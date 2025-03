【祝3周年】イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店 This is CASSATA. が開店3周年を記念してオンラインストアで使用できるeギフトカードが新発売

株式会社Sweets HD

イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店 This is CASSATA.は、2025年3月25日(火)に3周年を迎えます。

これを記念し、オンラインストアでeギフトカードサービス『This is Your Gift』<ディスイズ・ユアギフト>と、新たに3種類の焼き菓子セットを発売いたしました。

カッサータ専門店This is CASSATA.(TiCAと呼んでください)は、オープン以来、多くのお客様にご愛顧いただき、自分へのご褒美としてはもちろん、大切な方への贈り物として様々なシーンでお選びいただいております。

これまで、ギフトとしてご利用の際は、贈り先のご住所や受取日時を確認する必要があるなど、お客様にご不便をおかけしてしまう点がございました。

そこで、もっと気軽にカッサータをギフトとしてご利用いただけるよう、eギフトカード『This is Your Gift』<ディスイズ・ユアギフト>の販売を開始いたしました。

本サービスを通じて、より多くの方にカッサータを知っていただき、楽しんでいただく事を心から願っております。



『This is Your GIFT』<ディスイズ・ユアギフト>

This is CASSATA.のオンラインストアでご利用いただけるデジタルギフトカードです。

住所を知らないお相手にも、発行されたギフトコードをメールまたはLINEなどのSNSメッセージ機能で送信するだけで、簡単にギフトを贈ることができます。

3,500円、6,000円、10,000円の金額別で3種類のギフトカードをご用意しています。



<商品情報>

商品名:『This is Your Gift』<ディスイズ・ユアギフト>

販売開始:2025年3月1日(土)

販売価格: 3,500円(税込)/ 6,000円(税込)/ 10,000円(税込)

有効期限:購入してから1年後

ご購入方法:公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ:https://bit.ly/4bk2cvp

【新商品】春ギフトにもおすすめ!新たに3種類の『焼き菓子セット』が登場「BAKED SWEETS 6個入りBOX」<ベイクドスイーツ・6個入りボックス>|イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店 This is CASSATA.

種類豊富な焼き菓子BOXや、新たに1,000円代のミニ焼き菓子セットをご用意いたしました。

厳選素材を使用し丁寧にひとつずつ焼き上げた焼菓子を詰め合わせております。

春のお祝いギフトはもちろん、日常のおやつとしてお試しください。

『BAKED SWEETS 6個入りBOX』

「BAKED SWEETS 6個入りBOX」<ベイクドスイーツ・6個入りボックス>|イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店 This is CASSATA.

<内容> 6個

・パウンドケーキ(ベリー) 1個

・パウンドケーキ(レモン) 1個

・クグロフ(プレーン) 1個

・クグロフ(チョコレート) 1個

・カッサータサブレ 2パック(24枚)

TiCAの焼き菓子全種類を楽しめるセット。

優しい甘みの「パウンドケーキ」、ずっしり生地の「クグロフ」、香ばしい「カッサータサブレ」の3種を詰め合わせています。

大切な方への贈り物にぜひどうぞ。

This is CASSATA.『BAKED SWEETS 6個入りBOX』 2,700円(税込)

※冷凍状態でお届けします。

商品ページ:https://bit.ly/4hX2J9o

『Pound & Sable』

「Pound & Sable」<パウンドアンドサブレ>|イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店 This is CASSATA.

<内容> 3個

・パウンドケーキ(ベリー) 1個

・パウンドケーキ(レモン) 1個

・カッサータサブレ 1パック(12枚)



チーズのコクとドライフルーツの甘みが広がるパウンドケーキ、アーモンドとバターの風味豊かなサブレを詰め合わせました。

ご友人への手土産にぜひどうぞ。

This is CASSATA.『Pound & Sable』 1,100円(税込)

※冷凍状態でお届けします。

商品ページ:https://bit.ly/4hUWB18

『Kouglof & Sable』「Kouglof & Sable」<クグロフアンドサブレ>|イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店 This is CASSATA.

<内容> 3個

・クグロフ(プレーン) 1個

・クグロフ(チョコレート) 1個

・カッサータサブレ 1パック(12枚)



しっとり食感のクグロフと、アーモンドとバターの風味豊かなサブレを詰め合わせました。

手土産や日常のおやつにぜひどうぞ。

This is CASSATA.『Kouglof & Sable』 1,100円(税込)

※冷凍状態でお届けします。

商品ページ:https://bit.ly/4hSp7Ap

<商品情報>

販売開始:2025年3月1日(土)

配送開始:2025年3月11日(火)以降 順次発送

サイズ・容量:パウンドケーキ(ベリー) 54g、パウンドケーキ(レモン) 54g、クグロフ(プレーン) 59g

クグロフ(チョコレート) 59g、カッサータサブレ 12枚入り

賞味期限:出荷日より約1か月。 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法:公式ホームページよりご購入いただけます。



<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

メール:info@thisiscassata.com



■This is CASSATA.オフィシャルサイト

https://bit.ly/37uoVsb



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_cassata/



■姉妹ブランド「This is CHIFFON CAKE.」

https://bit.ly/38fSi1u