最大290cmまで伸びる！カヌー・カヤック・SUP用品向け、パドル・オール梱包用ダンボール箱が新登場（段ボール通販）
ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売を手がける株式会社アースダンボール(本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役社長：奥田 敏光)は、2025年1月31日(金)より、新商品「パドル・オール梱包用ダンボール箱」の販売を開始しました。
自社ECサイト： https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2107.html
パドル・オールのシングルブレード、ダブルブレードに対応した特大サイズのダンボール箱を販売開始。
本体と蓋の2パーツ構成となっており、ダンボール同士が重なり合う部分をスライドすることで、深さ寸法を150cmから290cmまでの範囲で調整することが可能。
パドルやオールの梱包はもちろん、長物の収納ボックスとしても活躍するダンボール箱。
また、段ボール箱自体が不要になった際は古紙回収へ出すことが可能。脱プラやSDGsなど、昨今の環境問題にも配慮したエコでやさしい製品だ。
パドル・オール梱包用ダンボール箱 商品紹介ページ
https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2107.html
■商品概要
商品ID：2107
商品名：パドル・オール梱包用ダンボール箱
材質 ：K5
厚み ：A/F(5mm厚)
色 ：両面茶色
重量 ：3317g
内寸法：550×210×1500~2900mm
外寸法：577×237×1545mm
発売日：2025年1月31日(金)
自社ECサイト価格：単価2,410円～(税込)
自社ECサイト ： https://www.bestcarton.com/cardboard/order-box/2107.html
■創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献
株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。
SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価され、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）
株式会社アースダンボールでは、今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。
▼ダンボール箱への印刷をご検討されている方へ(フルカラーダンボールのご案内)
https://www.bestcarton.com/beginner/mirapuri.html
【株式会社アースダンボールについて】
本社 ：〒362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17
蓮田工場：〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼620-22
九州工場：〒811-3515 福岡県宗像市池田1685
代表者 ：代表取締役社長 奥田 敏光
設立 ：1953年3月(創業：1953年3月)
電話番号：048-728-9202(代表)
事業内容：ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売
URL ：https://www.bestcarton.com/
【一般の方向けのお問い合わせ先】
企業名 ：株式会社アースダンボール
担当者 ：商品企画マネージャー 奥田 大輔
電話番号：048-728-9202
Email ：info@bestcarton.com
- アースダンボール公式SNS
・X(旧：Twitter)
https://x.com/hakoshokunin
https://www.instagram.com/hakomarukun_world/
・YouTube
https://www.youtube.com/user/bestcarton/featured
https://www.pinterest.jp/EarthCardboard/
- プレスリリース動画
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nBnaY1QlFJY ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7yEko831rKs ]
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=QvYz-8fX_jI ]