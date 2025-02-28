異世界の人々を繋ぐ秘密のパン種！『ノラのパン種』(白乃雪)が、コミックDAYSで2月28日より連載配信スタート！
株式会社講談社
現実世界とはちょっと違った世界に暮らすノラ。少し荒廃したこの世界で、先祖から受け継いだ門外不出のパン種でパンを焼き、そして食す。そんなシンプルな営みが、いつしかこの世界との繋がりとなっていく！コミックDAYS ウェブサイト
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現実世界とはちょっと違った世界に暮らすノラ。少し荒廃したこの世界で、先祖から受け継いだ門外不出のパン種でパンを焼き、そして食す。そんなシンプルな営みが、いつしかこの世界との繋がりとなっていく！
第1話は常に無料公開。毎月第4金曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
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