世界的大ヒット映画のプライズがナムコ限定で登場！ 『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念キャンペーン in NAMCO　全国のアミューズメント施設「ナムコ」で開催！

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念キャンペーン in NAMCO を映画公開日の2025年3月7日(金)から2025年4月13日(日)まで、全国約160店舗のアミューズメント施設「ナムコ」で開催します。

本キャンペーンでは、映画『ウィキッド ふたりの魔女』の公開を記念したナムコ限定景品がクレーンゲーム機に登場します。また、対象のクレーンゲーム機に500円を投入すると「オリジナルステッカー(全10種)」をランダムで1つプレゼントします。

『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念キャンペーン in NAMCO

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/wicked-movie/(https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/wicked-movie/)

■『ウィキッド ふたりの魔女』のナムコ限定景品が登場!

映画『ウィキッド ふたりの魔女』の公開を記念したナムコ限定景品が、3月7日(金)より全国約160店舗のアミューズメント施設「ナムコ」に順次登場します。ぬいぐるみやマスコットはもちろん、普段使いにぴったりなかわいい雑貨にも注目です!

(1) ウィキッド ふたりの魔女

ANIMAL COORDY Lぬいぐるみ (全2種)

(3月7日入荷予定)

・グリンダ ・エルファバ

サイズ:約35cm

グリンダとエルファバの衣装を着たウサギの大きなぬいぐるみが登場!

抱っこをして一緒に映画を楽しむのもおすすめです。

(2) ウィキッド ふたりの魔女

マスコット (全6種)

(3月7日入荷予定)

・グリンダ(ドレス) ・エルファバ(魔女) ・オズの魔法使い

・グリンダ(学生) ・エルファバ(学生)

・マダム・モリブル

サイズ:約10cm

ウィキッドのキャラクターたちが、持ち歩きにぴったりなサイズのかわいいマスコットになって登場です!

(3) ウィキッド ふたりの魔女

ハンドミラー (全4種)

(3月7日入荷予定)

・キービジュアル

・キービジュアル(グリーン)

・グリンダ

・エルファバ

サイズ:約18cm

ゴールドの持ち手がゴージャスなハンドミラーです。持ち手部分を折り曲げて、スタンドミラーとしても使用できます。

(4) ウィキッド ふたりの魔女

クリアキーチェーン (全5種)

(3月7日入荷予定)

・グリンダ ・エルファバ

・キービジュアル(グリーン)

・キービジュアル

・エルファバ&グリンダ(イラスト)

サイズ:約8cm

キービジュアルやイラストをいかした、アクリル素材のキーチェーンです。

(5) ウィキッド ふたりの魔女

ルームシューズ (全2種)

(3月7日入荷予定)

・グリンダ ・エルファバ

サイズ:約29cm

大きなリボンがかわいい、おうち時間にぴったりなルームシューズです。

(6) ウィキッド ふたりの魔女

ジュエリーケース (全5種)

(3月14日入荷予定)

・エルファバ&グリンダ(イラスト)

・グリンダ ・エルファバ

・ロゴ ・総柄

サイズ:高さ約2cm×縦約5cm×横約8cm

マルチに使える小さめのジュエリーケースです。

アクセサリーはもちろん、小物や常備薬などを入れるのもおすすめです。

(7) ウィキッド ふたりの魔女

ポーチ (全2種)

(3月14日入荷予定)

・グリンダ ・エルファバ

サイズ:高さ約14cm×縦約20cm×横約14cm

大きく開いて出し入れしやすく、収納力もたっぷり♪持ち手のリボンがかわいいポーチです。

(8) ウィキッド ふたりの魔女

トートバッグ (全2種)

(3月14日入荷予定)

・ブラック ・ホワイト

サイズ:約38cm

キービジュアルとイラストをいかした、普段使いにちょうどいいトートバッグです。

(9) ウィキッド ふたりの魔女

ショルダーバッグ (全3種)

(3月14日入荷予定)

・グリンダ ・エルファバ ・ウィキッド

サイズ:約19cm

ちょっとそこまでのお出かけにぴったり!

スリムで使いやすいショルダーバッグです。

■対象クレーンゲーム機に500円投入で「オリジナルステッカー」をプレゼント!

キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入すると、「オリジナルステッカー (全10種)」をランダムで1つプレゼントします。ここでしか手に入らないナムコ限定のステッカーを集めて、自分ならではのアレンジをお楽しみください!

※500円をクレーンゲーム機に入れる前に、スタッフにお声がけください。

※オリジナルステッカーはなくなり次第終了です。

▲オリジナルステッカー(全10種)

サイズ:横約8cm×縦約8cm以内

「ナムコポイントアプリ」とは◆

「ナムコ」の店舗がお得で楽しくなる無料のポイントアプリです。「ナムコ店舗への来店」や「アプリ内クエストをクリア」することでポイントを獲得することができ、獲得したポイントを「各種プレゼント」や「ゲームがお得に遊べるクーポン」などに交換することができます。

▼ナムコポイントアプリ ダウンロードページ

https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/



※当限定景品は、Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)と株式会社セガフェイブとの商品化契約に基づき株式会社バンダイナムコアミューズメントが販売するものです。

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は税込みです。※景品・特典は数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. (C)Bandai Namco Amusement Inc.