お手軽にお花見気分♪５つの“桜”を楽しめる！「チロルチョコ〈桜ちろるアソート〉」

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「チロルチョコ〈桜ちろるアソート〉」を3月8日（土）より全国のPPIHグループ店舗（ドン・キホーテおよびユニー系列、一部店舗除く）で発売します。

【商品の特長】＜５種類の桜フレーバーを楽しめる！＞

１.桜みるくや桜チーズケーキなど５つの味わいと多彩な食感を楽しめます♫

２.春らしいピンク色の外装パッケージに可愛い桜模様の個装５種類入り♪

３.お手軽に自宅でもお花見気分を味わえる商品です！

■20個入り（桜みるく・桜チーズケーキ・もも桜・桜きなこ・桜抹茶 各4個）

■発売日

2025年3月8日(土)

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は約500種類以上にも上ります。

公式オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

公式HP ：https://www.tirol-choco.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/

公式Twitter ：https://twitter.com/TIROL_jp

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