福岡市民ホール施設画像データ利用について
株式会社福岡カルチャーベース
https://prtimes.jp/a/?f=d155191-6-93e58ce9a5f827687feed678d3bb4366.pdf
外観
外観（夜景）
大ホール舞台
大ホール緞帳
大ホール客席
大ホールオーケストラピット
中ホール
中ホール緞帳
小ホール1
小ホール2
リハーサル室
エントランスホール
エントランスホール（カフェ）
画像の利用にあたっては「福岡市民ホール画像使用取扱要綱」をお読みいただき、同意の上ご利用ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d155191-6-93e58ce9a5f827687feed678d3bb4366.pdf
ご利用の際に「福岡市民ホール画像使用届出書」のご提出をお願いいたします。
詳しくは福岡市民ホールホームページ内
お知らせ情報「福岡市民ホール施設画像データ利用について」をご覧ください。
https://www.fukuoka-civic-hall.jp/topics/20250228-001/
以下の内容につきましてもこちらのURLよりご覧ください。
・「福岡市民ホール画像使用届出書」のダウンロード
・このページの画像がダウンロードができない方
・掲載以外の画像もございます
外観
外観（夜景）
大ホール舞台
大ホール緞帳
大ホール客席
大ホールオーケストラピット
中ホール
中ホール緞帳
小ホール1
小ホール2
リハーサル室
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