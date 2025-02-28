パーソナルスペースを快適に！小型の「大風量クリアパーソナルファン」を発売

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、小型ながら大風量を実現した「大風量クリアパーソナルファン」を、2025年4月よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、全国の量販店などを通じて発売をします。

URL ： https://e-doshisha.com/lineup/personalfan_fba-142b.html

【商品特長】

◆小型ながら大風量

本製品は前面に大きい円形のガードを取り付ける事で、風が吹き出す面積を絞り、羽根径13.5cmながらサーキュレーターのような大風量を実現しました。リチウムイオン電池内蔵で使用が可能です。デスク以外でも暑くて狭いキッチンや、脱衣所でも邪魔にならないスリムなデザインのため、置き場所に困らず涼むことができます。

◆4段階の運転モードと運転時間

風量はお好みに合わせて弱、中、強、ターボの4段階に調整可能です。ターボでの使用時間は約1時間で、弱では約7時間使用が可能です。USB-TypeCで充電可能で、充電時間は約3時間です。USB電源でも使用可能です。

◆手動で角度調節可能

手動で上向きは40度、下向きは15度の範囲で無段階調節が可能です。

【商品概要】

名称 ：大風量クリアパーソナルファン

型番 ：FBA-142B

カラー ：ホワイト/モカ

大風量クリアパーソナルファン（FBA-142B ホワイト）大風量クリアパーソナルファン（FBA-142B モカ）

電源 ：DC5V USB電源（5V2Ah以上）/内蔵充電池

内蔵充電池 ：リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh（内蔵充電池容量）

充電時間（約） ：3時間（電池が空状態から充電を開始/室温25℃時）

使用時間（約） ：ターボ：1時間、弱：7時間（満充電状態から使用/室温25℃）

消費電力（約） ：6W

サイズ（約） ：W16×D8.5×H20.5cm

羽根径 ：13.5cm

質量（約） ：500g（本体のみ）

USBケーブル長さ（約）：0.7m

付属品 ：USBケーブル0.7ｍ（Type-C）、保証書付き取扱説明書

販売開始日 ：2025年4月

希望小売価格 ：3,828円（税込）

URL ：https://e-doshisha.com/lineup/personalfan_fba-142b.html

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室 （平日 9：00～17：00）

Tel：0120-104-481

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。