リニューアル後の試験を収録！「2025年度版 英検(R)過去６回全問題集／CD」シリーズ、2月28日（金）刊行

教育出版の株式会社旺文社(東京都新宿区、代表取締役社長 粂川 秀樹)は、「2025年度版 英検(R)過去6回全問題集/CD」(1級・準1級・2級・準2級・3級・4級・5級)シリーズを2月28日(金)に刊行いたしました。

■「2025年度版 英検(R)過去6回全問題集/CD」シリーズについて

2025年度版 英検 過去6回全問題集」シリーズ

https://www.obunsha.co.jp/product/series/f001(https://www.obunsha.co.jp/product/series/f001)

本書は英検の各級で出題された過去6回分の過去問題とくわしい解説を収録した、毎年刊行しているシリーズです。

2024年度第2回・第1回、2023年度第3回・第2回・第1回、2022年度第3回の試験を収録。これ1冊で筆記・リスニング・面接の傾向がわかります。

また、旺文社公式アプリ「学びの友」での自動採点や「英語の友」での音声再生にも対応しています(利用可能期間:2027年2月28日まで)。

●2024年度リニューアル後の過去問を収録!

2024年度に試験リニューアルがあった1級~3級には、リニューアル後の過去問2回分が含まれます。新ライティング問題の英検公式サンプル問題(解答例・訳・解説付き)と、旺文社オリジナル予想問題(解答例・訳・解説付き)も掲載しています。

●2025年度新設の「準2級プラス」対策付き!

2025年度からは準2級と2級の間に「準2級プラス」が導入されますが、本シリーズの準2級と2級では、「準2級プラス」の英検公式サンプル問題とその解答・訳・解説をWeb特典でご覧いただけます。

●はじめての受験も安心!丁寧なガイド付き

試験内容や合否判定方法がわかる「英検インフォメーション」も掲載していますので、はじめて英検を受験される方でも安心です。

●試験対策にぴったり!自動採点アプリ「学びの友」対応の過去問題6回分!

無料の旺文社公式アプリ「学びの友」(iOS/Android)では、便利な自動採点機能で解答結果をすぐにご確認いただけます。問題絞り込み機能で、効率的に解き直し学習を行うこともできます。また、学習カレンダーで毎日の学習記録を確認することができ、モチベーション維持にも役立ちます。

※画像はイメージです。

●掲載6回分すべての音声(リスニング・面接)が聞ける!

本書の音声は旺文社公式アプリ「英語の友」と音声データダウンロードに対応。掲載回すべてのリスニング・面接音声を収録しています。(面接音声は1~3級のみ収録。4・5級のスピーキングテスト音声は収録されていません)

※「2025年度版 英検(R)過去6回全問題集」シリーズのアプリ「英語の友」・音声ダウンロードでの音声再生サービス、アプリ「学びの友」での自動採点をご利用いただける期間は2027年2月28日までとなります。なお、ご利用期間内にアプリやPCにダウンロードしていただいた音声・データは、期間終了後も引き続きお使いいただけます。

※本サービスは予告なく変更、終了することがあります。

■旺文社公式アプリ「英語の友」

https://eigonotomo.com/(https://eigonotomo.com/)

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)L&Rテスト・TOEFL iBT(R)・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も100冊以上となりました。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

■旺文社公式アプリ「学びの友」

https://manatomo.obunsha.co.jp/(https://manatomo.obunsha.co.jp/)

旺文社が刊行する問題集での学習をサポートするアプリです。便利な自動採点機能で、解答結果をすぐにご確認いただけるほか、リスニング問題の音声再生に対応しています。問題絞り込み機能で、効率的に解き直し学習を行うこともできます。また、学習カレンダーで毎日の学習記録を確認することができ、モチベーション維持にも役立ちます。

■書籍/CD概要

『2025年度版 英検1級 過去6回全問題集』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月28日

・体裁

本冊 : A5判 / 168ページ / 1色刷、一部2色刷

別冊 : A5判 / 320ページ / 2色刷

その他 : 解答用紙(マークシート)付

・定価:3,190円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/095076

『2025年度版 英検準1級 過去6回全問題集』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月28日

・体裁

本冊 : A5判 / 196ページ / 1色刷、一部2色刷

別冊 : A5判 / 272ページ / 2色刷

その他 : 面接問題カード / 解答用紙(マークシート)付

・定価:2,530円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/095077

『2025年度版 英検2級 過去6回全問題集』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月28日

・体裁

本冊 : A5判 / 184ページ / 1色刷、一部2色刷

別冊 : A5判 / 232ページ / 2色刷

その他 : 面接問題カード / 解答用紙(マークシート)付

・定価:1,980円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/095078

『2025年度版 英検準2級 過去6回全問題集』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月28日

・体裁

本冊 : A5判 / 168ページ / 1色刷、一部2色刷

別冊 : A5判 / 224ページ / 2色刷

その他 : 面接問題カード / 解答用紙(マークシート)付

・定価:1,870円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/095079

『2025年度版 英検3級 過去6回全問題集』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月28日

・体裁

本冊 : A5判 / 168ページ / 1色刷、一部2色刷

別冊 : A5判 / 224ページ / 2色刷

その他 : 面接問題カード / 解答用紙(マークシート)付

・定価:1,760円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/095080

『2025年度版 英検4級 過去6回全問題集』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月28日

・体裁

本冊 : A5判 / 128ページ / 1色刷、一部2色刷

別冊 : A5判 / 184ページ / 2色刷

その他 : マンガ「英検受験の流れ」 / 解答用紙(マークシート)付

・定価:1,540円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/095081

『2025年度版 英検5級 過去6回全問題集』

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月28日

・体裁

本冊 : A5判 / 104ページ / 1色刷、一部2色刷

別冊 : A5判 / 112ページ / 2色刷

その他 : マンガ「英検受験の流れ」 / 解答用紙(マークシート)付

・定価:1,430円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/detail/095082

「2025年度版 英検 過去6回全問題集CD」シリーズ(1~5級)

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月28日

・体裁:A5変形判/CD2枚~4枚組

・定価:1,485円~3,960円(税込)

URL: https://www.obunsha.co.jp/product/series/f001

※CDでの再生をご希望の方は、「2025年度版 英検 過去6回全問題集CD」シリーズをご利用ください。

※CDに収録されている音声は、「2025年度版 英検 過去6回全問題集」書籍に付属の音声と同じものです。

※CDにはリスニング・面接の問題・解答を収録した冊子が入っています。解説および筆記試験の問題・解答・解説は入っておりません。

※面接音声は1~3級のみ収録となります。4・5級のスピーキングテスト音声は収録されておりません。

