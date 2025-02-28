「NIKKEI社歌コンテスト2025」大賞はエフピコ
https://shaka.nikkei.co.jp/
日本経済新聞社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:長谷部剛)は、「NIKKEI社歌コンテスト2025」の決勝戦を2025年2月27日(木)に開催し、応募総数117件の中から以下の通り、NIKKEI社歌大賞１社および最優秀賞３社（大企業・中堅企業部門、中小企業・事業所部門、団体部門で各１社）を決定しました。決勝戦・表彰式の様子は公式YouTubeチャンネルでアーカイブ配信します。
【NIKKEI社歌大賞】（弓狩匡純賞 同時受賞）
エフピコ
【最優秀賞（大企業・中堅企業部門）】（横澤夏子賞 同時受賞）
ENEOSウイング
【最優秀賞（中小企業・事業所部門）】（水谷靖賞 同時受賞）
ゲットイット
【最優秀賞（団体部門）】（水谷隼賞 同時受賞）
伝三郎商会
２位 ゲットイット
３位 伝三郎商会
３位 鶴ケ崎鉄工（主催者特別賞 同時受賞）
５位 ENEOSウイング
６位 JFEケミカル
７位 大阪狭山市さやま音頭保存会
８位 ほんとのインド料理とカレーの店（緑川賢司賞 同時受賞）
９位 岐阜信用金庫
９位 パシフィックコンサルタンツ
11位 三洲ワイヤーハーネス
11位 アドバンテスト（川嶋あい賞 同時受賞）
【特典】NIKKEI社歌大賞には、JOYSOUNDでのカラオケ配信、全国共通お食事券「ジェフグルメカード」30万円分、日本経済新聞の特集内でのご紹介と表彰状が授与されます。
最優秀賞にはそれぞれ、JOYSOUNDでのカラオケ配信、全国共通お食事券「ジェフグルメカード」10万円分、日本経済新聞の特集内でのご紹介と表彰状が授与されます。
【入選】
◆情熱賞
中海テレビ放送
交通建設
◆チームワーク賞
ソエダ
中央自動車工業
保険クリニック
タカヤマ
井上設備工業
◆新時代賞
コクー
TRYANGLE ZERO
◆想いが伝わる賞
甲賀高分子
心幸ホールディングス
アドヴィックス
光南
◆心に残る音楽賞
山崎設備設計
どまんなか たぬま
大和環境
【協賛社特別賞】
◆JOYSOUND賞 伝三郎商会
【NIKKEI社歌コンテスト2025公式YouTube大賞】
アドヴィックス
【開催概要】
名称：NIKKEI社歌コンテスト2025
主催：日本経済新聞社
特別協力：JOYSOUND(エクシング)
特別協賛：日本フードサービス協会
協賛：ビデオマッチング、日本栄養給食協会、保研オフィス、ガリバー
協力：情熱の学校、地域力活性化研究室、ワップフィルム
公式ウェブサイト ： https://shaka.nikkei.co.jp/
公式YouTube ： https://www.youtube.com/@shakacontest
公式X ： https://x.com/shaka_contest
【審査員】
川嶋 あい / シンガーソングライター（応援団長兼審査員）
水谷 靖 / エクシング 代表取締役社長
緑川 賢司 / 全日本製造業コマ大戦協 名誉顧問
弓狩 匡純 / 作家・ジャーナリスト
水谷 隼 / 元プロ卓球選手
横澤 夏子 / お笑い芸人
内山 清行 / 日本経済新聞社 常務取締役 メディアビジネス統括
【審査事務局長】
谷澤 伸幸 / 飛鳥新社 取締役 エンターテイメント事業統括
【お問い合わせ】
NIKKEI社歌コンテスト運営事務局 shaka@unei-jimukyoku.jp