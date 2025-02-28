第23回NEXCO西日本フォトコンテスト　入賞作品発表

西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本（大阪市北区、代表取締役社長：芝村 善治）が実施した、第23回NEXCO西日本フォ

トコンテストの入賞作品をお知らせします。

高速道路ベストショット部門、および西日本ベストスポット部門にご応募いただいた607作品から、厳正なる審査を経て、以下のとおり入賞作品が決定しました。入賞者のみなさま、おめでとうございます。

入賞作品をはじめ、応募いただいた作品は、高速道路ガイドマップやWEBサイトなどで活用させていただきます。ご応募いただきましたみなさま、誠にありがとうございました。

なお、第24回NEXCO西日本フォトコンテストについては、令和７年夏ごろの募集開始を予定しています。

１．入賞作品

【高速道路ベストショット部門】

最優秀賞

「秋の乙原渓谷」

河本 泉さん

撮影場所：大分県別府市

【高速道路ベストショット部門】 【高速道路ベストショット部門】

優秀賞 優秀賞

「さあ 出かけよう」 「宙（そら）に架ける」

新留 正人さん 福田 尚人さん

撮影場所：宮崎県えびの市 撮影場所：滋賀県大津市

【高速道路ベストショット部門】 【高速道路ベストショット部門】

ベストシーズン賞（春） ベストシーズン賞（夏）

「光と花の舞」 「佐用ひまわり畑と赤い高速道路橋」

近藤 裕臣さん 秋田 克敏さん

撮影場所：愛媛県西条市 撮影場所：兵庫県佐用郡佐用町

【高速道路ベストショット部門】 【高速道路ベストショット部門】

ベストシーズン賞（秋） ベストシーズン賞（冬）

「静寂の朝道」 「梅香る人吉の丘から」

三木 良紀さん 津曲 尚史さん

撮影場所：和歌山県御坊市 撮影場所：熊本県人吉市

【高速道路ベストショット部門】 【高速道路ベストショット部門】

ベストブロック賞（関西） ベストブロック賞（関西）

「輝く夏の新名神」 「高速を守るヒーローたち ～名神集中工事～」

衣川 誠さん 竪山 大樹さん

撮影場所：京都府城陽市 撮影場所：大阪府高槻市

【高速道路ベストショット部門】 【高速道路ベストショット部門】

ベストブロック賞（中国） ベストブロック賞（中国）

「冬うらら」 「春霞」

小南 宣広さん 甲斐 栄次郎さん

撮影場所：鳥取県米子市 撮影場所：山口県下関市

【高速道路ベストショット部門】 【高速道路ベストショット部門】

ベストブロック賞（四国） ベストブロック賞（四国）

「霊峰を望む」 「桜咲く頃の高速道路」

黒河 廣志さん 石山 正昭さん

撮影場所：愛媛県西条市 撮影場所：愛媛県西条市

【高速道路ベストショット部門】 【高速道路ベストショット部門】

ベストブロック賞（九州） ベストブロック賞（九州）

「冬枯れの午後」 「夕暮れの嘉島JCT」

藤松 政晴さん 河本 ふみえさん

撮影場所：佐賀県武雄市 撮影場所：熊本県上益城郡嘉島町

【西日本ベストスポット部門】

ベストスポット賞

「夕照の大鳥居」

田中 雅之さん

撮影場所：広島県廿日市市

【西日本ベストスポット部門】 【西日本ベストスポット部門】

ベストシーズン賞（春） ベストシーズン賞（夏）

「里の桃源郷」 「夜明けの紫陽花」

上杉 孝徹さん 畑山 裕さん

撮影場所：高知県吾川郡仁淀川町 撮影場所：徳島県名東郡佐那河内村

【西日本ベストスポット部門】 【西日本ベストスポット部門】

ベストシーズン賞（秋） ベストシーズン賞（冬）

「朝焼けの曽木の滝」 「冬空を彩る」

瀬戸口 義継さん 堀内 勇さん

撮影場所：鹿児島県伊佐市 撮影場所：奈良県奈良市

【西日本ベストスポット部門】 【西日本ベストスポット部門】

ベストブロック賞（関西） ベストブロック賞（関西）

「筏下りスタート」 「イルミ輝く星のブランコ」

鈴木 文代さん 笠井 忠さん

撮影場所：和歌山県新宮市 撮影場所：大阪府交野市

【西日本ベストスポット部門】 【西日本ベストスポット部門】

ベストブロック賞（中国） ベストブロック賞（中国）

「新緑の大山」 「幻想的な七夕ちょうちん」

長山 将大さん 桑木 道夫さん

撮影場所：鳥取県日野郡江府町 撮影場所：山口県山口市

【西日本ベストスポット部門】 【西日本ベストスポット部門】

ベストブロック賞（四国） ベストブロック賞（四国）

「夏時計」 「癒しの里」

澤田 孝人さん 澤田 淳子さん

撮影場所：高知県安芸市 撮影場所：高知県四万十市

【西日本ベストスポット部門】 【西日本ベストスポット部門】

ベストブロック賞（九州） ベストブロック賞（九州）

「べっぷ火の海まつり」 「早朝の青島」

宮本 龍之さん 井上 裕太さん

撮影場所：大分県別府市 撮影場所：宮崎県宮崎市

※作品の著作権は、すべて西日本高速道路株式会社に帰属しています。

２． 第23回フォトコンテスト概要

（1）募集テーマ 『とる、みる、でかける、高速道路で再発見。』

（2）募集期間 2024年8月1日（木曜） から2024年12月31日（火曜）まで

（3）応募作品総数 607作品 （高速道路ベストショット部門 196作品、西日本ベストスポット部門

411作品）

（4）応募作品の活用方法

弊社カレンダー、「会社概要」冊子、SA等で配布する高速道路ガイドマップの表紙等の出版物やNEX

CO西日本グループの各種広報活動に活用いたします。