メガネブランド「Zoff」2025年2月の新商品

株式会社インターメスティック

■商品概要

- 商品カテゴリ｜ウィメンズ向けフレーム- 種類｜メガネ2型4色8種- 価格｜\6,600（セットレンズ代込）- 発売日｜2025年2月14日（金）- 取扱店舗｜Zoff全店舗、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

過去に展開している人気の仕様である薄いシート状のフレーム、シートメタルのシリーズにウェリントンとスクエアが登場しました。手に取りやすい価格なので初めてのメガネにもおすすめです。テンプル部分に軽量プラスチック、モダン部分にラバー素材を使用し軽やかなかけ心地を実現します。

Shape：Wellington ZC242012（4色展開）

ZC242012_14E1（他3色）

Shape：Wellington ZC242013（4色展開）

ZC242013_43E1（他3色）

■商品概要

- 商品カテゴリ｜ウィメンズ向けフレーム- 読み｜スタンダードオールティーアール- 種類｜メガネ3型4色12種- 価格｜\6,600（セットレンズ代込）- 発売日｜2025年2月14日（金）- 取扱店舗｜Zoff全店舗、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

定番のシェイプに肌なじみの良いカラーが登場しました。軽量プラスチック素材の使用と、金属パーツを最小限にしたシンプルな作りで、長時間の装用にもおすすめです。

Shape：Oval ZA251002（4色展開）

ZA251002_41A1（他3色）

Shape：Square ZA251003（4色展開）

ZA251003_11A1（他3色）

Shape：Wellington ZA251004（4色展開）

ZA251004_44A1（他3色）

■商品概要

- 商品カテゴリ｜ウィメンズ向けフレーム- 種類｜メガネ2型4色8種- 価格｜\6,600（セットレンズ代込）- 発売日｜2025年2月14日（金）- 取扱店舗｜Zoff全店舗、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

無駄をそぎ落としたシンプルなメタルフレームです。やや深めの天地幅で視野の広さを確保しました。優しい印象のオーバルと、顔に馴染みやすく視界の遮りが気にならないナイロール、2型での展開です。

Shape：Oval ZN252001（4色展開）

ZN252001_43E1（他3色）

Shape：Boston ZN252002（4色展開）

ZN252002_80E1（他3色）

■商品概要

- 商品名｜CASUAL SUNGLASSES- 読み｜カジュアルサングラス- 種類｜サングラス1型4色4種- 価格｜\5,500- 発売日｜2025年2月14日（金）- 取扱店舗｜Zoff全店舗、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

軽量プラスチック素材を使用した軽くてかけやすい1本です。定番カラーに加え、人気のライトカラーレンズを組み合わせることでトレンド感を引き立てます。性別を問わずかけやすいボストンのサングラスです。

Shape：Boston ZN251G07（4色展開）

ZN251G07_11A1（他3色）

■商品概要

- 商品名｜GEEK CHIC STYLE- 読み｜ギークシックスタイル- 種類｜メガネ5型11種- 価格｜\9,900（セットレンズ代込）- 発売日｜2025年2月28日（金）- 取扱店舗｜Zoff一部限定店舗、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

アジアントレンドを意識した個性的な玉型のシリーズです。トレンドのシルバーカラーを中心に展開しているので、シルバーカラーの中から自分の好きな玉型が選べます。抜け感のある大きめのメタルフレームがコーディネートのアクセントに。伊達メガネやカラーレンズのカスタマイズもおすすめです。

Shape：Wellington ZA252002（2色展開）

ZA252002_14F1（他1色）

Shape：Oval ZA252003（2色展開）

ZA252003_15E1（他1色）

Shape：Oval ZA252004（2色展開）

ZA252004_15E1（他1色）

Shape：Wellington ZA252005（2色展開）

ZA252005_56E1（他1色）

Shape：Wellington ZA252006（3色展開）

ZA252006_15E1（他2色）

■商品概要

- 商品カテゴリ｜ウィメンズ向けフレーム- 種類｜メガネ3型4色12種- 価格｜\6,600（セットレンズ代込）- 発売日｜2025年2月28日（金）- 取扱店舗｜Zoff全店舗、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

トレンド感がありながらも日常使いしやすい小振りなボストン、男女問わず使いやすいウェリントンをラインアップしました。デザイン性だけでなく、軽量プラスチックを使用しかけやすさを両立したフレームです。コーディネートに合わせやすいベーシックカラーと、春夏らしい透明感あるカラーで構成しています。カラーレンズとのカスタマイズもおすすめです。

Shape：Boston ZA251014（4色展開）

ZA251014_71A1（他3色）

Shape：Wellington ZL251001（4色展開）

ZL251001_60A1（他3色）

Shape：Wellington ZN251005（4色展開）

ZN251005_00A1（他3色）

■商品概要

- 商品カテゴリ｜ウィメンズ向けフレーム- 種類｜メガネ3型4色12種- 価格｜\9,900（セットレンズ代込）- 発売日 ｜2025年2月28日（金）- 取扱店舗｜Zoff一部限定店舗、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

アジアントレンドの大きめのウェリントンや、トレンド感をプラスする丸みのある横長のシェイプ、目元にインパクトを与えるフォックスをラインアップしました。プラスチック素材だからできるササ柄やデミ柄と透明感のあるカラーが個性的なシェイプをさらに引き立てます。「人とは少し違ったもの」を求める人におすすめのシリーズです。

Shape：Wellington ZA251015（4色展開）

ZA251015_14E1（他3色）

Shape：Wellington ZN251006（4色展開）

ZN251006_43A1（他3色）

Shape：Fox ZN251007（4色展開）

ZN251007_41A1（他3色）

■商品概要

- 商品名｜STANDARD_βTITANIUM TEMPLE- 読み｜スタンダードベータチタニウムテンプル- 種類｜メガネ6型4種24種- 価格｜\14,400（セットレンズ代込）- 発売日｜2025年2月28日（金）- 取扱店舗｜Zoff全店舗、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

フロントとテンプルで異なる素材を使用したコンビネーションフレームです。シンプルかつ洗練されたデザインは、ビジネスシーンからカジュアルなシーンまで幅広く活躍します。ベーシックな雰囲気の中に、βチタンテンプルが上品さと高級感を際立たせます。

Shape：Square ZO251004（4色展開）

ZO251004_14E1（他3色）

Shape：Wellington ZO251005（4色展開）

ZO251005_14F1（他3色）

Shape：Square ZO251006（4色展開）

ZO251006_64A1（他3色）

Shape：Square ZF252005（4色展開）

ZF252005_12F1（他3色）

Shape：Wellington ZF252006（4色展開）

ZF252006_72F1（他3色）

Shape：Wellington ZF252007（4色展開）

ZF252007_43F1（他3色）

▼メディア関係者様・スタイリスト様

メガネブランド「Zoff（ゾフ）」より、新商品のご案内です。

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株式会社インターメスティック｜Zoff 広報担当：鈴木

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