ÀçÂæ»Ô¤Î¡Ö¥¹¥±¥Ã¥¿ー¡×¡¡¼þÃÎ³«»Ï£±¥ö·î¤Ç250·ï¤Î±þÊç¡¡£¸³ä¤¬Ì¤·Ð¸³¼ÔÁØ
²ð¸î¡¦Ê¡»ãÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿Í½þ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¹¥±¥Ã¥¿ー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥í¥Ü¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£²·î¤«¤éÀçÂæ»Ô¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤È¤·¤Æ¥¹¥±¥Ã¥¿ー¤òÅ¸³«Ãæ¡£ÀçÂæ»Ô¤Ë¤è¤ë»ÔÌ±¤Ø¤Î¼þÃÎ³«»Ï¤«¤é£±¥ö·î¤Ç»ÔÆâ¤Î»ö¶È½ê¤Ø¤Î±þÊç·ï¿ô¤¬£²£µ£°·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
ÀçÂæ»ÔÌò½ê¤¬»ÔÌ±¤Ë¥¹¥±¥Ã¥¿ー³èÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥¹¥í¥Ü¤ÈÀçÂæ»Ô¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£¡Ö¥¹¥±¥Ã¥¿ー¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·²ð¸î»ö¶È½ê¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤È¹âÎð¼Ô¤Î¼Ò²ñ»²²ÃÂ¥¿Ê¡Ê¸ÉÆÈ¡¦¸ÉÎ©ËÉ»ß¡Ë¡¢ÃÏ°è¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ï2025Ç¯¤Î£²·î¤«¤é»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¼þÃÎ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼þÃÎ³«»Ï¤«¤é£±¥ö·î¤Ç£²£µ£°·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë»ö¶È½ê¤Ç¤Ï£²¥ö·îÀè¤Þ¤Ç¥¹¥±¥Ã¥¿ー¤ÎÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¤Î£¸³ä¤¬¡Ö¶È³¦Ì¤·Ð¸³¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ð¸î¿Íºà¤Î¿þÌî³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥¹¥±¥Ã¥¿ー¤È¤Ï
¡Ö¥¹¥±¥Ã¥¿ー¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÇÊ¡»ã¤ò»Ù¤¨¤ëÎáÏÂ»þÂå¤Î¸ß½õ¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2019Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ä»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ê¿ÈÂÎ²ð½õ°Ê³°¡Ë¤ÇÊ¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£
ÅÐÏ¿¼ÔÌó¤Î¤¦¤Á7³ä¶á¤¯¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²ð¸îÊ¡»ãÎÎ°è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°Û¶È¼ï¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤«¤é¤Î´Ø·¸¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
³ØÀ¸¤ä10～30Âå¤Î¼ã¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢60～70Âå¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤Âå¤ÎÃÏ°è¿Íºà¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö´Ø¿´¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢´Ø¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ä¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÀøºßÅª¤Ê´Ø¿´ÁØ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥±¥Ã¥¿ー¡×¢§
https://www.sketter.jp/about/
¥¹¥±¥Ã¥¿ー¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢°ñ¾ë¸©Âç»ÒÄ®¤Ê¤É¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£µÇ¯£³·î£µÆü¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¡£