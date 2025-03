【特別編】Zeebraの師友Mummy-D（マミーディー）が登場！GOOD FOOD SUNDAY初のYoutubeライブ収録動画を公開

GOOD FOOD SUNDAY 事務局

昨年11月文化の日に千葉県木更津市 KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)で行われたGOOD FOOD SUNDAY初の公開収録。晴天のもとスペシャルゲストにはMummy-D(マミーディー)をお迎えし料理あり、木更津市長も交えてのトークあり、盛り沢山な一日を動画でお届け!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ciE64ZWBQcU ]

■GOOD FOOD SUNDAY(グッドフードサンデー) 第6回公開動画URL ※本記事よりいち早くご覧いただけます!(3月2日(日)21時一般公開)

https://youtu.be/ciE64ZWBQcU

■Esquire(エスクァイア日本版)Youtubeアカウント

https://www.youtube.com/@esquire6595

【第6回特別編スペシャルゲスト】

写真右:Mummy-D|写真左:渡辺芳邦市長

Mummy-D(マミーディー)

日本のヒップホップグループRHYMESTERの司令塔であり、ラッパー/プロデューサー。 1989年に宇多丸と出会いRHYMESTERを結成。日本のヒップホップシーン黎明期からシーンを牽引してきた立役者の一人である。ラッパーとしての活動に加え、"Mr. Drunk"名義でビートメイカーとしても活躍。数々のクラシックと称される人気曲を世に送り出している。

近年はグループ活動35周年を迎え、二度目の武道館公演を成功させるなど、RHYMESTERとしてますます精力的に活動。さらに、2024年3月13日には満を持してソロアルバム『Bars of My Life』をリリース。同アルバムを引っ提げ、2024年12月20日から2025年3月まで『Mummy-D Live! “Bars of My Life” Release Tour 2024-2025 Presented by AddElm』を開催するなど、ソロとしてもその活動の幅を広げている。

【Zeebraもコメント出演】3月2日(日)22:00~ リアルドキュメント Mummy-D密着 | my name is ABEMA HIPHOPチャンネルにて放送!

my name is 予告編動画:https://www.youtube.com/watch?v=KNh3_Wb-p54(https://www.youtube.com/watch?v=KNh3_Wb-p54)

ABEMA HIPHOP:https://abema.tv/channels/hiphop/slots/9jsnjBhECSfBTM(https://abema.tv/channels/hiphop/slots/9jsnjBhECSfBTM)

RHYMESTER公式サイト :https://www.rhymester.jp

Mr. Drunk公式インスタグラム:https://www.instagram.com/mistadrunk

RHYMESTER公式ブログ :https://starplayers.jp/rhymester-blog

RHYMESTER公式X :https://x.com/_RHYMESTER_

渡辺芳邦(わたなべ よしくに)

1964年9月9日、木更津市生まれ。日本大学理工学部建築学科を卒業後、建設会社勤務を経て、2005年に千葉県議会議員に初当選。3期務めた後、2014年から木更津市長を務め、現在3期目となる。

趣味はゴルフ、野球、トライアストン。座右の銘は「義を見てせざるは勇無きなり」。

木更津市公式サイト:https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/shicho/hisho/1/3316.html

KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)

千葉県木更津市の約30ヘクタール(東京ドーム約6.4個分の広さ)にわたる農場を舞台に新しい農の可能性を探求しているKURKKU FIELDSとは、音楽家 小林武史氏が総合プロデュースを務める複合施設。広大な敷地の中で農業・食 ・アート3つのコンテンツを軸に、美味しさや心地よさを提供するオーガニックファームとしても人気。広大な畑での収穫体験やヤギや牛との触れ合いを通じて、生き物や食材への理解を深めることができる。

KURKKU FIELDS公式サイト:https://kurkkufields.jp

KURKKU FIELDSの敷地で採れた新鮮なお野菜や朝採れたまごをたっぷり使ったメニュー3品に挑戦!各料理のレシピは、GOOD FOOD SUNDAY公式ホームページで公開中♪

01. サツマイモとニンジンのポタージュ Recipe by Emi Sugiyama02. 野菜と2種のチーズのスパニッシュオムレツ Recipe by Emi Sugiyama03. サーモンストロガノフ 枝豆ごはん添え Recipe by Emi Sugiyama

ライブ収録で調理したレシピは当日100食限定で販売!GOOD FOOD SUNDAY特設テント前には長蛇の列ができ大好評いただきました♪

木更津市長の渡辺氏を交えて実食!学校給食では8割ほどオーガニック米を使用しているという「オーガニックシティ」を作るきっかけとは?ZeebraとMummy-Dの音楽トークも見逃せない!

最後はKURKKU FIELDS敷地内の枝豆畑でみんなで一緒に大収穫!

【ホスト】

Zeebra(ジブラ)

HIPHOP / ACTIVISTRAPPER / DJ / PRODUCER

WREP局長 / 渋谷区観光大使 / 一般社団法人・JDDA理事



東京を代表するヒップホップ・アクティビストであり、不可能を可能にする日本人。ヒップホップレーベル「GRAND MASTER」代表でもある。日本語のラップでの表現を新たな次元へと引き上げ、日本中のヒップホップ・コミュニティーの拡大に貢献した立役者であり、その存在感と次のレベルを追求する行動力により、幅広い世代から支持を集めている。平日昼12時より、毎日生放送しているラジオ番組『Zeebra's LUNCHTIME BREAKS』をABEMA TVで生放送。2022年10月より東京・渋谷にある公開スタジオ「UDAGAWA BASE」からスタートしたこの番組は、なおも継続中。プライベートでは肉を食べない食生活を送る「ペスカタリアン」を長年続けながら、野菜や料理の魅力をさまざまなメディアを通じて発信している。

Zeebra公式サイト:https://zeebra.amebaownd.com

杉山絵美(すぎやま えみ)

料理家/ライフスタイルナビゲーター

慶應義塾大学卒業後イギリスに留学。英国王室御用達である、コンスタンス・スプライ・フラワースクールにてディプロマ取得し、隣接するカンパナフィニシングスクールにてエンターテイニングとクッキングを同時に学ぶ。帰国後は、クリスチャン ディオールのプレスとして勤務。その後独立し、ラグジュアリーブランドを扱うPRエージェンシーを設立。料理好きが高じて、世界中を食べ歩いて研究したレシピをもとに料理教室を開催。2020年にはFOOD LOSS BANKを友人と共同設立し、食品ロスの問題にも積極的に取り組む。初のレシピ本『おうちで作るセレブご飯』(中央公論新社)が2023年春に発売された。両祖父が文化勲章受賞者である日本画家の杉山寧氏と建築家の谷口吉郎氏、伯父は建築家の谷口吉生、作家の三島由紀夫。

杉山絵美公式インスタグラム:https://www.instagram.com/emisugiyama530

