『2025 KIM JAEYEONG FAN CLUB Anniversary Event -Journey with You all-』本日18時よりプレイガイド先行(先着)受付開始！

株式会社 J HARMONY

いつもキム・ジェヨンを応援してくださり、誠にありがとうございます。

2月14日の日本公式ファンクラブ発足を記念し、ファンイベントである「2025 KIM JAEYEONG FAN CLUB Anniversary Event -Journey with You all-」を2025年3月9日(日)東京で開催いたします!

本イベントはファンの皆さまをより近くで感じられるサイン会とミニトークショーにて行われる予定です。

また、本日18時よりプレイガイド先行(先着)がスタートいたします!

【公演タイトル】

2025 KIM JAEYEONG FAN CLUB Anniversary Event -Journey with You all-

【スケジュール】

■東京・TIAT SKY HALL

2025年3月9日(日)

[1部] 開場 13:00 / 開演 13:30

[2部] 開場 16:30 / 開演 17:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

\13,800 (税込)

※別途プレイガイド手数料がかかります。

【枚数制限】

1名様につき各公演4枚まで

※サイン会への参加は1公演につきお1人様1回のみと制限させていただきます。お一人様でサイン会のチケットを複数お持ちでも対応いたしかねますのであらかじめご了承ください。

【プレイガイド先行(先着)お申込み】

■受付期間:2025年3月1日(土)18:00~2025年3月7日(金)23:59

https://w.pia.jp/t/kimjaeyeong2025/

■問い合わせ

KIM JAE YEONG JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局(月~金 10時~17時)

support@kimjaeyeong.jp

今後、状況により注意事項等に変更・追加がある場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願い致します。

https://x.com/KIMJAEYEONG_JP