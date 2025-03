【ロンハーマン】Blue.とのアーカイヴ名作が羽田空港に登場。「Beautiful Moments」と題した全24作品をラインナップ

株式会社リトルリーグ

サーフィンを軸にさまざまな彩り豊かなコーストカルチャーを発信し続けるライフスタイルマガジン「Blue.」。ロンハーマン・RHC ロンハーマンでは日本上陸した2009年から15年*にわたり、同誌と共に大切にするスタイルや世界観を閉じ込めたコラボレーションカレンダーを制作してきました。Morgan Maassen(モーガン・マーセン)やDane Peterson(デーン・ピーターソン)をはじめとする世界中の素晴らしいフォトグラファーたちの写真に、日常で感じるふとした想いや大切にしたい言葉を組み合わせたアートワークは、Blue.とロンハーマンが時代を超えて伝えていきたいメッセージです。

*2013年を除く

このたび2025年3月1日(土)より1か月間、「Beautiful Moments」と題して羽田空港第1・第2ターミナルにて過去の180を超えるアーカイヴ作品の中から厳選した24作品をポスターとして掲出いたします。

今回羽田空港に展示するのは、13名のフォトグラファーの美しく心地よい作品たち。写真に添えたメッセージも制作したその当時のものをそのまま使用しました。「Today is Beautiful」「Happiness is the goal」「人生すべて、いい日になれ。」そんな想いを込めて毎年作り続けてきた作品たちを、一挙にアーカイヴ展のようにご覧いただけます。

この春、新たな生活や新たな場所へ向かうすべての方々へ。ほんの少しでも勇気や元気やポジティブなエネルギーが届きますように!

「Beautiful Moments」Ron Herman & Blue.

フォトグラファー:モーガン・マーセン / デーン・ピーターソン / ディラン・ゴードン / ウィル・アドラー / サラ・リー / ノーラン・サリヴァン / トマ・ロダン / エリック・ワーナー / マックス・ベイヤー / ヒデオ・オイダ / 横山 泰介 / 志津野 雷 / 三浦 安間 (敬称略)

special thanks:Blue.

日時:2025年3月1日(土)- 3月31日(月)

場所:羽田空港第1・第2ターミナル 国内線出発ロビー(保安検査通過後)

※羽田空港ターミナル内での掲示となりますので、飛行機の搭乗者はどなたでもご覧いただけます

ロンハーマン公式サイト :https://ronherman.jp/

Ron Herman(ロンハーマン)

1976年にアメリカ・カリフォルニアで誕生したスペシャリティストア。「ファッションとは愛にあふれ、刺激的で楽しく、自由であるべきだ」という理念のもと、心地よくリラックスした空間に、世界中から集めたウィメンズ・メンズ・キッズのアパレルウェアやジュエリー、リビングアイテム、さらにコラボレーションアイテムやここだけにしかない特別なアイテムを展開。また旬な食材をお楽しみいただけるカフェも併設しています。訪れる全てのお客様に心からファッションを楽しんでいただきたい。そんな想いを大切にしています。