バンダイナムコエンターテインメント、ライセンス事業強化へ　ライセンス事業部を新設し、ライセンスビジネスサイトをオープン

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社:東京都港区、代表取締役社長:宇田川南欧)は、ゲームをはじめとするエンターテイメントから創出されたIP(キャラクターなどの知的財産)の魅力を多分野へ展開することで、ファンとのつながりをさらに強化することを目的にライセンス事業を強化いたします。

本取り組みの一環として、本日、パートナー企業などのライセンシーに向け、ライセンスビジネスに関する情報を掲載したライセンスビジネスサイトをオープンいたしました。なお、2025年4月1日よりライセンス事業部を新設し、ライセンス事業の強化を本格的に推進してまいります。

■ライセンス事業強化の背景と目的:

当社は、ゲームをはじめとするエンターテイメントから創出された『パックマン』、『アイドルマスター』シリーズ、『太鼓の達人』、『鉄拳』、『テイルズ オブ』シリーズなどのIPを数多く展開しています。これらのIPは映像、商品化、広告利用など多岐にわたる形でファンの皆さまとつながっています。今後はファンとのつながりをさらに強化するため、さまざまなパートナー企業などのライセンシーとの提携を拡大するため、2025年4月1日よりライセンス事業部を新設し、スムーズかつ柔軟なライセンスビジネスを推進する体制を構築してまいります。

■IPを活用したビジネスのご提案:

当社では、IPを活用し、新たな価値を共創するパートナー企業などのライセンシーを募集しております。各ライセンシーの地域・カテゴリーなどのニーズに合わせて最適なIP・展開をご提案することで、幅広い世代のファンとつながる機会や、新しい価値をご提供いたします。

本日オープンしたライセンスビジネスサイトは、当社がライセンス権を保有しているIP情報を記載した公式サイトです。現在では27 IP、その中でも9 IPをピックアップして概要、トピックス、ライセンス実績を記載しております。今後も継続的に更新していく予定です。ぜひご活用ください。

【主な取り扱いIP】

『パックマン』、『アイドルマスター』シリーズ、『太鼓の達人』、『鉄拳』、『ELDEN RING』、『テイルズ オブ』シリーズ、『ナムコレジェンダリー』、『塊魂』、『電音部』、『ワニワニパニック』、『もじぴったん』など

※詳細はライセンスビジネスサイトにてご確認ください。

https://www.bandainamcoent.co.jp/license/

バンダイナムコエンターテインメントはバンダイナムコグループのパーパス「Fun for All into the Future」のもと、中期ビジョン「Connect with Fans」を掲げ、IPが持つ可能性を拡げ、世界のファンとともに、さらなる笑顔の連鎖を生み出す事業を展開してまいります。

権利表記:(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

*ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。