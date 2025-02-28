「音楽」で新生活にエールを！3月3日(月)～3月16日（日）「TOHO GAS × ZIP-FM FRESH START WEEKS」開催決定！
株式会社ZIP-FM
TOHO GAS×ZIP-FM FRESH START WEEKS
TOHO GAS×ZIP-FM FRESH START WEEKS
ZIP-FMでは、2025年3月3日（月）から3月16日（日）までの2週間にわたり、「TOHO GAS × ZIP-FM FRESH START WEEKS」を開催します。
期間中は、各番組でナビゲーターが選んだ「新生活応援ソング」とともに、この春、新生活を迎える方への応援メッセージや自身のエピソードを交えた放送をお届け。さらに、ZIP-FM公式Instagramでは、ナビゲーターが思いを込めた応援メッセージ動画を順次公開していきます！
「TOHO GAS × ZIP-FM FRESH START WEEKS」は新しい環境で春を迎える方、新年度から新たなチャレンジを始める方に向けて、音楽のエールをお届けし、ZIPエリアで頑張る全ての皆さんを応援します。
■企画概要
企画タイトル：TOHO GAS × ZIP-FM FRESH START WEEKS
実施日時：2025年3月3日(月)～2025年3月16日(日)
企画特設サイト：https://zip-fm.co.jp/news/25cf1ce1-fa49-4822-af35-a1675d1ded3c
■「ZIP-FM」とは
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。
開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇る。
Official Site：https://zip-fm.co.jp/
Instagram：@ zipfm77.8（https://www.instagram.com/zipfm77.8/）
X(旧Twitter)：@ zip_special（https://twitter.com/zip_special）