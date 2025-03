前回4,000人以上が来場した『超メタフェス ～VRC大交流会～』が秋葉原UDXにて5/10に開催！大規模オフ会、VRで活躍するクリエイターの即売会、VRデバイスの展示会など大集結！

株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング

企業のメタバース進出をサポートする株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング(https://polygontailor.co.jp/)(本社:東京都港区、代表取締役:喜田一成)およびコミッションプラットフォーム「Skeb」(スケブ)を運営する株式会社スケブ(https://skeb.co.jp/)(本社:東京都港区、代表取締役:喜田一成)の両社は、5月10日(土)に、VRユーザー、VRクリエイター、VR関連企業の三者間交流を目的とした『超メタフェス ~VRC大交流会~』を秋葉原UDX 2F AKIBA SQUARE(https://udx-akibaspace.jp/akibasquare/)および4F UDX Gallery(https://udx-akibaspace.jp/gallery/)にて開催させていただく運びとなりましたのでお知らせいたします。

超メタフェス ~VRC大交流会~とは?

秋葉原UDX 2F AKIBA SQUARE秋葉原UDX 4F UDX Gallery

超メタフェス ~VRC大交流会~は、VRユーザー、VRクリエイター、VR関連企業の三者間交流を促進し、リアルならではの新しい交流を生み出すことを目的とするイベントです。

2024年12月21日(土)に実施した前身となるイベント『VRC大交流会』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000147904.html)では5時間の開催期間に4,000人以上の来場があり、同日夜に開催した懇親会にも376人が参加するなどVRユーザーがリアルで交流するイベントとしては最大規模のイベントとなりました。

今回は秋葉原UDX 2F AKIBA SQUAREに加え4F UDX Galleryにも会場を拡大しVRクリエイターによる即売会、VR関連企業を中心とした展示会、同時に100名以上が交流可能な『交流ラウンジ』を設けます。

『夜の部』では『懇親会』を開催。立食パーティによる500名規模での大規模オフ会を企画しています。

本イベントはサークル出展、企業出展および日中の一般参加料は無料です。

※企業出展の受付は終了しています。

昼の部:即売会(11:00~16:00)2F AKIBA SQUARE

VRChatで活躍するクリエイターが出展する即売会を開催します。

前回は39スペースのところ、今回は約100スペースに拡大。より多くのクリエイターが出展できるようサークル出展エリアを拡大して開催いたします。

サークル出展、募集開始!

即売会への出展サークルを募集しています。出展料は無料です。

出展申込は本日3月1日(土)から3月20日(木)23:59まで受付中です。

3月24日(月)18:00に当落発表予定です。

お申し込み、詳細は公式ホームページをご覧ください。

昼の部:企業出展エリア(11:00~17:00)4F UDX Gallery

出展企業一覧

VR関連企業やクリエイター活動に関連する企業が出展。最新のVRデバイスの展示・体験会や、クリエイター向けの相談コーナーなどを予定しています。参加企業は続々登場予定!

最新情報は公式ホームページをご確認ください。



参加企業および出展内容(順不同)

- 株式会社IntoFree(https://intofree.world/ja/):Bigscreen社VRヘッドセット、StretchSense社グローブ、Tundra Labs社トラッカーなどの展示- 株式会社エイシス(https://www.eisys.co.jp/):DLsiteの紹介と相談コーナー- 株式会社往来(https://ouraivr.com/):VR周辺アクセサリー「Cheero」のモバイルバッテリーの製品展示および販売- 株式会社OpenFactory(https://www.openfactory.co.jp/):南青山にある「世界一ワクワクする印刷工場」オリジナルグッズの制作をサポートします- 株式会社Gugenka(https://gugenka.jp/):VRChatアバターを飾れる専用ディスプレイ「ホロモデリンク」の展示販売- 株式会社Shiftall(https://ja.shiftall.net/):MeganeX superlight 8K、HaritoraX 2、GripVR、FlipVR、AddConなどの展示および体験- 株式会社ジンテクス(https://xintechs-koubou.com/):拡張型のフィンガートラッキングデバイス「Yubitora+」の展示- 株式会社ゾタック日本(https://www.zotac.com/jp):最新グラフィックスカード(GeForce RTX 50シリーズ)を搭載したPCでのコンテンツ体験、パーツの違いでどれだけ変わる?ビフォーアフター比較展示を予定- Diver-X株式会社(https://diver-x.jp/):VRChatで使えるグローブ型コントローラーContactGlove2、Questシリーズの拡張デバイスContactSheet、カジュアルな光学トラッキングシステムContactTrackの展示・体験- 株式会社diVRse(https://divrse.co.jp/):狐akyo&ムルルぬいぐるみの再販およびリカラーバージョンの販売、新商品の試作品の展示- 株式会社bHaptics(https://www.bhaptics.com/jp/):TactSuitを活用したVRCワールド「Nexus」の体験- Pico Technology Japan株式会社(https://www.picoxr.com/jp):PICO 4 Ultra+PICO Motion Trackerの展示および体験- VRChat Inc.(https://hello.vrchat.com/):VRChatスタッフになんでもお話しできるコーナー(日本語可)- 株式会社ホビージャパン(https://hobbyjapan.co.jp/):ホビージャパンVR部の活動紹介- メタバースヨコスカ(https://metaverse-yokosuka.com/):メタバースヨコスカの紹介・グッズ販売(スカジャン、三笠ロボ関連グッズ等)・ノベルティステッカー頒布- Udexreal(https://x.com/udexrealjapan):VRグローブ「UDCAP VR Gloves」の展示

VRChat公式が出展決定!(11:00~17:00)4F UDX Gallery

VRChat inc.

前回に引き続きVRChat公式が出展決定!

大好評だった「VRChat運営と交流できるコーナー」を今回も開催予定です。

※ 通訳スタッフを通して日本語での交流が可能です。

多数のVRデバイスが大集結!(11:00~17:00)4F UDX Gallery

多数のVRデバイス企業が参加する企業出展エリアではVRデバイスが大集結。一部体験可能なデバイスも!

展示予定のヘッドマウントディスプレイ(順不同)- Bigscreen Beyond(https://www.bigscreenvr.com/)(展示スペース:株式会社IntoFree)- MeganeX superlight 8K(https://ja.shiftall.net/products/meganex8k)(展示スペース:株式会社Shiftall)- PICO 4 Ultra(https://www.picoxr.com/jp/products/pico4-ultra)(展示スペース:Pico Technology Japan株式会社)展示予定のトラッカー(順不同)- ContactTrack(https://diver-x.jp/products/contacttrack/)(展示スペース:Diver-X株式会社)- HaritoraX 2(https://ja.shiftall.net/products/haritorax2)(展示スペース:株式会社Shiftall)- PICO Motion Tracker(https://www.picoxr.com/jp/products/pico-motion-tracker)(展示スペース:Pico Technology Japan株式会社)- Tundra Tracker(https://tundra-labs.com/)(展示スペース:株式会社IntoFree)展示予定のグローブ・コントローラー(順不同)- ContactGlove2(https://diver-x.jp/products/contactglove2/)(展示スペース:Diver-X株式会社)- ContactSheet(https://diver-x.jp/products/contactsheet/)(展示スペース:Diver-X株式会社)- StretchSense Studioグローブ(https://stretchsense.jp/mocap-studio/)(展示スペース:株式会社IntoFree)- AddCon(https://ja.shiftall.net/products/addcon)(展示スペース:株式会社Shiftall)- GripVR(https://ja.shiftall.net/products/gripvr)(展示スペース:株式会社Shiftall)- FlipVR(https://ja.shiftall.net/products/flipvr)(展示スペース:株式会社Shiftall)- UDCAP VR Gloves(https://x.com/UdexrealJapan)(展示スペース:Udexreal)

昼の部:交流ラウンジ(11:00~17:00)4F UDX Gallery

同時に100名以上が交流可能なラウンジです。リアルで会ったことがなかったフレンドのみなさんとおしゃべりしたり、アバターの写真を寄せ合っての記念撮影を行うことができます。

出展企業等による説明会イベントを開催!(11:00~17:00)4F UDX Gallery

新製品発表会やデモンストレーションなど、出展企業等が発表スペースを用いたイベントを実施予定です。タイムテーブルは公式ホームページ(https://vrcmtg.jp/)にて追って告知を予定しています。

『リアルアバター改変相談コーナー』

リアルアバター改変アドバイザー しんたや

美容のプロがあなたの“リアルアバター”のアップデートをお手伝いをします!

「美容って難しそう…」

「垢抜けって何から始めればいいの?」

そんな初心者さんも大歓迎!

美容部員×コスプレイヤーとして活動し、これまでに累計12,000人以上の美容カウンセリング経験を持つVRChatユーザーのしんたや(https://x.com/shin_taya_VRC)が、VRC美肌部のメンバーと一緒にあなたの"垢抜け"をサポートします。

スキンケア・メイク・ファッションまで、VRChatユーザーならではの視点でぴったりのアドバイスをご提案!リアルの自分をもっと魅力的にしたい方、お気軽にご相談ください!

『アバター改変相談コーナー』

アバター改変アドバイザー SYAKE DANIEL

VRChatのアバターをより魅力的に改変するアドバイスをお届けします!

アバターの魅力を引き出す改変技術に精通し、Xで11,000人以上のフォロワーを誇るSYAKE DANIEL(https://x.com/syakevr)がアドバイザーとして対応。

アバター改変の基礎やアバターの質感のアップデートなどあなたの理想のアバター改変をサポート。

改変のコツやテクニックを知りたい方は、ぜひご相談ください!

夜の部:懇親会(17:30~20:30)2F AKIBA SQUARE

夜の部である懇親会では、事前申込制で約500名の参加者を募集させていただき、立食パーティ形式にて、アルコールやソフトドリンク、食事のご提供を予定しています。

入場料は4,500円です。(事前精算を予定しています)



懇親会の部への参加申込みについては後日公式X(https://x.com/vrcmtg)にてアナウンスいたします。

※ 事前申込が必要です。申込にはVRChat IDが必要です。当日飛び入りでのご参加はいただけません。

※ 申込多数の場合には抽選とさせていただきます。

※ 懇親会は、アルコール提供の都合上、20歳以上の方のみご参加いただけます。お子様をお連れいただくことができません。入場時に年齢確認可能な身分証明書のご提示が必要です。

夜の部:企業出展エリア(17:30~20:30)2F AKIBA SQUARE

夜の部:出展企業一覧

夜の部懇親会の企業出展は資産運用相談や税務相談、多くのVRユーザーが悩む肩こり・腰痛への相談などバラエティに富んだ企業出展を予定しています。

最新情報は公式ホームページ(https://vrcmtg.jp/)をご確認ください。

参加企業および出展内容(順不同)

- FTLアセット株式会社(https://www.ftl-asset.co.jp/):プライベート・バンカーがNISA、iDeCo、資産運用のお悩みにお答えします- たいら鍼灸接骨院(https://tairasinkyusekkotsuin.com/):秋葉原の鍼灸接骨院がVRChatユーザーのための肩こり・腰痛の解消方法を伝授します- ドージン・ドット・タックス(https://dojin.tax/):アバター作者・衣装作者の税務相談実績多数!クリエイターのための税務相談コーナー- NOHGA(https://www.nohgahotel.com/akihabara/restaurant/):VRChatユーザー向けオフ会メニューも提供中!秋葉原のスパニッシュイタリアンが懇親会でロールピザを提供します

サイドイベントも開催!

リアルGZデカメタのみ

UDX秋葉原の近くで『超メタフェス ~VRC大交流会』コラボイベントが複数開催。

交流会や懇親会後の二次会などに是非ご利用ください。

リアルGZ supported by 超メタフェス

VRChatの初心者向けDJイベントGZが超メタフェスとコラボ!

リアルのクラブIV AKIHABARAにて開催!

日時:5月10日(土) 15:00~21:00

料金:\1,500 (ワンドリンク込み)

場所:IV AKIHABARA(https://x.com/iv_akiba)

チケット:当日会場にて購入

デカメタのみ powered by 超メタフェス

「超メタフェス ~VRC大交流会~」の二次会をVRChatユーザーお馴染みの「秋HUB」ことHUB秋葉原店で実施。みんなで楽しく話しながら飲みましょう!

日時:5月10日(土) 20:30~23:30

場所:HUB秋葉原店(https://www.pub-hub.com/index.php/shop/detail/42)

チケット:チケットサイト(https://t.livepocket.jp/e/deka-metanomi2)より購入

イベント詳細

名称:超メタフェス ~VRC大交流会~

開催日:2025年5月10日(土)

開催時刻:

昼の部/11:00~16:00(企業展示エリア・交流エリアは17:00まで)

夜の部/17:30~20:30

開催場所:東京都千代田区外神田4-14-1

秋葉原UDX 2F AKIBA SQUARE / 4F UDX Gallery

アクセス:JR秋葉原駅電気街口より徒歩1分

入場料:

昼の部/無料

夜の部/4,500円(税込)

主催:株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング(https://polygontailor.co.jp/)、株式会社スケブ(https://skeb.co.jp/)

協力:株式会社往来(https://ouraivr.com/)

公式サイト: https://vrcmtg.jp

公式X: https://x.com/vrcmtg

ポリゴンテーラーコンサルティングとは

WE ARE ALL TRUSTED.

『WE ARE ALL TRUSTED.』

クリエイターが正当な対価を得られる世の中を目指すクリエイティブカンパニーです。

代表を含むすべての社員のVRChatプレイ時間が各々数千時間を超えており、日本におけるメタバース文化に最も精通するチームで構成され、メタバースで暮らす人々が思い思いの姿<アバター>のまま、のびのびと好きなことに取り組むことで新しい収益手段を獲得できる社会の実現に努めています。



会社名:株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング

設立:2022年1月6日

資本金:49,999,250円(資本準備金含む)

代表者:喜田 一成

所在地 :〒107-0062 東京都港区南⻘山5丁目11番9号

URL:https://polygontailor.co.jp