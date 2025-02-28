ÂÎÀ©¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¥¢¥Êー¥ー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈWHO SHOT SCOTT¡Ê¥Õー¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤¬EP¡ØBRAIN (SIDE B)¡Ù¤È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖU SCARED¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
Photo by Connor Pritchard
¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ï¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È/¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎWHO SHOT SCOTT¡Ê¥Õー¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥åーEP¡ØBRAIN (SIDE B)¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥Ñ¥ó¥¯¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î³Àº¬¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÇË²õ¤·¡¢àØÌÔ¤Ç¥¢¥Êー¥ー¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òíþ¤é¤»¤ë¡£
¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢È¿»ñËÜ¼çµÁ¥¢¥ó¥»¥à¤È¡¢À¸¡¹¤·¤¤ËÜ²»¤òÄÖ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤«¤éÀ®¤ê¡¢ºòº£¤Î²»³Ú¥ê¥¹¥Êー¤ÎÆ±Ä´»Ö¸þ¤È¡¢²»³Ú¶È³¦¤ÎÍÞ°µÅª¹½Â¤¤ËÂÐ¹³¡£¸ÄÀ¤ÈÈ¿¹³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ó¡¹¤·¤¯À¼¤òµó¤²¤ë¡£
4·î¤Ë¤ÏÍèÆü¡££´·î11Æü¤ËµÈ¾Í»ûShuffle¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ²»³Ú¥·¥çー¥±ー¥¹¡ÈMUSIC BRIDGE TOKYO¡É¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡¢£´·î10Æü¤Î²£ÉÍBaysis¡¢14Æü¤ÎÎ©ÀîBABEL¸ø±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£MUSIC BRIDGE TOKYO
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://tinyurl.com/ymwwb8kp
¡ÖU SCARED¡×
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=9jPZosbQPXQ ]
°Õ¤ò·è¤·¤¿¤³¤ÎÊý¸þÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢WHO SHOT SCOTT¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎEP¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¿È¯¤¹¤ë¤¿¤á¡£²»³Ú¶È³¦¤Ë¤è¤ëÆ±Ä´°µÎÏ¡¢¥ëー¥ë¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ä¡È¸ý¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¡É¥¢ー¥È¤òÁÏÂ¤¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤Ã¤¿´³¾Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ê¸À¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼·²¤ì¤Ë½¾¤¦¤Î¤«¡©¡¡¤ò¼«Ìä¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Ð¥¹¥¥¢¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ä¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ö¥Ë¥å¥¨¥ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥¥åー¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÄ¶¸½¼Â¼çµÁ±Ç²è¡¢¥Ó¥çー¥¯¡¢¥Ç¥¹¡¦¥°¥ê¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢ー¥È¤ËË×Æ¬¡£¿ÍÂÎ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Çºî¤é¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»ä¤Ï¿©»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢ー¥È¤òìÅ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬ìÔÂô¤Ê¿©»ö¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¸½¾õÂÇÇË¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤·è°Õ¤Î²¼¤Ë¡¢WHO SHOT SCOTT¤ÏÄ¾´¶Åª¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£º®ÆÙ¤È¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò¤â¤ÄÈà¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤Î¥³¥Êー¡¦¥×¥ê¥Á¥ãー¥É¡ÊConnor Pritchard¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿Â©¤òÆÝ¤à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£Î¾¼Ô¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¡¢¤³¤ÎEP¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£Ãê¾ÝÅª¤ÇÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ì±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¡ÈÂÎÀ©¤ò¤Ö¤Ã²õ¤»¡É¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
WHO SHOT SCOTT¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤«¤±¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µÞÂ®¤Ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¿·Ä¬Î®¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ÎEP¤¬¡¢¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤Î³×¿·¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÄÀÌÛ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÉ¾È½¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£WHO SHOT SCOTT¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ë¸Â³¦¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤Àº£¤ÏEP¡ØBRAIN (SIDE B)¡Ù¤ÎÌµÃá½ø¤ÊÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à»þ¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖPACK STEEL¡×
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=xJNVUzzLeYY ]
¢£WHO SHOT SCOTT¡Ê¥Õー¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
WHO SHOT SCOTT¤³¤ÈZaidoon Nasir¡Ê¥¼¥¤¥É¥¥ー¥ó¡¦¥Ê¥µー¡Ë¤Î²»³Ú¤ÎÎ¹¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¶¦¤ËÀïÁè¤Ç¹ÓÇÑ¤·¤¿¥¤¥é¥¯¤«¤éÆ¨¤ì¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¡È¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥é¥¯¿Í¤¹¤®¡¢¥¤¥é¥¯¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¿Í¤¹¤®¡É¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£´¶³Ð¤Ï¡¢ÁÄÊì¤Î¥Æー¥×¥ì¥³ー¥Àー¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿½é´ü¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¤Ç´û¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£Times x Two¤È¤¤¤¦¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ë³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢2020Ç¯¤ËWHO SHOT SCOTT¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÂçÃÀ¤Ç»Â¿·¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÅê±Æ¤µ¤»¤¿¡£
WHO SHOT SCOTT¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ØMERCY¡Ù¡¢¡ØMERCY II¡Ù¡¢¡ØMERCY III¡Ù¡¢¡ØBRAIN (SIDE A)¡Ù¤Ê¤É¤ÎEP¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¤½¤ÎÌÔÎõ¤Ê¼Â¸³À¤ÈÂçÃÀÉÔÅ¨¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Rolling Stone Australia¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÀ®¸ù¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë£¸¿Í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î1¿Í¤ËÈà¤òÁª½Ð¡£
¤Þ¤¿WHO SHOT SCOTT¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯³èÌö¡£¥Æー¥à¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ëー¥Ó¥ó¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥¹¥¥¢¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©ー¥Û¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎEP¡ØBRAIN (SIDE B)¡Ù¤ÎÈ¿ÂÎÀ©¼çµÁ¤ÎÀº¿À¤È¸«»ö¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
WHO SHOT SCOTT¡Ê¥Õー¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë
EP¡ØBRAIN (SIDE B)¡ÙÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://orcd.co/brainsideb
¥ìー¥Ù¥ë¡§Tenfold Records
¢£Tracklisting
1¡¡THE DATA
2¡¡LIL BIT OF HOT
3¡¡GLITCH MFERS
4¡¡U SCARED
5¡¡PACK STEEL
¢£Music Video:
¡ÖU SCARED¡×https://www.youtube.com/watch?v=9jPZosbQPXQ
¡ÖPACK STEEL¡×https://www.youtube.com/watch?v=xJNVUzzLeYY
¡ÖGLITCH MFERS¡×https://www.youtube.com/watch?v=n33ynkmvuAM
¡ÖTHE DATA¡×https://www.youtube.com/watch?v=g8PcO610-Qw
¡ÖLIL BIT OF HOT¡×https://www.youtube.com/watch?v=1hFJXx-I5sc
¢£Follow WHO SHOT SCOTT:
YouTube: https://www.youtube.com/@WHOSHOTSCOTT
Instagram: https://www.instagram.com/whoshotscott
TikTok: https://www.tiktok.com/@whoshotscott
Facebook: https://www.facebook.com/whoshotscott
ーーThe Orchard Japan¤Ï¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡õ¥ìー¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦45°Ê¾å¤Î»Ô¾ì¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥ïー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£