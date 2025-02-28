地球の自転を検出可能なソニーセミコンダクタソリューションズ社新製品「SPRESENSE(TM)向けマルチIMU Add-onボード」をスイッチサイエンスウェブショップで2025年2月28日より販売開始

株式会社スイッチサイエンス

株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、ソニーセミコンダクタソリューションズ社（本社：神奈川県厚木市）の新製品、ソニー独自のマルチIMU合成技術により低バイアス変動及び地球の自転を検出可能な程の低ノイズ密度を実現した、小型・高精度なSPRESENSE(TM)向けの6軸IMU（加速度・ジャイロ） Add-onボード「SPRESENSE(TM)向けマルチIMU Add-onボード」を2025年2月28日より販売開始します。

「SPRESENSE(TM)向けマルチIMU Add-onボード」

▶︎ 「SPRESENSE(TM)向けマルチIMU Add-onボード」の特徴

- 高精度- 低バイアス変動：バイアス安定性0.39 deg/h以下（IMU 16個合成時）- 低ノイズ密度：1.0 mdps/√Hz以下。地球自転検出によるジャイロコンパスも実現可能- 二枚スタックにより更なる高精度化が可能- キャリブレーション済- 高いロバスト性- 複数IMUの冗長信頼性により故障に強い- 多数決論理回路によるリアルタイム異常値除去

▶︎ 「SPRESENSE(TM)向けマルチIMU Add-onボード」の仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/189_1_3f67b960d6b7958f3d456117bd75fb25.jpg ]

▶︎ 販売情報

スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。

「SPRESENSE向けマルチIMU Add-onボード」

型番 SONY-SPRESENSE-IMU

商品名 SPRESENSE向けマルチIMU Add-onボード

価格（消費税込み） 46,530 円



購入ページ https://ssci.to/10181

▶︎ 他社の商標または登録商標

SPRESENSEおよびロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

▶︎ スイッチサイエンスについて

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

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