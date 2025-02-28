【ソリューション導入事例：株式会社日立製作所様】株式会社日立製作所 グローバル知的財産統括本部様をはじめとする日立グループにて、「特許情報分析サービス」の利用を開始
株式会社日立社会情報サービスは、知財・特許情報の調査・分析を効率化し、企業における事業戦略の策定を支援する「特許情報分析ソリューション」を提供しています。このたび、本ソリューションの株式会社日立製作所様における導入事例を当社Webサイトに公開しましたので、ご覧ください。
株式会社日立製作所 グローバル知的財産統括本部様をはじめとする日立グループにて、「特許情報分析サービス」の利用を開始(https://www.hitachi-sis.co.jp/topics/2025/250123.html?utm_source=nr&utm_medium=nr250228&utm_campaign=chizai)（当社のWebサイトへ）
知財情報は、経営戦略・事業戦略策定における有益な情報の一つとして重要性が高まっており、分析・活用する取り組みが加速しています。
特許情報分析ソリューションでは分析業務の効率化を支援する「特許情報分析サービス」とあわせ、知財情報のレポートやお客さまの分析業務を支援する「分析業務支援ソリューション」を提供し、高度な戦略策定業務をサポートします。
当社の知財管理ソリューションについて
企業の事業戦略策定には欠かせない知財業務。社内外の関係者をつなぎ、知財管理における業務の効率化とそれを支えるデータ精度を追求し、経営層への適切な情報提供を支援します。
知財管理ソリューション(https://www.hitachi-sis.co.jp/service/chizai/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr250228&utm_campaign=chizai)（当社のWebサイトへ）
株式会社日立社会情報サービスについて
会社名：株式会社日立社会情報サービス
資本金：5億円
従業員数：2,685名（2024年4月1日現在）
事業内容：
・システムインテグレーション事業
・システム運用サービス事業
・パッケージ・ソリューション事業
対象分野：公共・社会・金融・産業・ヘルスケア
URL：https://www.hitachi-sis.co.jp/?utm_source=nr&utm_medium=nr250228&utm_campaign=chizai(https://www.hitachi-sis.co.jp/?utm_source=nr&utm_medium=nr250228&utm_campaign=chizai)
本件に関するお問い合わせ先
株式会社日立社会情報サービス
CSR部 広報グループ［担当：森崎・照屋］
〒140-0013
東京都品川区南大井6丁目26番3号 大森ベルポートD館 17階
お問い合わせフォーム:
https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr250228&utm_campaign=chizai(https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr250228&utm_campaign=chizai)
以上