アウトドアアクティビティブランドブランド『KiU』より、春の「新生活応援キャンペーン」開始！～どんな天気でも大活躍のアイテムをお得にゲット～

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開するアウトドアアクティビティブランド「KiU」は、雨の日も晴れの日も快適に過ごせる機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムを提案し、通勤・通学やレジャーシーンをサポートします。 この春、「KiU」では、お子様から新社会人まで新生活を迎える皆さまをサポートする「新生活応援キャンペーン」を開催。2月28日(金)午前10:00~3月15日(金)23:59の期間限定で、傘やポンチョ、スウェット、多機能バッグなどを特別価格で提供し、新しい季節のスタートを快適に彩ります。

■ KiUのアイテムで新生活を快適に。

新生活は、通勤・通学などお出かけの機会が増える季節。KiUのレインウェアは、防水性とデザイン性を両立し、天気を気にせずアクティブに過ごせるアイテムが揃っています。特に人気の「レインポンチョ」や「晴雨兼用傘」は、コンパクトで持ち運びに便利。新しい生活をスタートする方へのギフトにも最適です。

【新生活応援キャンペーン概要】

【KiU新生活おすすめアイテム】

- 実施期間:2月28日 10:00 ~ 3月15日 23:59- 実施内容:KiU公式オンラインショップにて対象商品2点以上のご購入でメーカー小売価格(記載価格)より10%OFF /スウェット・フーディ30%OFF

<キッズアイテム>

◆ キウキッズレインコート (品番:K409 /価格:\4,950)

KiUの機能性おすすめポイント!

- ランドセル対応:リュックやランドセルの上からでもしっかりカバーできるゆったり設計。- 安全設計:透明窓付きフードで視界を確保&随所にリフレクターを配置し、暗い道でも安心。- 高い防水性:耐水圧10,000mmH2Oの防水加工+シームテープでしっかり雨を防ぐ。- フルジップ&ポケット付き:着脱しやすく、小物も収納しやすい便利な仕様。- 持ち運びラクラク:パッカブル仕様でコンパクトに収納できるので、バッグに常備しやすい。- 親子コーデOK!:家族でおそろいの柄を楽しめるデザイン展開。

→ 新生活におすすめ! 通園・通学の雨対策にぴったりな1枚。デザインも豊富で、お子様が自分から着たくなるレインコートです!

K409-543K409-360K409-511K409-526

◆ キウキッズサンシェードハット (品番: K432 /価格:\2,750)

KiUの機能性 & おすすめポイント!

- UV:紫外線からしっかりガードし、お子様のデリケートな肌を守る。- サンシェード付き:首元の日焼け対策に◎ 必要に応じて取り外し可能。- 涼しく快適:サンシェード部分にはメッシュ切り替え&保冷剤ポケット付きで暑さ対策も万全。- 防水&晴雨兼用:レインハットとしても活躍!急な雨でも安心。- あご紐付き:風の強い日でも飛ばされにくく、活発に動いても安心。- おしゃれなデザイン:可愛い&かっこいい柄が豊富で、お子様が進んでかぶりたくなる!

→ 新生活におすすめ! 園内帽子としても活躍し、春~夏の紫外線・熱中症対策に◎ 早めの準備がおすすめ!

K432-543K432-360K-432-517K432-526

<バッグ & ポーチ>

KiUのバッグ&ポーチは、はっ水・防水機能に優れ、整理しやすくて使いやすいデザインが魅力。 新生活の通勤・通学やお出かけにぴったりなアイテムが揃っています!

◆ キウPCガジェットトートバッグ (品番:K457 /価格:\3,850)

KiUの機能性 & おすすめポイント!

- PC保護◎:クッション性のある中綿入りで、大切なPCを衝撃から守る。- 収納力抜群:15インチPC対応+B4サイズ収納可能+独立した書類ポケットで整理しやすい。- 多機能2WAY仕様:トートバッグとしても、取っ手を折り込んでPCケースとしても使える。- はっ水・防水加工:突然の雨にも安心(※完全防水ではありません)。- 耐久性◎:15kgまで耐えられるしっかりした作りで、毎日使っても安心。

→ 新生活におすすめ! PCを持ち歩く大学生・社会人に最適!バッグ1つで仕事・授業の移動がスムーズに。

K457-511K457-399K457-360K457-175

◆ キウ600Dトートバッグ (品番:K446/ 価格\4,400)

KiUの機能性 & おすすめポイント!

- 大容量21.5L & 6つの多機能ポケット:PCや書類、小物を整理しやすく、荷物が多い人に◎。- PC収納可能:クッション付きポケットで大事なPCも安心収納。- 通勤・通学に最適:はっ水・防水加工+耐久性のあるPUコーティング底面で長持ち。- マザーズバッグとしても◎:ポケットが多く、赤ちゃん用品の整理にもぴったり!- 使いやすいデザイン:前面のDカンやデイジーチェーンでカラビナやキーを装着可能。

→ 新生活におすすめ! 収納力抜群で、通勤・通学から育児まで幅広く活躍する万能トート。

K446-360K466-511K466-523

◆ キウ600Dバックパック - K111 (\6,820)

KiUの機能性 & おすすめポイント!

- 22Lの大容量:PCや書類、着替え、お弁当まで収納可能で、通勤・通学に◎。- 底部収納ポケット付き:靴や濡れたアイテム、ランチボックスを分けて収納できる。- PCスリーブ & 多ポケット:内外にポケットが充実しており、整理しやすい設計。- はっ水・防水加工:突然の雨でも安心(※完全防水ではありません)。- 通気性◎:背面はメッシュ素材でムレにくく、快適な背負い心地。- サイドアクセス可能:サイドファスナーから荷物を簡単に取り出せる。- お手頃価格:同スペックの他社リュックと比べてリーズナブル!- 発売以来(2019年2月-2025年2月まで)、累計販売数13万個突破した長年愛され続ける底面ポケット付きバックパック。

→ 新生活におすすめ! 毎日使える大容量&機能性抜群の万能バックパック!

K111-511K111-523K111-509

◆ ウォーターリペレントポーチ L - K293 (\1,760)

KiUの機能性 & おすすめポイント!

- はっ水・防水加工:雨や汚れに強く、アウトドアや旅行にも◎(※完全防水ではありません)。- 大きく開く開口部:中身が見やすく、出し入れスムーズ!- 4つのインナーポケット付き:メイク用品や文房具、ガジェットを整理しやすい。- キーカラビナ & Dカン付き:バッグに取り付けたり、鍵を固定したりできる便利な設計。- 汎用性抜群:ペンケース、メイクポーチ、ガジェットケースなど使い方自由!- デザイン豊富:柄ごとに用途を変えて、バッグ内の整理もしやすい。

→ 新生活におすすめ! 文房具やコスメ、ガジェットをスマートに整理できる万能ポーチ!

K293-509K293-511K293-509

<傘>

◆ AME nimomakezu, HARE nimomakezu (品番:KAH04/価格 :\4,730)

KiUの機能性 & おすすめポイント!

- 最高スペックの晴雨兼用:UVカット率100%、遮光率100%、遮熱効果付きで、強い日差しからもしっかり守る。- 高い防水性:耐水圧10,000mmH2O以上&撥水度最高等級で、大雨の日でもしっかり雨を弾く。- 安全設計:つゆ先のない露先カバー構造で、人混みでも安心して使用可能。- スマホサイズ持ち運びに最適:コンパクトで、バッグに収まりやすいデザイン。- 長く使える1本:晴れの日も雨の日も、1年を通して活躍する頼れる相棒!

→ 新生活におすすめ! オールシーズン対応の折り畳み傘で、突然の雨や強い日差しにも備えられる万能アイテム!

KAH04

<アパレル>

◆ KiU 14oz ヘビーウェイト コットン オーバーサイズ スウェット (品番:KEC014/価格:\8,030)

◆ KiU 14oz ヘビーウェイト コットン オーバーサイズ フーディ (品番:KEC013/価格:\8,690)

KiUの機能性 & おすすめポイント!

- 14ozヘビーウェイトコットン100%使用:耐久性に優れ、着込むほどに風合いが増すタフな生地。- 裏パイル地仕様:汗をかいても快適な肌触りを保ち、季節を問わず快適に着用可能。- こだわりのシルエット:スウェットはボックスシルエット&パフスリーブ、フーディは立体感のある大きめフードで、どちらもゆったりしたオーバーサイズ。- 実用性のあるディテール:フーディのカンガルーポケットは物が落ちないよう縫い留め加工済み。- シンプル&洗練されたデザイン:左袖に控えめなロゴ刺繍を施し、スタイリングを邪魔しないワンポイントアクセント。- 配色を邪魔しないディテール:フーディには透明なスピンドルを使用し、クリーンな仕上がり。- カラー: ブラック / ベージュ / 杢グレーの3色展開で、どんなスタイルにもマッチ。- サイズ: M / L / XL

→ 新生活におすすめ! シンプルながらこだわりが詰まったスウェット & フーディで、快適&おしゃれな毎日を!

KEC014-976KEC014-911KEC014-900KEC013-976KEC013-911KEC013-900

『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』

KiUは、「家の外に出れば全てがアウトドア」というコンセプトのもと、『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』をシーズンテーマに、雨の日も、晴れの日も、暑い日も、寒い日もアウトドアアクティビティを楽しんでもらいたいと、デザインも機能も、よりパワーアップした品揃えで新しい体験をお届けします。

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

