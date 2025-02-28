パーソナルスペースを快適に！小型の「大風量クリアパーソナルファン」を発売

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株式会社ドウシシャ


　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下　ドウシシャ)は、小型ながら大風量を実現した「大風量クリアパーソナルファン」を、2025年4月よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、全国の量販店などを通じて発売をします。




URL　： https://e-doshisha.com/lineup/personalfan_fba-142b.html



【商品特長】


◆小型ながら大風量


　本製品は前面に大きい円形のガードを取り付ける事で、風が吹き出す面積を絞り、羽根径13.5cmながらサーキュレーターのような大風量を実現しました。リチウムイオン電池内蔵で使用が可能です。デスク以外でも暑くて狭いキッチンや、脱衣所でも邪魔にならないスリムなデザインのため、置き場所に困らず涼むことができます。




◆4段階の運転モードと運転時間


風量はお好みに合わせて弱、中、強、ターボの4段階に調整可能です。ターボでの使用時間は約1時間で、弱では約7時間使用が可能です。USB-TypeCで充電可能で、充電時間は約3時間です。USB電源でも使用可能です。



◆手動で角度調節可能


　手動で上向きは40度、下向きは15度の範囲で無段階調節が可能です。





【商品概要】


名称 ：大風量クリアパーソナルファン


型番　　　　　　：FBA-142B


カラー　　　　　：ホワイト/モカ



大風量クリアパーソナルファン（FBA-142B　ホワイト）

大風量クリアパーソナルファン（FBA-142B　モカ）

電源　　　　　　：DC5V　USB電源（5V2Ah以上）/内蔵充電池


内蔵充電池　　　：リチウムイオン電池　3.7V　2000mAh（内蔵充電池容量）


充電時間（約）　：3時間（電池が空状態から充電を開始/室温25℃時）


使用時間（約）　：ターボ：1時間、弱：7時間（満充電状態から使用/室温25℃）


消費電力（約）　：6W


サイズ（約）　　：W16×D8.5×H20.5cm


羽根径　　　　　：13.5cm


質量（約）　　　：500g（本体のみ）


USBケーブル長さ（約）：0.7m


付属品　　　　　：USBケーブル0.7ｍ（Type-C）、保証書付き取扱説明書


販売開始日 ：2025年4月


希望小売価格　　：3,828円（税込）


URL ：https://e-doshisha.com/lineup/personalfan_fba-142b.html




【会社概要】


商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地： ＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　 ＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　 ＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/




【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室　（平日　9：00～17：00）


Tel：0120-104-481


※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。


※内容は予告なしに変更されることがございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。