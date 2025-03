【Diarkis】Unreal Engineを使用した作品制作コンテスト“第23回UE5ぷちコン”に協賛

株式会社Diarkis

N 対 N 双方向リアルタイム通信基盤「 Diarkis 」の開発、提供を行う株式会社Diarkis(所在地:東京都渋谷区、代表取締役CEO:高橋 信頼、以下Diarkis)は、Unreal Engine(以下、UE)専門ゲーム開発会社 株式会社ヒストリアが主催するUE学習向けミニコンテスト”第23回UE5ぷちコン”の協賛企業として参加したことをお知らせします。

■ UE5ぷちコンとは?

UE5ぷちコンは、UE学習用のコンテストです。ゲームを中心にUEで作品を制作し応募していただきます。UEを触ったことがない方でも気軽に勉強できる機会を作りたいという思いから「2、3日でサクッと作ってサクッと応募」をコンセプトに定期開催しております。番外編含む全28回の開催の中で4500作品以上の応募が集まりました。

毎回異なったテーマが開催初日に発表され、参加者は短期間(約1か月半)でテーマに沿った作品を制作していただきます。プロからアマチュアまで参加可能となっており、複数名でチームを組んでの参加も歓迎しております。参加者全員にテーマに合わせたぷちコンオリジナル参加賞をお渡ししております。

第23回UE5ぷちコン第23回UE5ぷちコン 特設ページ :https://historia.co.jp/ue5petitcon23

■ “第23回UE5ぷちコン”開催概要

今回のぷちコンのテーマは「せん」です。

「線」「千」「潜」…それぞれが思い浮かべる「せん」をテーマに作品を制作、応募していただきます。

【主催】

株式会社ヒストリア

【共催】

エピック ゲームズ ジャパン

【開催期間】

2025年2月14日(金)~2025年4月6日(日) (4月7日(月)AM10:00まで)

【テーマ】

せん

【結果発表】

2025年4月25日(金)20:00~YouTube Liveにて発表

historia公式YouTube: https://www.youtube.com/historiainc

【審査員】

エピック ゲームズ ジャパン、株式会社ヒストリア

■ 協賛について

株式会社Diarkis は、UE学習用のコンテストの作品制作を通じ、オンラインゲーム制作の楽しさに気づいて頂くきっかけや、オンラインゲーム制作における技術的学習を深めるきっかけづくりにつながることを目的に協賛企業として参加いたします。

また、コンテスト参加者には、弊社ロゴ入りノベルティを景品としてご用意しております。ぜひ、お気軽にご参加下さい。

■ 株式会社Diarkis について

株式会社Diarkis は、「リアルタイム通信」における様々な課題を、テクノロジーを用いて解決する豊富な経験と実績を有する技術者集団です。我々は、当社のミッション「We connect the dots of the digital world」に基づき、Diarkis を介して「人」と「物」を相互につなげられる存在になることで、多種多様の業界のデジタル空間上におけるインフラとなることを目指しております。

コーポレートサイト:https://diarkis.io/ja

プロダクトサイト:https://welcome.lp.diarkis.io/