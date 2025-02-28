当日速報値及び30分統計の提供開始について
一般社団法人電力データ管理協会
[表: https://prtimes.jp/data/corp/130053/table/5_1_7762d7d6edd3f32af5de0b110abf459d.jpg ]
本協会は、2025年3月末より順次、当日速報値の提供、及び30分毎に集計する標準統計の提供を開始しますので、お知らせいたします。
この変更は、下表のとおり、電力会社エリアごとに、順次、全国に拡大してまいります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/130053/table/5_1_7762d7d6edd3f32af5de0b110abf459d.jpg ]
なお、これらの電力データを利用した新たなサービスや研究は、本協会のデータ利用会員(https://denkankyo.jp/files/member_list.pdf)が進めてまいります。
電力データの利用を希望される事業者さまは、データ利用会員にお問い合わせいただくか、本協会のホームページ内のお問い合わせフォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nBaKZaHa3ECUggTfhDsCNzmTYZyLqRlNrm-H0brpr3lURExOSTVKM09QS0dOUjlTWlFXWVMySzA5MiQlQCN0PWcu)から本協会事務局へご相談ください。
以 上