株式会社グレイス

この度、株式会社L.W.C.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:塚越克美)が展開するアパレルブランド「BACK TO THE FIELD」をはじめとする「ROYAL PARTY」、「DOUBLE NAME」、「PONEYCOMB TOKYO」、「mytwilight」の5ブランドが、3/18(火)より開幕するMLB 東京シリーズ by グッゲンハイムの開催を記念したコレクションを発売いたします。

今回のコレクションでは、L.W.C.の5ブランドがMLBのコレクションを展開します。

それぞれのブランドの”らしさ”を落とし込んだアイテムが完成しました。

同じ「MLB」というコンテンツでも、エレガンスラインからカジュアルテイスト、バッグ、小物まで、それぞれのブランドの魅力がたっぷり詰まったアイテムになっています。

また、うち一つのブランド「BACK TO THE FIELD」では、開幕戦ならではのスペシャルなアートを使用したアイテムも登場。今回のMLB東京シリーズだけの特別な一着になること間違いなしです。

※本商品はMLBと株式会社グレイスの商品化契約に基づき展開するものです。

【BACK TO THE FIELD】

3/1(土)10:00よりオンラインストア先行予約スタート、3/14(金)よりL.W.C.店頭にて発売

3/18(火)より開幕するMLB 東京シリーズ by グッゲンハイムの開催を記念したコレクション。

開幕の対戦カードである「シカゴ・カブス」と「ロサンゼルス・ドジャース」のロゴが1つのアイテムに混在したレアなデザインを取りそろえています。

左上上段より

【MLB】TOKYO SERIES 2025

アートスウェットプルオーバー \11,000

アートTシャツ \7,590

アートロンT \9,790

配色ナイロンジャケット \19,800

【ROYAL PARTY】3/13(木)より発売

「ROYAL PARTY」らしさを忘れず、スポーティーさの中にもセクシーがプラスされたコレクション。

カジュアルになりがちなアイテムもスタイル良く見えるような工夫があり、ポイントが見え隠れしています。

上段より

【MLB】カットアウトベアオールインワン \14,300

【MLB】配色セットアップ \17,600

【MLB】ダブルZIPオフショルタイトワンピース \14,300

【DOUBLE NAME】3/6(水)より発売

ブランドと相性のよい『PEANUTS』と『MLB』がコラボレーションしたユニセックスアイテムをラインナップ。

昨年も大人気だったヴィンテージ感のあるBIG TEEに加え、シンプルで日常使いしやすいオックスシャツが新たに登場しました。

上段より

【MLB】MLB×PEANUTSコラボ POPCORN BIG TEE \8,250

【MLB】MLB×PEANUTSコラボワッペンオックスSH \8,800

【PONEYCOMB TOKYO】2/28(金)より発売

MLBチームロゴとMARVELキャラクターがデザインされたTシャツの一部人気デザインがこの機会に再入荷決定いたしました。

開幕戦の対戦カードの内の1チーム、「ロサンゼルス・ドジャース」と「アイアンマン」のデザインをはじめ、様々なチームとMARVELヒーローがマッチしたアイテムです。

上段より

【MARVEL】キャプテン・アメリカ【MLB】ニューヨーク・ヤンキース/Tシャツ \4,950

【MARVEL】アイアンマン【MLB】ロサンゼルス・ドジャース/Tシャツ \4,950

【MARVEL】スパイダーマン【MLB】ニューヨーク・メッツ/Tシャツ \4,950

ほか

本製品は、MLBおよびウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、(株)グレイスが製造したものです。

【mytwilight】3/13(木)より発売

mytwilightが得意とするバッグをはじめ、カードケースなどをラインナップ。

各アイテムにチームロゴとトレンドのスタイルを落とし込んだデザインは、機能性も抜群、日常使いもバッチリです。

スポーティーさの中にも大人可愛さが光り、好きな人にしかわからないさりげない主張ができるところもポイントです。

上段より

【MLB】テープロゴ キャンバストートバッグ \7,590

【MLB】マルチway パスケース \3,190

【MLB】テープロゴ ミニキャンバストートバッグ \5,390

【ノベルティ情報】

今回のコレクション発売を記念して、ラフォーレ原宿 4F L.W.C.店頭、各ブランド店頭、Roomy's WEB STOREにてMLB商品をお買い上げの方に、オリジナルショッパーを、そして税込\11,000以上をお買い上げの方に、カードケースをプレゼントいたします!

こちらも開幕対戦カードの「シカゴ・カブス」と「ロサンゼルス・ドジャース」のロゴが入ったスペシャルアイテム。

今回の特典としてしか手に入らないアイテムになっているので、ぜひチェックを。

※ショッパー、ノベルティ共になくなり次第終了となります。

※ZOZO TOWN、SPIRALGIRL OFFICIAL ONLINE STOREでお買い上げの方は対象外となります。予めご了承ください。



【発売情報】

<L.W.C.>

2/28 (金) 11:00より順次、各ブランドの発売日に倣って発売

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿 4F

TEL:03-6721-1795

11:00~20:00



【BACK TO THE FIELD】

店舗はL.W.C.店頭のみ

<SPIRALGIRL OFFICIAL WEB STORE>

https://store.spiralgirl.jp/item/search.html?bid=24371

<ZOZO TOWN>

https://zozo.jp/brand/backtothefield/



■Instagram:https://www.instagram.com/back_to_the_field_official/

【ROYAL PARTY】

ROYAL PARTY全店、L.W.C. ラフォーレ原宿店

<OFFICAL WEB STORE>

https://roomys-webstore.jp/royal-party/

<ZOZO TOWN>

https://zozo.jp/shop/royalparty/

■Instagram: https://www.instagram.com/royalparty_official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@royalparty__official

■X:https://x.com/royalpartyweb

【DOUBLE NAME】

DOUBLE NAME全店(3/14 NEW OPEN 梅田エスト店含む)、L.W.C. ラフォーレ原宿店

<ZOZO TOWN>

https://zozo.jp/brand/doublename/

■Instagram:https://www.instagram.com/doublename_official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@doublename_official

■X:https://x.com/DOUBLE__NAME

【PONEYCOMB TOKYO】

店舗はL.W.C.店頭のみ

■Instagram:https://www.instagram.com/poneycombtokyo/

■X:https://x.com/PONEYCOMB

【mytwilight】

店舗はL.W.C.店頭のみ

<OFFICIAL WEB STORE>

https://roomys-webstore.jp/mytwilight/

<ZOZO TOWN>

https://zozo.jp/brand/mytwilight/

■Instagram:https://www.instagram.com/mytwilight.official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@mytwilight.official

■X:https://x.com/mytwilight___

リリース発行元:株式会社L.W.C./株式会社グレイス

≪本リリースに関するお問い合わせ先≫

株式会社L.W.C.

担当:吉濱 彩子

東京都渋谷区広尾1-7-23 グレイスビル

Tel:03-5422-8007

E-mail: a.yoshihama@lwc.tokyo