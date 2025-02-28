全銘柄対象！「CFD新規取引量に応じて最大100万円キャッシュバック！キャンペーン」実施！
株式会社外為どっとコム
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株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、『CFDネクスト』におきまして、2025年3月3日（月）より「CFD新規取引量に応じて最大100万円キャッシュバック！キャンペーン」を実施します。
■キャンペーン概要
対象期間中に『CFDネクスト』での新規取引量に応じて現金を最大100万円キャッシュバックいたします。全銘柄が対象になります！この機会にぜひお試しください。
■対象者
外為どっとコムの『CFDネクスト』口座をお持ちの方
■対象期間
2025年3月3日(月)午前8時00分～2025年3月29日(土)午前5時55分
■エントリー方法
外為どっとコム ウェブサイト内の「CFD新規取引量に応じて最大100万円キャッシュバック！キャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。
キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。
https://www.gaitame.com/campaign/cfd2503
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現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。
▼現在開催中のキャンペーンはこちら
https://www.gaitame.com/campaign/
今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。
【会社概要】
社名：株式会社外為どっとコム
本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号
代表取締役：竹内 淳
事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業
HP：https://www.gaitame.com/
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