¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤Î¼ê¸µ¤Ë¶âÂ°¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Ä÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¤¬ÆÏ¤¯
¥Ï¥ï¥¤¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö¤È¤Ê¤ë2025Ç¯2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î8»þ30Ê¬¡¢NPOË¡¿Í¡ÖSADAKO LEGACY¡×¤ÎÉûÍý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤Î±ù¤Ç¤â¤¢¤ëº´¡¹ÌÚÍ´¼¢»á¤¬¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤Ë¼ÂÊª¤ÎÄ÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¤È¶âÂ°¡Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¡Ë¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Ä÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¡ÖSADAKO¡×¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤ÎSADAKO¤òÀ½ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤ÎÀºÌ©ÃòÂ¤¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤Èµ²±¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ò¥¹¥È¥êー¥áー¥«ー¡Êhttps://www.history-maker.jp/¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥Æ¥à¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÍÅÄÂóÉ×¡Ë¡£2021Ç¯¤ËÄ÷»Ò¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÎÀÞ¤êÄá¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Î¼ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤¬À¸Á°ºÇ¸å¤ËÀÞ¤Ã¤¿ÀÞ¤êÄá¤òºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÈÀºÌ©ÃòÂ¤µ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¼è¤ê°·¤¤¤ÎÍÆ°×¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ç¤ÎÃé¼Â¤ÊºÆ¸½¤ÈÎÌ»º²½¤ËÀ®¸ù¡£¡ØSADAKO¡Ù ¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡¢¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°»ñÎÁ´Û¤ämeta mate À¿ÉÊÀ¸³èÆüËÜ¶¶Å¹¡Êhttps://www.metamate.jp/¡Ë¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ê¹ñÆâ¡§https://www.ironfactory-castem.com/SHOP/RO10028.html¡¢³¤³°¡§https://www.ebay.com/itm/284394750862¡ËÅù¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤ËÆÏ¤¤¤¿SADAKO
±©¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡ÖNo.000¡×¤Î¹ï°õ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÀâÌÀ½ñ¤¤È¶¦¤ËÆ©ÌÀ¤Î¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤ÆÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ä÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Åç¤Ë¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿1945Ç¯¡£Åö»þ£²ºÐ¤Îº´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¤ÏÈïÇú¤·¡¢10Ç¯¸å¤Î12ºÐ¤Î»þ¤ËÇò·ìÉÂ¤òÈ¯¾É¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä÷»Ò¤µ¤ó¤¬Æ®ÉÂÀ¸³èÃæ¤Ë1,000±©°Ê¾å¤Î¡ÖÉÂµ¤¤Î²óÉü¤Î´ê¤¤¡×¤ò¹þ¤á¤ÆÀÞ¤Ã¤¿Äá¤¬¡ØÄ÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤È¹¬Ê¡¤Îµ§´ê¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä÷»Ò¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶Çú¤Î»Ò¤ÎÁü¡Ê¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±àÆâ¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¤ÏËèÇ¯1,000Ëü±©°Ê¾å¡¢½Å¤µ¤Ë¤·¤Æ10¥È¥ó°Ê¾å¤ÎÀÞÄá¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ëÄ÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¡£»æ¤æ¤¨¤ËÊÝÂ¸¤ÎÌäÂê¤â
Ä÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ²È¤È¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°»ñÎÁ´ÛÆâ¤Î¤â¤Î¤ò¹ç¤ï¤»100±©ÄøÅÙ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º´¡¹ÌÚ²È¤Ë¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÄ÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¤Î´óÂ£°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤¿¤¯¤Æ¤â±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£Ëô¡¢ºà¼Á¤â»æ¤æ¤¨¤Ë¡¢¿§¤ÎÂà¿§¤äÎô²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊÝÂ¸¤Ë¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤È¹â³Û¤ÊÀßÈ÷¤âÉ¬Í×¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¹Åç¸©¤ÎÀºÌ©ÃòÂ¤¥áー¥«ー¤Îµ»½Ñ¤ÇÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë
¡Ö¹Åç¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÀÞ¤êÄá¤Ç²¿¤«È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤Î¤¢¤ëÄ÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Î¼ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ÏËÜÍè¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢3D¥¹¥¥ã¥ó¡¦3D¥×¥ê¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤ÎÀºÌ©ÃòÂ¤µ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¤Ï»æÀ½¤ÎÀÞ¤êÄá¤«¤éÄ÷»Ò¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤È¶¦¤Ë¶âÂ°À½¤Î±Ê±ó¤ÎÀÞ¤êÄá¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Î¼ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯5·î¤Ë¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¹Åç¤Ë¡Ö¿¿¿´¡¦À¿°Õ¡×¤ò¹þ¤á¤ÆÀÞ¤é¤ì¤¿¡ÖÀÞ¤êÄá¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä÷»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¡ÖÀÞ¤êÄá¡×¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ßÂ÷¤·¤¿¡Ö´ê¤¤¤äÁÛ¤¤¡×¤ò¡ØSADAKO¡Ù¤Ë¾è¤»¤Æ¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=MvvDtsYTM5Y ]
¡¦º´¡¹ÌÚÍ´¼¢»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿SADAKO¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤òÆþ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´ßÅÄ¸µÁíÍý¤ä¥íー¥Þ¶µ¹Ä¡¢¹Åç¤ËÍè¤é¤ì¤¿G7¼óÇ¾¡¢Åòºê¹Åç¸©ÃÎ»ö¤Ë¤ªÅÏ¤·½ÐÍè¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÈÖ½é¤á¤Î¿ô»úNo.000¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ï¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤Î°Ù¤Ë¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿ÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤´ËÜ¿Í¤Ë¼êÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¼Â¸½½ÐÍè¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´¶·ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿SADAKO¤¬º£¸å¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ë±©¤Ð¤¿¤¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤â³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾°¡¢º£²ó¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¼ÂÊª¤ÎÄ÷»Ò¤ÎÀÞ¤êÄá¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â3D¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê£³D¥Çー¥¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§SADAKO
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ºà¼Á¡¡¡¡¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹
¡¦¥µ¥¤¥º¡¡¡§½Ä7mm¡ß²£23mm¡ß¹â¤µ13mm
¡¦½ÅÎÌ¡¡¡¡¡§£±g
¡¦À¸»º¹ñ¡¡¡§ÆüËÜ
¢¨Çä¾å¤Î°ìÉô¤òNPOË¡¿Í¡ÖSADAKO LEGACY¡×¤Ë´óÉÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°»ñÎÁ´Û
¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èÃæÅçÄ®1-2
¡¦¤ª¤ê¤Å¤ë¥¿¥ïー
¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èÂç¼êÄ®£±ÃúÌÜ£²－£±
¡¦¡Ömeta mate À¿ÉÊÀ¸³èÆüËÜ¶¶Å¹¡×
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®»°ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ ¥³¥ì¥É¼¼Ä®¥Æ¥é¥¹ 2³¬
TEL¡§03-6910-3530
HP¡§https://www.metamate.jp/
¡Ú¹ñÆâÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥àÈÎÇä¥µ¥¤¥È
https://www.ironfactory-castem.com/SHOP/RO10028.html(https://www.ironfactory-castem.com/SHOP/RO10028.html)
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì
https://item.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/121/(https://item.rakuten.co.jp/ironfactory-castem/121/)
¡¦Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B09BQBNGZZ?ref=myi_title_dp(https://www.amazon.co.jp/dp/B09BQBNGZZ?ref=myi_title_dp)
¡Ú³¤³°ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦ebay
https://www.ebay.com/itm/284394750862(https://www.ebay.com/itm/284394750862)
¡¦Amazon(ÊÆ¹ñ¤Î¤ß¡Ë
https://www.amazon.com/dp/B09BQBNGZZ?ref=myi_title_dp(https://www.amazon.com/dp/B09BQBNGZZ?ref=myi_title_dp)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥í¥¹¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹ÀºÌ©ÃòÂ¤¡¦¥á¥¿¥ë¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó(MIM)¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ä¹Ò¶õ±§ÃèÅù¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ÎÀºÌ©¤Ê¶âÂ°ÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëô¡¢À½Â¤¶È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯3£Ä¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ä3£Ä¥¹¥¥ã¥Ê¤òÆ³Æþ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥Ê¥í¥°µ»½Ñ¤ÈºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥Èー¥êーÀ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬Îò»Ë¤Èµ²±¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ø¥Ò¥¹¥È¥êー¥áー¥«ー¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ëー¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ªÁª¼ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡¢Îò»ËÅª¤ÊÊªÅù¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤Î»öÎã¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¡§ÃÓÅÄ¿¿°ì
TEL¡§084-971-4510
E-mail:s_ikeda@castem.co.jp