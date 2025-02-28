2月28日(金)10:00よりチケット最速先行受付開始！映画音楽界の巨匠 ハンス・ジマー 初来日公演Hans Zimmer Live in Japan
数々の受賞歴を誇る映画音楽の偉大なる作曲家ハンス・ジマーの大ヒットツアー「Hans Zimmer Live」がついに日本にやってきます！2月18日(火)に初の来日公演「Hans Zimmer Live in Japan」を5月20日(火)に横浜・ぴあアリーナMM、5月24日(土)名古屋・IGアリーナで開催することが発表されて大きな反響を呼んでいる中、販売されるチケットの詳細が決定、2月28日(金)午前10:00より最速先行受付がスタートします。
卓越した19名のバンドとフルオーケストラを引っ提げ、ハンス・ジマーのキャリアにおいて映画界で燦然と輝く数々の名曲を巡る旅――。新たに考案されたセットリストには、『グラディエーター』、『パイレーツ・オブ・カリビアン』、『ダークナイト』、『インターステラー』、『ライオン・キング』、『ラスト サムライ』、そしてジマーが2度目のアカデミー賞(R)を受賞した『DUNE/デューン 砂の惑星』の楽曲が含まれています。
壮大なスケールで表現される名曲の数々と、圧倒的な感動に浸れる唯一無二の音楽体験をぜひ会場でお楽しみください。
Photo：Suzanne Teresa
Photo：Suzanne Teresa
Hans Zimmer Live in Japan 概要
■日程・会場・時間：
2025年5月20日(火) 横浜・ぴあアリーナMM 17:30開場 / 18:30開演
2025年5月24日(土) 名古屋・IGアリーナ 15:30開場 / 17:00開演
※公演単体でご紹介する際は、公演タイトルは
（横浜公演）Hans Zimmer Live in Yokohama （名古屋公演）Hans Zimmer Live in Nagoya
での表記をお願いいたします。
■チケット料金(税込)
VIP席 50,000円
・SS席（の中でアリーナ最前ブロック確約）1枚
・トートバッグ、VIPパス&ストラップ、サプライズグッズ
※特典グッズのお渡しに関する詳細は、公演日近くに別途ご案内いたします。
※座席構成は都市によって異なります。
SS席 36,000円 / S席 20,000円 / A席 17,000円
※詳細は受付サイトにてご確認ください。
※未就学児入場不可
※お一人様8枚まで
■チケット販売
・ぴあカード抽選先行 2月28日(金)10:00～3月4日(火)23:59
・ぴあ最速抽選先行 3月5日(水)10:00～3月16日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/hanszimmer-live2025/
■ハンス・ジマー 来日公演特設サイト
https://w.pia.jp/t/hanszimmer-live2025/
■AEGX 来日公演ページ
(横浜) https://aegx.jp/schedule/05/2025/1378/
(名古屋) https://aegx.jp/schedule/05/2025/1386/
■お問い合わせ
Hans Zimmer 来日公演事務局
https://inquiriesform.jp/hanszimmer-japan-information
RCI Global and Semmel Concerts present: HANS ZIMMER LIVE
Presented by AEG Presents Asia / AEGX
主催・招聘：AEGX
後援・運営：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ / キョードー東海
協力：ソニー・ミュージックレーベルズ
Media Supporters：J-WAVE、CBCテレビ、CBCラジオ、ZIP-FM
Hans Zimmer（ハンス・ジマー）について
Photo：Frank Embacher
ハンス・ジマーは、ドイツ出身の映画音楽作曲家兼音楽プロデューサーで、これまで500以上のプロジェクトに携わり、全世界で280億ドル以上の興行収入を記録しています。アカデミー賞(R)2回、ゴールデングローブ(R)3回、グラミー賞(R)5回、アメリカンミュージック賞、トニー賞(R)など多くの賞を受賞しており、代表作には『DUNE/デューン 砂の惑星』、『トップガン マーヴェリック』、『007 / ノー・タイム・トゥ・ダイ』、『グラディエーター』、『シン・レッド・ライン』、『レインマン』、『ダークナイト三部作』、『インセプション』、『テルマ＆ルイーズ』、『ラスト サムライ』、『それでも夜は明ける』、『ブレードランナー 2049』（ベンジャミン・ウォルフィッシュとの共作）、『ダンケルク』などが含まれます。さらに、デイヴィッド・アッテンボローの『プレヒストリック・プラネット』やアカデミー賞(R)受賞作『DUNE/デューン 砂の惑星パート2』などの音楽も手掛けています。
最近では、スティーブ・マックイーン監督の映画『Blitz』の音楽を担当し、同作はサーシャ・ローナンやハリス・ディキンソンが主演し、2024年11月1日に劇場公開されました。さらに、彼の最新作として、ジョセフ・コシンスキー監督の『F1』のスコアも手掛けており、同作はワーナー・ブラザースより2025年6月27日に公開予定です。
映画音楽の分野を超え、近年ではツアーアーティストとしても成功を収めています。ヨーロッパでの2度目のツアーを終えた後、初の北米ツアー「Hans Zimmer Live」を成功させ、中東のドバイにある著名なコカ・コーラ・アリーナで2夜連続公演を行い、F1シンガポールグランプリでもパフォーマンスを披露しました。
■ハンス・ジマー 公式SNS
Instagram https://www.instagram.com/hanszimmer/
Facebook https://www.facebook.com/hanszimmer
X https://twitter.com/hanszimmer
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCJeBQabyLa_FvMxb6G67lkw
■Hans Zimmer Live SNS
Web http://www.hanszimmerlive.com/
Instagram https://www.instagram.com/hanszimmerlive/
Facebook https://www.facebook.com/hanszimmerlive
X https://x.com/HansZimmerLive
リリース情報
ハンス・ジマー 来日記念盤 2025年5月14日 3タイトル同時発売決定！
『ハンス・ジマーの世界 Part 2 ：ニュー・ディメンション』
映画音楽の巨匠の世界をオケとバンドの
迫力のサウンドで繰り広げられる最新ライヴ
【2CD】SICP-31760～61 BSCD2
3,300円(税込)
『ライヴ』
映画音楽の巨匠2022年ヨーロッパ・ツアーの
模様を収めたライヴ・アルバム
【2CD】SICP-31762～63 BSCD2
3,300円(税込)
『ハンス・ジマーの世界 ― ライヴ・アット・ハリウッド・イン・ウィーン』
映画音楽の巨匠、2018年ウィーンでの衝撃のライヴ映像
【BD】SIXP-52
5,500円(税込)
ソニー・ミュージック ハンス・ジマーオフィシャルサイト
https://www.sonymusic.co.jp/artist/hanszimmer/