365日、制約のないデジタル労働力で生産性を革新する先端サービスです。最新AI技術を駆使し、定型業務の自動化からデータ活用による意思決定支援までを実現し、新時代の働き方を可能にします。また、Larkとの強力な連携により効率的なコラボレーションを促進し、AX(AIトランスフォーメーション)への移行を加速。ビジネスの成長を大きく後押しします。



圧倒的に加速するAI時代、あなたのビジネスは次のステージへ進む準備ができていますか?

制限なしのデジタル労働を実現する .Ai の「AIエージェント」と、世界最高峰のDXツール「Lark」を組み合わせたソリューションなら、業務効率化・生産性向上・新規ビジネス開発まで一気に飛躍させることが可能です。今すぐ革新的な「AI×DX」体験を手に入れましょう!

会社概要・お問い合わせ先カスタマークラウド(Lark公式パートナー/識学代理店)

国土交通省認定のDXツール「Lark」の公式パートナーであり、100万部突破の組織マネジメント理論「識学」の代理店です。

世界屈指のユニコーン企業が培った成長戦略と、独自に開発したAI/DX経営メソッドを融合し、企業の経営課題を包括的に解決するデジタル変革支援を提供しています。

経済産業省「DXセレクション」に選出された企業を含む200社以上への導入実績を誇り、実践的アプローチで顕著な成果を生み出しています。

会社概要:

・会社名:カスタマークラウド株式会社(CUSTOMER CLOUD CORP.)

・所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 FINE PIECE 302

・代表取締役:木下 寛士

・公式サイト:https://www.customercloudcorp.com/

企業理念:

・Mission:心揺さぶる体験を、すべての人に。

・Vision:世界を手に入れよう、1タップで。

・Value:私たちは、先進テクノロジーの社会実装の加速化と、コンピューテーショナルな変革を通して、人の能力と知性を高め、世界に貢献することを目指します。

主要製品・サービス:

● Lark

・チャット、メール、カレンダー、ビデオ会議、ドキュメント管理等を一元化

・Mac、Windows、iOS、Android対応の統合コラボレーションツール

詳細:https://www.customercloudcorp.com/lark

● 識学

・組織の無駄を排除し、継続的成長を促すマネジメント理論

・リソース最適化による組織改革支援

詳細:https://www.customercloudcorp.com/shikigaku

● .Ai(AIエージェントサービス)

・24時間365日稼働のデジタル労働力

・定型業務の自動化から意思決定支援まで対応

・Larkと連携したAXソリューション

詳細:https://www.customercloudcorp.com/ai

代表略歴:木下 寛士(キノシタ ヒロシ)

・カスタマークラウド株式会社 代表取締役

・ファインピース株式会社 代表取締役

・AIエージェント革命コンサルタント / シリアルアントレプレナー

生成AI時代のデジタル変革を専門とするAIエージェントコンサルタントであり、複数の事業を立ち上げてきたシリアルアントレプレナー。

21歳でインドにて初の事業を立ち上げ、その後オートアライアンスグループ会社の代表を経て、カスタマークラウドやファインピースなど、複数の法人、団体を設立。豊富な経営経験を活かし、アドバイザリーボードやM&A後の事業再生においても数多くの成果を上げている。

国土交通省認定のDXツール「Lark」や組織マネジメント「識学」などの公式パートナーとして、世界トップクラスのユニコーン企業が培った成長ノウハウを日本企業に届けるべく、経済産業省「DXセレクション」に選出された企業を含む200社以上に独自の「AI/DX経営メソッド」を提供。

現在は、AIガバナンスとイノベーション創出を両立する「AIエージェント革命」を推進し、日本企業のデジタル変革と競争力向上を目指して、「.Aiカレッジ」などで年間100回以上のAI講座やコラム連載、「ReHacQ!」などへのメディア出演を通じて、最先端の組織変革(AX: AI Transformation)に関する知見を広く発信している。

● コラム連載・SNS

・コラム連載:https://note.com/hiroshikinoshita

・X(旧Twitter):https://x.com/kinoshita_ifr



