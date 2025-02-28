キミもぼっちちゃんとおそろい！『アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」』後藤ひとり愛用のジャージズボンが二次元コスパから新たに登場！上下セットもラインナップ！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」』商品情報キミもぼっちちゃんとおそろい！

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」』 より、設定を元に形状を作り起こし、後藤ひとり愛用のジャージを国内縫製により商品化。後藤ひとり愛用のジャージズボンが二次元コスパから新たに登場です。

また、上下セットもラインナップし予約受付がスタートしました。

これらは、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約を受付中。＜2025年6月上旬＞発売予定です。

【二次元コスパ】／アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」』 グッズ情報ページ

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01877/mode/series

◆アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」』商品情報

ぼっちちゃんのジャージ上下セットぼっちちゃんのジャージ上下セット

発売日：2025年6月上旬予定

サイズ：Ladies FREE/Mens M/Mens L/Mens XL

価格：24,200円（税込）

キミもぼっちちゃんとおそろい！

後藤ひとり愛用のジャージの上下セット

・こちらの商品は上下セットでの販売となります

・ぼっちちゃんとおそろい！

後藤ひとり愛用のジャージを国内縫製により商品化。

・設定を元に形状を作り起こしました。

・普段着として、部屋着として活躍！

・吸汗速乾、制菌加工の高機能素材。

■「ぼっちちゃんのジャージ」（上着のみ）

■「ぼっちちゃんのジャージズボン」

もございます。

【基本予約受付期間】～2025年3月23日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

ぼっちちゃんのジャージズボンぼっちちゃんのジャージズボン

発売日：2025年6月上旬予定

サイズ：Ladies FREE/Mens M/Mens L/Mens XL

価格：11,000円（税込）

キミもぼっちちゃんとおそろい！

後藤ひとり愛用のジャージズボン

・ぼっちちゃんとおそろい！

後藤ひとり愛用のジャージを国内縫製により商品化。

・設定を元に形状を作り起こしました。

・普段着として、部屋着として活躍！

・吸汗速乾、制菌加工の高機能素材。

・別売りの「ぼっちちゃんのジャージ」上着と組み合わせて楽しめます。

■「ぼっちちゃんのジャージ」（上着のみ）

■「ぼっちちゃんのジャージ上下セット」

もございます。

【基本予約受付期間】～2025年3月23日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

「株式会社コスパ」とは

1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA(コスパ)」「二次元コスパ」

公式キャラクターコスチューム「COSPATIO(コスパティオ)」「COSYUME(コスユメ)」

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」』 グッズ情報ページ

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

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