エバース結成10年目を迎えての初全国ツアー開催決定!!「それでも、ワインドアップ」【全国6会場の単独ライブツアー開催のお知らせ】

吉本興業株式会社

この度、エバースが結成10年目を迎えて、初の全国ツアー「それでも、ワインドアップ」を開催することが決定しました。

2025年4月15日、佐々木の地元である宮城での凱旋ライブを皮切りに、福岡、名古屋、札幌、東京、大阪の全国6か所にて開催します。昨年『令和6年度 NHK新人お笑い大賞』優勝、『M-1グランプリ2024』決勝進出を果たし、今最も勢いのある若手漫才師。M-1優勝という目標を掲げ、さらに漫才に磨きをかけたエバースがフルスイングでネタをお届けします。また大阪公演限定でオンライン配信もございますので、会場にお越しになれない方も配信にてお楽しみいただけます。

本人コメント

<佐々木隆文>

全国ツアーやります！ネタいっぱい作ります！頑張ります！！

<町田和樹>

そっちまで行くから会おうよ！

開催概要・チケット情報

エバース初全国ツアー「それでも、ワインドアップ」

宮城凱旋公演

日時：2025年4月15日(火)開場18:15／開演19:00

場所：電力ホール【宮城県仙台市青葉区一番町3丁目7-1】

料金：前売3,500円／当日4,000円

主催：仙台放送

福岡公演

日時：2025年5月10日(土)開場19:45／開演20:00

場所：よしもと福岡大和証券劇場【福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6 BOSS E・ZO FUKUOKA 7F】

料金：前売3,500円／当日4,000円

名古屋公演

日時：2025年6月6日(金)開場19:00／開演19:30

場所：吹上ホール メインホール【愛知県名古屋市千種区吹上2丁目6-3】

料金：前売3,500円／当日4,000円

札幌公演

日時：2025年7月11日(金)開場19:00／開演19:30

場所：札幌市教育文化会館小ホール【北海道札幌市中央区北1条西13丁目7】

料金：前売3,500円／当日4,000円

東京公演

日時：2025年8月18日(月)開場18:45／開演19:30

場所：IMM THEATER（東京都文京区後楽1丁目3-53）

料金：前売3,500円／当日4,000円

大阪公演 ※配信あり

日時：2025年9月12日(金)開場19:30／開演20:00

場所：なんばグランド花月（大阪府大阪市中央区難波千日前11-6）

料金：前売3,500円／当日4,000円／配信2,000円

◆販売スケジュール ※先行・一般ともにFANYのみ

FANY先行販売：3月8日(土)11:00～3月10日(月)11:00

IMM THEATER FAN CLUB（愛笑夢笑夢）先行販売： 3月8日(土)11:00～3月10日(月)11:00

当落発表：3月12日(水)18:00

一般発売：3月16日(日)10:00