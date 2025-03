【日本青年会議所「SMILE by ACTION」事業】 フィリピンで最も有名な日本人インフルエンサー Fumiya氏がアンバサダーに就任決定！

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所(会頭:外口 真大、 所在地:千代田区平河町 2 丁目 14 番 3 号 以下「日本 JC」)では、2025年度の国際貢献事業として、フィリピンのゴミ問題解決を目指す「JCI JAPAN SMILE by ACTION in Philippines~ACTIONS FOR THE FUTURE~」に取り組みます。本事業において、フィリピンで最も有名な日本人として知られるSNS総フォロワー数800万人超のFumiya氏とアンバサダー契約を結ぶこととなりました。

Fumiya氏には2025年3月1日(土)から8月31日(日)まで、アンバサダーとして「JCI JAPAN SMILE by ACTION in Philippines~ACTIONS FOR THE FUTURE~」を共に盛り上げていただきます。

SMILE by ACTION 事業とは

日本JCが国際貢献を目的に取り組む事業の一つで、開発途上国の環境問題解決を目指すための事業です。

2025年度は「JCI JAPAN SMILE by ACTION in Philippines~ACTIONS FOR THE FUTURE~」と題して、フィリピンのゴミ問題に取り組みます。

世界ではプラスチックによる海洋汚染が問題となっており、この原因となっている河川の28%がフィリピンにあります。フィリピンではゴミを分別する文化が根付いておらず、海洋へのプラスチック流出量が最も多い国とされ、深刻な状況です。本年度の事業では地域住民一人ひとりのゴミ問題に対する意識や考え方を変え、ゴミの分別やリサイクルを通じて地域の雇用を生み出し、さらには地域経済活性化へとつながるよう運動を展開します。フィリピンの環境問題解決を通して新たな持続可能な解決モデルを構築していきます。

アンバサダー概要

本事業を現地の方々に広く知っていただくために、フィリピンで一番有名な日本人インフルエンサーとして活動するFumiya氏にアンバサダーとして就任いただく運びとなりました。Fumiya氏と手を合わせ、多くの人々に届くような運動を開催してまいります。

■Fumiya氏 コメント

このプロジェクトに参加できることを本当に嬉しく思っています! フィリピンは僕の第二の故郷で、このゴミ問題が未来にどれだけ影響するかをみんなで一緒に考えられるのは、とても貴重な機会だと思います。幅広い世代の方々と力を合わせて取り組むことによって、小さな一歩から大きな変化を起こせると信じています。楽しみながら学び合えるプロジェクトにしていきたいです!

■Fumiya氏 プロフィール

Fumiya(フミヤ)

1995年3月19日生まれ。静岡県浜松市出身。

フィリピンへ語学留学中、YouTubeにアップした動画がフィリピン人にヒットし、一躍有名に。フィリピン発のNo.1日本人YouTuber・インフルエンサーとして活動し、現在YouTubeのフォロワーは約230万人、SNSの総フォロワー数は800万人超に達している。バラエティ番組、ドラマ、映画、イベント出演等、幅広く活躍しており、「フィリピンで一番有名な日本人」と言われ、Newsweek日本版「世界が尊敬する日本人100人」にも選出された。

「フィリピンと日本の架け橋になること」を目標に掲げ、芸能活動のほか、チャリティー活動にも精力的に取り組んでいる。

【Webページ】https://www.mslab-inc.net/

事業実施予定について

■5月:フィリピン セブの自治体、学校にて、市民に向けたゴミ分別の意識改革セミナーの開催

■6月:フィリピン セブの自治体にて、市民に向けたゴミ分別の意識改革セミナーの開催

■7月:フィリピン セブの自治体、学校にて、市民に向けたゴミ分別の意識改革セミナーの開催

■8月:フィリピン セブの自治体にて、市民に向けたゴミ分別の意識改革セミナーの開催

■Fumiya氏の活動について

・5月、自治体or学校どちらか1回のセミナーに参加

・7月、自治体or学校どちらか1回のセミナーに参加

・その他、3月~8月まで、本事業のPRをSNSにて随時発信していただきます。