¥ê¥âー¥ÈBIM¥â¥Ç¥ê¥ó¥° & 3D¥Ñー¥¹À©ºî¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒReady to Bloom¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾·´¶×²»¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ICTÎ©¹ñ¥ë¥ï¥ó¥À¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Ë¤è¤ë¥ê¥âー¥ÈBIM¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó3D¥Ñー¥¹À©ºî¥µー¥Ó¥¹¤ò2025Ç¯2·î28Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î·úÃÛ¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BIM¥Çー¥¿ºîÀ®¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢·úÃÛ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡ÇØ·Ê¡Û
ÆüËÜ¤Î·úÃÛ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢BIMÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¦¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¶ÈÌ³¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÍÑ¤Î3D¥Ñー¥¹À©ºî¤Î¥³¥¹¥È¹âÆ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î
£±.·úÃÛ»öÌ³½ê¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢
£².¥ì¥Ó¥å¥ïー¤Ë¤è¤ëÉÊ¼ÁÃ´ÊÝÂÎÀ©
¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆBIM¥â¥Ç¥ê¥ó¥° & 3D¥Ñー¥¹À©ºî¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡Û
Åö¼Ò¤Ï¥ë¥ï¥ó¥À¤Ë¤ÆÀìÌç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢BIM¡¦3D¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡ÊRevit¡¦Archicad¡¦Twinmotion ¤Ê¤É¡Ë ¤ò°·¤¨¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¶ÈÌ³¤ò¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¥¹¥È¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- BIM¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡Ê·úÃÛ¡¦¹½Â¤¡¦ÀßÈ÷¡Ë
- 2D¿ÞÌÌ¤«¤é¤ÎBIMÊÑ´¹
- ´³¾Ä¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Çー¥¿À°Íý
- ¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó
- 3D¥Ñー¥¹À©ºî¡Ê·úÃÛ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦ÅÔ»Ô·×²è¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºîÀ®¡Ë
- ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥©ー¥¯¥¹¥ëーÆ°²è¤ÎºîÀ®
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¡Û
ÆüËÜ¿ÍPM¤Ë¤è¤ëÅý³ç¡¢¼ÒÆâ¥ì¥Ó¥å¥¢ー¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÇ¼ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
◼️Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¡¦Àß·×»öÌ³½êÍÍ¤Ø
»Ü¹©BIM¤Î¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤ä´³¾Ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³°Éô°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àß·×¼Ô¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¹Ô¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¡£
◼️BIMÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤Ãæ¾®Àß·×»öÌ³½êÍÍ¤Ø
¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¥Çー¥¿ÊÑ´¹¤äBIMÀ°Íý¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢Àß·×¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
◼️ÉÔÆ°»º¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥ÑーÍÍ¤Ø
ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î3D¥Ñー¥¹¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹Èæ³Ó¡Û
¡Ú3D¥Ñー¥¹²áµî¤ÎÀ½ºî¼ÂÀÓ°ìÎã¡Û
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒReady to Bloom¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒReady to Bloom¤Ï¡ÖBreaking Borders, Building Futures¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¿Í¸ýÉÔÂ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¶È¡¢·úÃÛ·Ï3D¥Ñー¥¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ»½Ñ¼Ô¤äÏ«Æ¯ÎÏ¤ò¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖLeap¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒReady to Bloom
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è
URL¡¡¡§https://www.readytobloom.jp/(https://www.readytobloom.jp/)
ÀßÎ©¡§2025Ç¯1·î
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒReady to Bloom À¾·´¡¢¾¾µï
E-mail¡§info@readytobloom.jp