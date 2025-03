全世界からの応募総数約1000点！イラスト投稿誌によるイラストコンテスト「Next ILLUST Award 2024」金賞決定＆受賞展を日本・中国・アメリカで3月より順次開催

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル(豊島区) は2025年1月22日(水)より発売の「SS(スモールエス)」80号と特設サイトにて、全世界イラストコンテスト「Next ILLUST Award 2024」の最終審査結果を発表しました。受賞展を日本・中国・アメリカで3月より順次開催。日本では3月7日(金)よりギャラリーエクリ(渋谷区)にて開催します。

2023年に開催された中国最大規模の同人誌即売会「COMICUP」と、日本のイラスト投稿雑誌「SS(スモールエス)」「季刊エス」による合同イラストコンテストが、今年度からアメリカ紀伊國屋書店の協力を得て「Next ILLUST Award」として規模を広げ、日本・中国・英語圏から作品を募り、全世界の人が参加できるコンテストとしてスタート。

全世界から応募総数約1000点の作品が集まりました。

村田蓮爾氏、米山舞氏、さくしゃ2氏、3名の豪華イラストレーターのほか、季刊エス編集部やパイコミックアート編集部、アメリカ紀伊國屋書店、COMICUPによって審査を行い金賞の他、受賞・入選作品が決定しました。

◆金賞・esoratetoraさん

金賞は日本から参加してくれたesoratetoraさん。すべて色鉛筆で描かれた情感深い作品です。レンズ表現が見事で、手前をぼかし、奥の空気遠近に至るまでの描画は圧巻です。

その他の受賞作品&入選・準入選作品は2025年1月22日(水)より発売の「SS(スモールエス)」80号、特設サイトにて発表!

◆「SS(スモールエス)」80号

概要

書名:スモールエス Vol.80 2025年3月号

仕様:A4変形(天地257mm×左右225mm)/188ページ(146 Page in Color)

特別定価:1500円(税込)

雑誌コード:15193-3

発売日:2025年1月22日

表紙:ヤマコ(HoneyWorks)

著者名:SS編集部

発行元:パイ インターナショナル

https://www.s-ss-s.com/ss/80

◆「Next ILLUST Award 2024」特設サイト(日本語版)

https://www.s-ss-s.com/c/NextILLUSTAward2024-JP

◆「Next ILLUST Award 2024」特設サイト(英語版)

https://www.s-ss-s.com/c/NextILLUSTAward2024-EN

「Next ILLUST Award 2024」受賞作品&入選作品を日本・中国・アメリカにて展示

受賞作品&入選作品の受賞展を日本・中国・アメリカの3カ国で3月より順次開催いたします。

【日本】

●会場:ギャラリーエクリ

〒150-0041東京都渋谷区神南1丁目13-3 ARK神南 2階

●会期:2025年3月7日(金)~3月10日(月)

●営業時間:

・3月7日(金)、3月10日(月)17:00~20:00

・3月8日(土)、3月9日(日)14:00~20:00

★入場無料・予約制

▼予約サイトはこちらから

https://select-type.com/rsv/?id=J74vRBmLiOQ&c_id=386451(https://select-type.com/rsv/?id=J74vRBmLiOQ&c_id=386451)

★最新情報:ギャラリーエクリX @galleryecrii(https://x.com/galleryecrii)

【中国】

●会場:中国COMICUP会場

●会期:2025年8月予定

【アメリカ】

●会場:アメリカ紀伊國屋書店

(1)ニューヨーク本店

(2)サンフランシスコ店

(3)アトランタ店

(4)ロサンゼルス店

●会期:2025年春以降順次上記店舗にて開催

受賞展についての最新情報は下記SNSアカウントとサイトにてお知らせいたします。

・季刊エス・スモールエス公式X:@kikan_s_ss(https://x.com/kikan_s_ss)

・ギャラリーエクリX:@galleryecrii(https://x.com/galleryecrii)

・PIE COMIC ARTインスタグラム:pie_comic_art(https://www.instagram.com/pie_comic_art/)

・PIE International Discord:https://discord.com/invite/JGEw7fd4K5

「Next ILLUST Award2024」開催概要

雑誌「SS(スモールエス)」への掲載、日本・海外での展示や豪華審査員にイラストを見てもらえるビッグチャンス!

https://www.s-ss-s.com/c/NextILLUSTAward

●応募資格:年齢・職業・国籍、問わず、どなたでもご参加いただけます。

●募集テーマ:お好きなテーマで自由に描いたイラストをご応募ください。

●募集期間(日本時間)

2024年7月22日(月)~2024年10月21日(月)23:59まで

●賞・賞品

・金賞(1名)

(1)CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン(36ヶ月版)

(2)雑誌での描き下ろし(原稿料有)

(3)PIE Internationalから出版されている画集を1冊

・銀賞(2名)

(1)CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン(24ヶ月版)

(2)雑誌での描き下ろし(原稿料有)

(3)PIE Internationalから出版されている画集を1冊

・銅賞(4名)

(1)CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン(12ヶ月版)

(2)PIE Internationalから出版されている画集を1冊

・審査員賞(7名)

(1)PIE Internationalから出版されている画集を1冊

●審査員

村田蓮爾

米山舞

さくしゃ2

エス編集部

パイ コミックアート編集部

アメリカ紀伊國屋書店

COMICUP

●主催

パイ インターナショナル

季刊エス編集部

●共催

COMICUP

●協力

Kinokuniya Book Stores of America Co., Ltd.

●協賛

PIE International Discord

全世界参加型イラストコンテスト「Next ILLUST Award 2024」の開催にあわせて開設しました。

コンテスト終了後もコミュニティ内で、パイコミックアート編集者や世界中のイラストレーターとの交流が可能です。

「英語でコミュニケーションをとってみたい!」という方は、ぜひご参加ください。

⚫︎PIE International Discord

https://discord.com/invite/JGEw7fd4K5

雑誌「季刊エス」「SS(スモールエス)」とは

ストーリー&キャラクター表現の総合誌「季刊エス」

漫画・イラスト・アニメ・ゲーム・映画・舞台・写真など、クロスジャンルな世界を紹介しながら、物

語とビジュアル表現をレポート。

https://www.s-ss-s.com/books/s/

▼季刊エス編集部では毎号審査会を開催しています!

作品はエスHP・郵送にてご応募いただけます。

https://www.s-ss-s.com/events

作品選考の様子(「季刊エス」88号時)作品選考の様子(「季刊エス」88号時)

イラストが大好き! 描いてみたい!という人たちに送る、メイキング&投稿マガジン

「SS(スモールエス)」

アナログ画材とデジタルイラストメイキング記事、イラスト投稿ページが満載。

https://www.s-ss-s.com/books/ss/

当コンテストに関するお問い合わせ先

▼お問い合わせフォーム

https://www.s-ss-s.com/contact/

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL:03-3944-3981

ホームページ:https://pie.co.jp/