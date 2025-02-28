5万円分の旅行券など豪華プレゼントが当たる！ KADOKAWAの児童書サイト「ヨメルバ」のキャンペーンが本日2025年2月28日（金）より開始！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、児童書サイト「ヨメルバ」にて、サイト開設5周年を記念し、「カード型旅行券 JTBトラベルギフト」や「図書カードNEXT」5万円分、「BALMUDA The Plate Pro」など豪華賞品が当たるキャンペーンを2025年2月28日（金）より開始しました。
5周年記念キャンペーン特設ページ :
https://yomeruba.com/campaign/present/yomeruba5th.html
キャンペーン概要
ヨメルバ会員（無料）に登録し、アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で計55名様にカード型旅行券 JTBトラベルギフト5万円分やBALMUDAのホットプレートなど豪華賞品をプレゼント！
＜実施期間＞
2025年2月28日（金）～2025年3月31日（月）23:59
＜応募方法＞
ヨメルバ会員（無料）に登録し、5周年記念キャンペーン特設ページの応募フォームよりアンケートの回答と必要事項を入力
＜プレゼント内容＞
※賞品画像はイメージです。
キャンペーンの詳細・お問い合わせ等は特設ページをご覧ください。
▼5周年記念キャンペーン特設ページ
https://yomeruba.com/campaign/present/yomeruba5th.html
「ヨメルバ」とは
ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。
絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。
お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。
▼ヨメルバHP
https://yomeruba.com/
▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』
@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)
▼公式Instagram『ヨメルバ』
@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)
▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』
https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA