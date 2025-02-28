福岡市民ホール施設画像データ利用について

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株式会社福岡カルチャーベース

画像の利用にあたっては「福岡市民ホール画像使用取扱要綱」をお読みいただき、同意の上ご利用ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d155191-6-93e58ce9a5f827687feed678d3bb4366.pdf

ご利用の際に「福岡市民ホール画像使用届出書」のご提出をお願いいたします。


詳しくは福岡市民ホールホームページ内


お知らせ情報「福岡市民ホール施設画像データ利用について」をご覧ください。


https://www.fukuoka-civic-hall.jp/topics/20250228-001/


以下の内容につきましてもこちらのURLよりご覧ください。


・「福岡市民ホール画像使用届出書」のダウンロード


・このページの画像がダウンロードができない方


・掲載以外の画像もございます



外観


外観（夜景）

大ホール舞台

大ホール緞帳

大ホール客席



大ホールオーケストラピット

中ホール

中ホール緞帳

小ホール1


小ホール2

リハーサル室

エントランスホール

エントランスホール（カフェ）