SHISEIDO 新アルティミューン発表会「SHISEIDO」ブランドアンバサダー 長澤まさみさん登場！　”私は、除去する。未来もこれさえあればいい。”

資生堂は、世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」から、ブランドの象徴アイテムとして進化を重ね、先進研究知見を搭載した美容液「アルティミューン パワライジング セラム」の2025年3月1日(土)全国発売を記念した、SHISEIDO 新アルティミューン発表会を2月27日(木)に寺田倉庫B&C HALLにて開催しました。「SHISEIDO」 ブランドアンバサダーの長澤まさみさんが登場し、「私は除去する」をコンセプトにした新CMを披露。「アルティミューン(TM) パワライジング セラム」をひと足先に体感した感想やお気に入りのポイント、日頃から心がけている美容法などのトークセッションを行いました。

イベントでは、SHISEIDOブランドマネージャー渡辺より、新アルティミューンの魅力的な特徴について、「アルティミューンは常識を覆す世紀の大発見を搭載し、大きく生まれ変わります。30年以上に渡る資生堂の先進研究がついにここまできました。これは全ての人に必要な美容液の誕生であり、スキンケアの新時代の到来だと感じています。この新アルティミューンは、いよいよ3月1日から発売です」と、製品に込められた想いや、特長などを紹介。

プレゼンテーション終了後は、MCの声掛けにより、「SHISEIDO」ブランドアンバサダーの長澤まさみさんが登場。CMを連想するブラックの衣装に身を包んだ長澤さんは、「SHISEIDOのブランドアンバサダーを務めさせていただいております、長澤まさみです。どうぞよろしくお願い致します」と笑顔でご挨拶。早速MCより、”私は除去する。未来もこれさえあればいい。” というフレーズが印象的な新CMについての感想を聞かれると、「アルティミューンの、シンプルに、大切なものだけを見極め、選ぶ。というメッセージが引き立っていますよね」と、単に不要なものを取り除くのではなく、肌にとって本当に必要で価値のある成分を厳選するというブランドの想いが込められていることを語りました。また、長澤さんの美しさを保つために心がけていることを問われると、「使用する化粧品はどれが自分に合うか見極めるように心がけています。成分表を見るだけでなく、一度試してから選ぶようにしています。例えば、私はスキンケア製品では、浸透力があり吸いつく系のテクスチャーが自分に合っていると思っています。ただ、テクスチャーは実際に試してみないとわからないので、どんな化粧品でも必ず一度使ってみる、ということを心がけています」と普段から美容に対して意識していることを語りました。

今までのアルティミューンと新アルティミューンの違いを聞かれると、「ずっと使っているのでわかるのですが、新アルティミューンは浸透力が確実に上がりました。日中にメイクの下に入れ込めてきちんと保湿できる美容液は少ないので、とても気に入っています」と、ブランドアンバサダーの経験から得た、長澤さんならではの気づきを披露しました。新アルティミューンは、うるおい新成分・発酵カメリアエキス+※1という新エキスを配合した先進美容液です。普段からアルティミューンを愛用しているという長澤さんへ、新アルティミューンを使用してみた感想を尋ねると、「しっとり感や浸透力をすごく感じるので、角層のすみずみまで届いているんだろうなと感じます。」と笑顔でコメント。

会の終盤では、寺田倉庫E HALLで開催する新アルティミューンの世界観を体感できるクローズドイベント「FREEDOM FROM AGE」について、ひと足先に体験した長澤さんに感想を伺いました。このイベントでは、『Origin of ULTIMUNE』『Essence of ULTIMUNE』『Science of ULTIMUNE』という3つのインスタレーションを通じて、新アルティミューンの魅力を表現していますが、長澤さんは、「どのインスタレーションもとても印象的でした。資生堂のシンボルである椿をモチーフにした空間や、新アルティミューンの特長を表現した部屋、さらには新アルティミューンの機能を先進の技術で可視化したインスタレーションなど、どれも言葉では伝えきれない体験でした」とコメントしました。

最後に長澤さんから、「先進の成分がはいった新アルティミューン、皆さんにも是非体感していただきたいです!今回の新CMでは、スキンケアの新時代を切り拓く『アルティミューン』を象徴的に体現し、商品に搭載する技術の革新性を表現しています。とても素敵なものになっていますので、たくさんの方にみていただけたら嬉しいです」とメッセージを伝え、会を締めくくりました。

※1ツバキ種子エキス、アスペルギルス培養物、グリセリン:保湿

【イベントの様子】

【開催概要】

イベント名称 : SHISEIDO 新アルティミューン発表会

開催日 : 2025年2月27日(木)

開催場所 : 寺田倉庫 B&C HALL、E HALL

登壇者 : SHISEIDOブランドマネージャー渡辺 さよこ

「SHISEIDO」ブランドアンバサダー 長澤まさみさん

■「アルティミューン」 について

<商品概要>

SHISEIDO アルティミューン(TM) パワライジング セラム

<美容液>

30mL 9,000円(税込9,900円)

50mL 13,800円(税込15,180円)

50mL(レフィル) 13,300円(税込14,630円)

*価格は参考小売価格です(店舗によって異なる場合があります)。

2014年にブランドの象徴アイテムとして発売し、2018年・2021年そして2023年とリニューアルを重ね進化し続けてきました。発売以来「肌本来の美しさを引き出す」独自価値が、人種、年齢、肌質、性別を問わず支持され、世界で269※2のビューティーアワードを受賞しています。

◆先進の美肌知見から。365日、エイジングケア※3する美容液です

◆発酵カメリアエキス+※1と厳選された美容成分を3000万個の角層細胞へすみずみまで届けます。

◆朝、夜、毎日のお手入れで、ハリ、なめらかさ、透明感あふれる輝きに満ち、うるおいが沸き上がる肌へ。

※1 ツバキ種子エキス、アスペルギルス培養物、グリセリン:保湿

※2 2023年9月~2024年12月時点における累計受賞数

※3 年齢に応じたうるおいによるお手入れのこと