【ゴクラクに新機能リリース】投資家タイプ診断＆あなたにぴったりのファンドをレコメンド！

株式会社Virtual Wall(本社:東京都港区 代表取締役 齋藤一篤)が企画・運営を行う不動産クラウドファンディング掲載数NO.1比較サイト「ゴクラク」において、新機能「投資家タイプ診断」と「おすすめファンド(レコメンド機能)」をリリースしたことをお知らせいたします。

ファンド情報掲載数No.1プラットフォーム「ゴクラク」

少額から気軽に投資でき、値動きのない安定的な投資先として、不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングの注目度が年々上がっています。また、新規参入事業者・ファンド数も増え、今後の市場の拡大に期待が集まります。

「ゴクラク」は、そんな不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングといった少額投資ファンド計10,000件以上のデータベースと3,000件以上の掲載数を誇る、国内最大級のファンド比較検索サービスです。

ゴクラクでおすすめファンドをみる :https://gokuraku.io/recommend_funds/new

新機能「投資家タイプ診断・おすすめファンド」リリースの背景

「ゴクラク」は、「最高のクラウドファンディング投資体験を提供するプラットフォームになる」ことをミッションとして掲げています。このミッションを実現するため、投資家の皆様に適した投資先を見つけやすくする「投資家タイプ診断」と「おすすめファンド(レコメンド機能)」を開発しました。

不動産クラウドファンディング投資家・サービス事業者、それぞれが抱える以下のような課題解決に役立つ独自の機能です。

- 投資初心者にとって最適なファンド選びが難しい不動産クラウドファンディングは多様な選択肢があり、特に初心者にとってどのファンドが自分に適しているのか判断することが困難です。本機能では、投資家自身の好みや条件から表示されたファンドを元に、選び方のヒントを得ることができます。- 新規参入事業者の認知度向上が課題事業者の課題の一つに、サービスの認知度向上が挙げられます。「おすすめファンド」は、投資家の好みや収入といった条件に合致するファンドをレコメンドするため、通常では目に留まらない新規参入の事業者やニッチなファンドも投資家におすすめされる機会が増え、認知度向上が期待できます。

「ゴクラク」は、全国のファンド情報を網羅する(掲載ファンド数3,083件・サービス事業者数118社)中立的な立場のプラットフォームです。だからこそ実現できる仕組みであり、投資家とファンドの最適なマッチングを促進します。

※掲載数は2025/2/26時点の情報です

投資家タイプ診断・おすすめファンド機能の紹介

「投資家タイプ診断」は、ユーザーが入力したリスクの許容度合いと投資経験を元に診断し、結果に応じてファンド選びのヒントを提案します。

投資家タイプ診断の画面イメージ

「おすすめファンド」では、投資家タイプ診断の結果からおすすめする「投資スタイルからおすすめ」と、「年収や資産からおすすめ」の2つの切り口でレコメンド。ゴクラク独自のロジックを用いて、約3,000件のファンドからユーザーに“ぴったり”のファンドをご提案します。診断は1分程度で完了し、条件を変えて行うこともできます。

ゴクラクには随時、新しいファンドが掲載されていきますので、おすすめファンドとの出会いをお楽しみください。

ゴクラクで投資家タイプを診断する :https://gokuraku.io/recommend_funds/new投資家タイプ診断のあとに、おすすめファンドをご覧いただけます!

「ゴクラク」は、今回の新機能を通じて不動産クラウドファンディング市場の拡大に貢献するとともに、より利便性の高いプラットフォームを目指し、XやYouTubeによる情報発信をはじめ、12月にリリースしたSaaS型不動産クラウドファンディングシステム「極楽譲渡(ごくらくじょうと)」(https://www.gokurakujoto.com(https://www.gokurakujoto.com/))との連携などにも取り組んでまいります。



今後の取り組みについて

株式会社Virtual Wall について

株式会社Virtual Wallは、ブランドメッセージに「Make the Norm For the Future. 未来に、新しい当たり前を。」を、またパーパス/ミッションに「金融にまつわる、あらゆる “壁” をなくす。」を掲げ、誰もがかんたんにアクセスできるオープンな投資・金融コミュニティの創出を目指しています。

「極楽譲渡」「ゴクラク」の提供を通して、不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングといった少額投資ファンドの一層の市場規模拡大に寄与するとともに、これからの投資に新しい選択肢と“新しい当たり前”を提供してまいります。

