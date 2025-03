ワンソードは9周年を迎えました。パートナーのみなさまとともにStart with GOODを表現するブランドムービーを公開

ONE SWORD株式会社

ONE SWORD株式会社(代表取締役:安部謙太郎 本社:福岡県福岡市 以下、ワンソード)は、2025年2月9日に9周年を迎えました。ワンソードは「Start with GOOD」という言葉を掲げ、経済合理性優先ではなく道徳や想いの実現を最上位におき事業を行うみなさまをマーケティングの力で支援しています。

9周年を期に、パートナーのみなさまのご協力のもと、当社が大切にする「Start with GOOD」の世界観を表現するブランドムービーを制作いたしました。ワンソードが大切にする世界観、ワンソードが愛するパートナーのみなさまの心震わせる想いをお届けできれば幸いです。

10年目も「Start with GOOD」の信念のもと、もっとGOODを貫ける社会へ、社会をグッといい方へ、パートナーのみなさまとともに歩み続けます。

<9周年 Start with GOOD ブランドムービー>

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=48UEtN99JcM ]

URL:https://bit.ly/4gVCgYd

■出演協力各社代表者(出演順)

テクノツール株式会社 代表取締役 島田真太郎

株式会社BOOK 代表取締役 青柳考哉

TERA Energy株式会社 代表取締役 竹本了悟

合同会社のびざかり 代表 島川竜也

一般財団法人ウェルネスサポートLab 代表理事 笠淑美

合同会社GETTAプランニング 代表 宮崎要輔

株式会社ものばんく 代表取締役 吉田悟

■制作

Director 宮原光希

Project Management 橋本和真

Designer 古田伸彦

Producer 種子島康時

Music 白橋武斗

Sound Director BOOK Inc. 松本圭祐

Start with GOODに込めた想い

ONE SWORD株式会社 代表取締役 安部謙太郎のコメント

このたび、ワンソードを支えていただいている皆さまのおかげさまで9周年を迎えることができました。時間の都合上、全社とはいきませんでしたが、僕達が惚れている全国のパートナーの皆さんに出演いただき、Start with GOODを表現するブランドムービーを制作しました。

2016年の創業当初は「ソーシャルグッド」を標榜していました。当時はまだまだ多義語でしたが、時代の変化もあり、「(顕在化した)社会課題の解決」というニュアンスが支配的になるにつれ、違和感が生じるようになってきました。それは、私たちは想いも実態も、「社会課題をビジネスによって解決する」意味のソーシャルビジネスだけに興味があるわけではない、というズレでした。もちろん現在もソーシャルグッドな人も企業も大好きで大尊敬です。実際に支援もさせていただいています。

ではどう考えればいいのか。

たどり着いた答えが「Start with GOOD」という考え方です。

「Start with GOOD」は「Start with GOOD (not Business)」というのが本意であり、「Businessを目的とした手段としてのGOOD=Start with Business」と「GOODを目的とした手段としてのBusiness=Start with GOOD」を明確に分け、我々は後者を支援する専門家集団でいたいという決意の言葉です。GOODには社会課題の解決はもちろん、想いや哲学、ロマン、夢、文化の醸成やスポーツ振興など様々な売上利益以外の実現したいなにか(=サムシンググッド)が入ります。

つまり、記号として社会課題がタグづけされていれば応援する、ではなく、結局はその中心となる「人」にフォーカスを当て、売上利益以外の果たしたいことや想い=サムシンググッドやそれを実現するための日々の事業活動への共感によって、主体的に参与するということです。

そして何より訴えたいことは、Start with GOODのほうが楽しいよ!ということを世の中に訴えていきたい、というのが代表の安部個人としての想いです。これこそが、世界の不条理や理不尽をなくしていくことができる、最も確実で現実的な方法だと考えています。だからこそ、僕たち自身が一個人として仕事を楽しむこと、人を好きになること、自己実現することもとても大切だと考えています!

そんな僕達のことを気になってもらえたら、ぜひ気軽にお声がけください!一緒にStart with GOODしましょう!

■ONE SWORD株式会社(ワンソード)について

ONE SWORD株式会社は、福岡県福岡市に拠点を置く、Start with GOODな企業を支援するマーケティング戦略支援会社です。戦略伴走や内製化支援に加え、マーケティング視点に基づいた動画制作やweb制作をはじめ、広報・PR業務やweb広告運用、システム構築など、包括的なサービス提供を行っています。

【概要】

会社名:ONE SWORD株式会社

代表 :安部 謙太郎(あべ けんたろう)

設立 :2016年2月9日

所在地:福岡県福岡市中央区高砂1丁目20-3 小林ビル207号室

URL :https://onesword.jp