「入金額に応じて最大200万円！大還元キャッシュバックキャンペーン」実施！

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、3月3日（月）より「入金額に応じて最大200万円！大還元キャッシュバックキャンペーン」を実施します。

■キャンペーン概要

対象期間中の『外貨ネクストネオ』における指定通貨ペアの新規注文の取引量に応じて、最大100万円をキャッシュバック、さらに、期間中の入金額※1が「300万円」以上となった場合には、一部通貨ペア拡大グループのキャッシュバック金額を倍増するとともに、最大200万円をキャッシュバックいたします。

トルコリラ関連通貨ペアのキャッシュバック額にご注目いただきつつ、この機会にぜひお試しください。

■対象者

外為どっとコムの『外貨ネクストネオ』口座をお持ちの方

■対象期間

2025年3月3日(月)午前7時00分～2025年3月29日(土)午前5時55分

■エントリー方法

外為どっとコム ウェブサイト内の「入金額に応じて最大200万円！大還元キャッシュバックキャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。

キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。

https://www.gaitame.com/campaign/cb-2503/

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52387/table/723_1_095e5ad3b04f5f970b1e18ad38e3cfb2.jpg ]

現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。

▼現在開催中のキャンペーンはこちら

https://www.gaitame.com/campaign/

今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。

【会社概要】

社名：株式会社外為どっとコム

本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号

代表取締役：竹内 淳

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

HP：https://www.gaitame.com/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52387/table/723_2_86a8d56c18393d37cbc9fcae3fcf3626.jpg ]