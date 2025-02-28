Aぇ! groupがアルバム制作秘話語る　TVnavi４月号　好評販売中

株式会社産業経済新聞社

産経新聞グループの産経新聞出版は、美しいグラビアや読み物記事がいっぱいの月刊テレビ情報誌『TVnavi』の４月号を発売しました。1stアルバムをリリースしたAぇ! groupが表紙に登場。アルバム制作の裏話や楽曲への思いなどをインタビューしました。

【TVnavi公式サイト】https://www.tvnaviweb.jp/

【主な内容】

■特集＆注目記事

速報！春ドラマ

■ドラマ★スターinterview

北川景子／純烈／佐藤勝利／松村北斗／宮近海斗＆小島健／松倉海斗／吉澤閑也

■ドラマ連載

大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」中村隼人／連続テレビ小説「おむすび」橋本環奈

■FEATURES

1st ソロアルバム『喜怒哀楽』増田貴久／「ZIP！」新金曜パーソナリティー 阿部亮平／寺西拓人 SP interview／舞台『シークレットライフ』本高克樹／野島健児＆遊佐浩二 アニメ「Dr.STONE -SCIENCE FUTURE-」／MLB開幕戦＠東京ドーム シカゴ・カブス×ロサンゼルス・ドジャース

■MOVIE

原田知世＆上白石萌音 映画『35年目のラブレター』／作間龍斗 映画『山田くんとLv999の恋をする』

■Report

timelesz project -AUDITION- 最終審査／SixTONES「YOUNG OLD」東京ドーム公演／中山優馬 feat. NYC「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR2025 Wings For The GOOD VIBES」

■連載

いたジャン！知念侑李＆薮宏太／Thank you ふぉ～ゆ～／てれびのスキマ★すきまの時間／古家正亨★ NEWS THE K-POP／進藤良彦★ドラマデイズ／ナビーロード／関口シュン★太陽と月の12星座占い

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