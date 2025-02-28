「長崎自動車道 金立サービスエリア 開業40周年祭」 を開催します

西日本高速道路株式会社

令和7年3月28日（金曜）にE34 長崎自動車道 金立SA（上下線）が開業40周年を迎えることを記念し、3月に様々なイベントを開催いたします。



長年ご愛顧いただいているお客さまへ感謝の気持ちを込めて、名物メニューの増量サービスや人気商品の特別割引など、お得な企画をご用意しております。



また、3月29日（土曜）・30日（日曜）の2日間は、警察車両の特別展示や地元幼稚園・高校の演奏等も実施します。お出かけの際は是非金立SAにお立ち寄りください。

■開催期間

1．お得な40周年祭企画 令和7年3月1日（土曜）～31日（月曜）

2．40周年記念イベント 令和7年3月29日（土曜）30日（日曜）

※一部イベントは上記と異なります。詳細は以下よりご確認ください。

■開催場所

E34 長崎自動車道 金立SA（上下線）

■企画概要

1．お得な40周年祭企画

2．40周年記念イベント

■企画詳細

企画詳細はこちらよりご確認ください（PDFファイルが開きます）

▶https://www.w-holdings.co.jp/news/250221_knry_40th_a.d.1.pdf