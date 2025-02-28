【速報】BABYMONSTERが『Numero TOKYO』5月号特別版表紙に初登場！ 発売に先駆け、YouTubeにてティザー動画を公開!!

株式会社扶桑社

3月28日（金）発売の『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』5月号特別版カバー&本誌中面にBABYMONSTERが初登場！

発売に先駆け、YouTubeにてティザー動画を公開します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jqq4G3nCFnk ]

世界が注目する、韓国・タイ・日本出身の7人組ガールズグループ、BABYMONSTER。

デビューリアリティ番組から、誰一人欠けることなく7人全員で夢を掴み取ってきた彼女たちは、公式デビューから、まもなく1周年を迎える。

K-POPの新時代を築いてきたBABYMONSTERの進化は、まだ始まったばかりだ。

それぞれの個性が際立つソロカット、まだ見ぬ優しくロマンティックな表情を写し出したファッションストーリーから、共に歩んできた軌跡とこれからの未来を語るインタビューまで、彼女たちの“今”を切り取る14ページの大特集。

ここでしか出会えない、BABYMONSTERの新たな魅力が詰まっています。お見逃しなく！

【書誌情報】

『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2025年5月号【特別版】

発売日／2025年3月28日（金）

※地域によって発売日が異なります

定価／890円（税込）

判型：A4変型判・並製無線

発売元：株式会社 扶桑社

【購入サイト】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DYBM8DV3

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