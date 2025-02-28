5万円分の旅行券など豪華プレゼントが当たる！　KADOKAWAの児童書サイト「ヨメルバ」のキャンペーンが本日2025年2月28日（金）より開始！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、児童書サイト「ヨメルバ」にて、サイト開設5周年を記念し、「カード型旅行券　JTBトラベルギフト」や「図書カードNEXT」5万円分、「BALMUDA The Plate Pro」など豪華賞品が当たるキャンペーンを2025年2月28日（金）より開始しました。




5周年記念キャンペーン特設ページ :
https://yomeruba.com/campaign/present/yomeruba5th.html


キャンペーン概要


ヨメルバ会員（無料）に登録し、アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で計55名様にカード型旅行券　JTBトラベルギフト5万円分やBALMUDAのホットプレートなど豪華賞品をプレゼント！



＜実施期間＞


2025年2月28日（金）～2025年3月31日（月）23:59



＜応募方法＞


ヨメルバ会員（無料）に登録し、5周年記念キャンペーン特設ページの応募フォームよりアンケートの回答と必要事項を入力



＜プレゼント内容＞



※賞品画像はイメージです。


キャンペーンの詳細・お問い合わせ等は特設ページをご覧ください。



▼5周年記念キャンペーン特設ページ


https://yomeruba.com/campaign/present/yomeruba5th.html



「ヨメルバ」とは





ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。


絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。


お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。



▼ヨメルバHP


https://yomeruba.com/



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