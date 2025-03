大谷翔平選手オフィシャルジュエリー最新作「K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」 全国主要百貨店および小売店にて好評受注販売中

株式会社今与

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」OFFICIAL COLLABORATION 2024-2025 EDITION

株式会社 今与(本社:京都市中京区、代表取締役社長:今西信隆)は、大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのMLB 東京シリーズ開催を記念して、SHOHEI OHTANI OFFICIAL「MLB(TM)︎ TOKYO SERIES 2025 LIMITED K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」を、IMAYO 公式オンラインブティック 他、ジェイアール京都伊勢丹をはじめとする全国主要百貨店および小売店にて、318個の数量限定で好評受注販売中です。

新たな伝説の幕開けとなるMLB(TM)︎東京シリーズの開幕を記念して、K18とダイヤモンドの輝きで日本中を熱狂の渦に巻き込む唯一無二の逸品

2度目のワールドチャンピオンを目指し、2025シーズンを迎える大谷翔平選手。新たな伝説の幕開けとなるMLB 東京シリーズの開幕を記念して、K18とダイヤモンドの輝きで日本中を熱狂の渦に巻き込む唯一無二のオフィシャルジュエリーが、国内限定で好評受注販売中になります。

日本で開催される特別なMLB 開幕戦にふさわしい、和と洋の輝きを織り交ぜた数量限定の正規MLB 認定ジュエリー

「K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」は、日本の伝統技術である七宝焼*でドジャーブルーを表現し、中心にはダイヤモンドでかたどった大谷選手の背番号<17番>、裏面にはMLB 東京シリーズのオリジナルロゴとシリアルナンバーが刻まれています。限定数318個は、MLB 東京シリーズの開催日<3月18日>にちなんでおり、大谷選手のMLB 東京シリーズにおける開幕戦出場時の写真の使用を予定した専用ケース付きでお届けします。

今年は、大谷選手の代名詞となった投打「⼆⼑流」の完全復活が期待されるファン渇望のシーズンとなります。いよいよ幕を開ける新時代の Itʼs “SHO” time ! その始まりの鐘を鳴らす東京での夢舞台が、あなたの胸元で永遠に輝きます。

一生思い出に残る夢の凱旋(がいせん)試合の証しを、いつもあなたの胸元に。

*七宝焼 - SHIPPO -

金や銀などの金属素地に鉱物を原料としたガラス質の釉薬(ゆうやく)で焼き付ける技法です。焼成を幾重にも繰り返し、厚く重なり合った色彩は美しい光沢を生み、何年たっても色あせることがありません。丁寧に焼き付ける技術は非常に難度が高く、熟練の技術を持った職人のみができる伝統技法です。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

2度目の世界一を目指し、新たなシーズンに挑む大谷翔平選手。世界最高峰の舞台MLB においても、いちずに野球に打ち込み新境地を開拓し続ける姿は見る者をも輝かせます。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続けるIMAYO。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン・IMAYOが大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー

特設サイトはこちら:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 商品概要

大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース MLB(TM)︎東京シリーズ開催記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「MLB(TM)︎ TOKYO SERIES 2025 LIMITED K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」

大谷翔平選手 & MLB(TM)︎正規認定の本物の輝き

●製品はMLB 正規認定、MLB の認証ホログラム付き。

●国内数量318個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

●専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

●専用ケースに使用される大谷選手の写真は、MLB 東京シリーズにおける開幕戦(3/18-3/19)出場時の写真を使用予定。

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「MLB(TM)︎ TOKYO SERIES 2025 LIMITED K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」商品詳細

素材:K18製、ダイヤモンド 約0. 05ct

サイズ:円形部直径 約21mm

チェーン:約50cm(スライド付き)

価格:税込み 990,000円

商品詳細ページ:https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-SHIPPO-K18/

本商品は、販売期間が限られていますのでご注意ください。

販売期間:2025年3月1日(土) 11時00分 ~ 2025年9月30日(火) 23時59分

※数量限定生産につき、先着順にて注文を承ります。限定数を超えた注文は承れませんので、ご了承ください。

※お一人様一点限りのご購入でお願いします。複数注文はキャンセルさせていただきます。

※詳しくはIMAYO 公式オンラインブティックの商品詳細ページをご覧ください。

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-SHIPPO-K18/

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

※デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※価格は予告なく変更される可能性がございますので、ご注文時にご確認ください。

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「MLB(TM)︎ TOKYO SERIES 2025 LIMITED K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」取扱店舗・公式オンラインショップ 詳細

IMAYO 公式オンラインブティック

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/

Mail:info@imayo-boutique.jp

IMAYO 京都御池店

〒604-0954京都市中京区御池通柳馬場東入ル

京都御池創生館 1階

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休日:⽕・水曜日 営業時間:11:00~19:00

電話:075-741-7027

ジェイアール京都伊勢丹 9階 宝飾

〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

ジェイアール京都伊勢丹 9階

JR、近鉄、京都市営地下鉄「京都駅」直結

定休日:不定休 営業時間:10:00~20:00

電話:075-342-5673(直通)

その他、全国主要百貨店および小売店にて受注発売予定

※取扱店舗の詳細は、特設サイトのSHOP LIST(https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/)をご確認ください。

※SHINCA 銀座 での取り扱いはございませんので、あらかじめご了承ください。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp/shop/pages/about.aspx

1861年(文久元年)京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛(よへい)が簪(かんざし)・櫛(くし)等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

IMAYO Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/

IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

Hyacca Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

ICHAROI Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi